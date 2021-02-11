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Также: Портников, Колонки, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Сергей Лавров, Мария Захарова

статья Суверенная свора

Виталий Портников, 11.02.2021
Виталий Портников
Виталий Портников
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что "западные коллеги" пытаются сделать его страну "послушной". Мария Захарова, верная оруженосица путинского Риббентропа, утверждает, что Запад отправлял главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, чтобы устроить "публичную порку". А когда это не получилось - впал в истерику.

Лавров и Захарова ошибаются. Запад вовсе не хочет, чтобы в России его "слушались". Запад хочет, чтобы российские войска не пересекали границы соседних стран, не убивали и не грабили. Запад хочет, чтобы российское руководство не применяло запрещенное во всем мире химическое оружие - ни за границами страны, ни у себя дома. Запад хочет, чтобы опричники этого самого российского руководства не избивали собственных граждан. Это не вопрос послушания, господин Лавров. Это вопрос человеческого поведения. Люди не должны вести себя как дикие звери, даже если работают на должностях министра иностранных дел или президента России. Нахождение на такой должности - это вовсе не привилегия быть чудовищем.

И никакой "публичной порки" России в ходе визита Жозепа Борреля тоже не предполагалось. Как раз Боррель проявил классические качества западного дипломата, уверенного, что даже у откровенных бандитов должны оставаться хоть какие-то человеческие мотивации, хоть какое-то чувство перспективы, хоть какой-то инстинкт самосохранения. И в ответ на это убеждение, давно устаревшее для путинской России, действительно произошла публичная порка.

Не публичная порка России, нет. Публичная порка Борреля. Лавров с компанией гопников, выдававших себя за дипломатов и журналистов, в буквальном смысле слова издевался над гостем из Брюсселя, который посмел - посмел! - в священных стенах российского Министерства иностранных дел заикнуться о Навальном и об избиении людей. Хотя самим правителем было русским языком сказано: захотели бы отравить - отравили бы! И если продолжить эту блестящую мысль, то захотели - и посадили! Захотели - и избили! И дальше будем бить по почкам того, кто подвернется под руку! Потому что хотим! Потому что мы - банда! Государство-банда!

И в лучших понятиях банды они буквально гоготали над этим пожилым человеком, который вдруг решил, что может с ними разговаривать на человеческом языке. Они буквально кричали ему в лицо "у вас в Америке негров линчуют!". Не в переносном, а в прямом смысле слова - вот именно эту фразу, которая еще в советские времена была индикатором идиотизма, а сейчас стала вполне приемлемым доказательством дипломатической и журналистской состоятельности.

На Западе эту публичную порку называют позором и провалом Борреля. Может быть! Но это прежде всего позор России - услужливый лживый циник, притворяющийся дипломатом, развязная невежественная бандерша, притворяющаяся "говорящей головой" этого отвратного МИДа, толпа проходимцев, притворяющихся журналистами, - пришедшие на казнь, на публичную порку человека, прилетевшего к ним с добрыми намерениями, а потом нагло уверяющие, что это их подлую толпу собирались пороть, а они благополучно увернулись, чтобы не стать "послушными". И эта стандартная тактика, которую избирает в суде любая банда, обвиняемая в издевательстве над своей жертвой, теперь гордо именуется в России политикой. Теперь это называется дипломатией. Теперь это оказывается журналистикой. А на самом деле остается обычной низостью, которую можно измерять в Боррелях.

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