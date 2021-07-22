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статья Трубопроводя мудрую политику

Виталий Портников, 22.07.2021

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В Вашингтоне и Берлине могут открывать шампанское. Многолетний спор между американской администрацией и правительством Германии относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" наконец-то завершился соглашением, которое подразумевает не только окончание этого самого строительства, но и некие гарантии энергетической безопасности Украины.

Как заявила заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд, это плохой газопровод, но в Вашингтоне воспользовались возможностью сделать что-то для Украины. И теперь и в Соединенных Штатах, и в Германии говорят, что суть их соглашения - это вовсе не достройка "Северного потока - 2", а энергетическая безопасность Украины. Вот о чем, оказывается, удалось договориться: Россия не сможет злоупотреблять трубопроводами для достижения своих агрессивных политических целей.

И трудно понять, чего больше в этой политической логике - наивности или равнодушия. Потому что России Путина не нужно будет злоупотреблять трубопроводами. И даже нападать на Украину будет не нужно. России Путина нужно будет просто употребить сложившуюся ситуацию в своих политических целях.

Если Украина потеряет свой транзитный статус, она станет намного беднее. Это факт, который не отменят никакие западные гарантии. Разумеется, Запад будет помогать Киеву, но одновременно в Москве будут напоминать, что есть не только возможность увеличения транзита, есть и возможность покупки дешевого российского газа - конечно же, этот газ станет дешевле сырья, которое будет в реверсном порядке поставляться из Европы.

России больше и делать ничего не нужно. Когда каждый год украинский бюджет будет недосчитываться миллиардов долларов из-за уменьшения транзита и увеличения цены закупаемого газа, стоит ли сомневаться в том, что влияние политических сил, выступающих за изменение энергетической политики страны, будет только возрастать. И это совсем не обязательно будут старые друзья Москвы из ОПЗЖ. Нет, это могут быть совершенно новые "друзья народа", созданные при посредничестве какого-нибудь ушлого олигарха, мечтающего заработать на российских поставках. И эти друзья будут напоминать, что Запад "кинул" Украину с "Северным потоком - 2", поэтому нужно наконец вспомнить о собственных интересах и договориться с Москвой. Исключительно по газу, разумеется. А Донбасс и Крым - это отдельные темы, мы от своих территорий не отказываемся. Да и потом - если Россия начнёт поставлять нам газ, разве не в ее интересах будет поскорее завершить войну?

Я даже не буду задавать вопроса, проголосует ли украинский народ за таких вот новых "друзей" и чья власть после такого голосования установится в Украине - думаю, ответ на него знает каждый здравомыслящий человек.

А Джозеф Байден и Ангела Меркель почему-то не знают этого ответа.

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Виталий Портников, 22.07.2021
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Виталий Портников

Облом трубы

Виталий Портников, 09.01.2020

Это совсем не то, чего Путин хотел. Украина не лишена транзита, и она у него не в кармане. И все, что ему остается в этой ситуации, - так это делать вид, что добился реального успеха, и обниматься с Эрдоганом, использовавшим путинские просчеты для того, чтобы получить персональный газопровод и дешевый российский газ.

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