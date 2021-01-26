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Какие санкции введет Евросоюз после ареста Навального? Главы МИДов стран Балтии и Польши на заседании 25 января, как обычно, торопили коллег, но в ЕС решили взять паузу. В начале февраля в Москву поедет шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он будет добиваться встречи с Алексеем Навальным и обещает проявить жесткость. Итоги визита Борреля планируется обсудить на Совете ЕС 22 февраля.

Пока ЕС ввел только символические санкции против шести путинских чиновников и силовиков в связи с покушением в Томске. После этого события бурно развивались: была разоблачена команда отравителей, Навальный вернулся на родину, сел в тюрьму и выпустил расследование о путинском дворце; протесты прокатились по всей России, репрессии набирают силу.

В связи с арестом Навального депутаты Европарламента не только предлагают применить новый санкционный механизм ЕС (персональные визовые и финансовые санкции против виновных в нарушениях прав человека), но все громче требуют нанести удар по российским криминально-олигархическим интересам в Европе.