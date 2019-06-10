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Совместный призыв российских, украинских и европейских исследователей, журналистов и гражданских активистов: не возвращать Российской Федерации право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока Кремль продолжает грубо нарушать нормы международного права. Такова одна из рекомендаций комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским Союзом", которая в начале июня собиралась во французском городе Кан на полях Международного форума мира в Нормандии.

Начавшая работу в прошлом году трехсторонняя комиссия - уникальное пространство для диалога публичных интеллектуалов, свободное от кремлевских нарративов.

Третья встреча, посвященная построению правового государства, прошла под знаком предстоящего голосования в ПАСЕ по проекту нового регламента. Россия не только не выходит из Совета Европы - что еще недавно было вполне реальным, - но 24 июня может триумфально вернуться в ассамблею, где ее лишили права голоса в 2014 году. Это будет первый случай снятия международных санкций за аннексию Крыма. О недопустимости этого шага говорится в открытом письме известных европейских экспертов.

По мнению участников нормандского семинара, это будет фактически означать, что самая крупная европейская организация готова закрыть глаза на российскую агрессию против Украины, на поддержку, которую Россия оказывает режиму Башара Асада в Сирии, на систематические нарушения прав человека и основных свобод в самой России. Это не может не сказаться и на санкционной политике Евросоюза. И, конечно, возвращение России в ПАСЕ станет серьезным ударом для Украины, чей новый внешнеполитический курс пока только формируется в условиях продолжающейся войны.

"Пока Россия нарушает основные принципы международного права и Европейской конвенции о правах человека, Совет Европы, отстаивающий универсальные ценности, не должен восстанавливать ее в правах", - считает Николя Тензер, специалист в области международных отношений из парижского Института политических наук. По его словам, позиция европейцев должна быть последовательной. "Невозможно, с одной стороны, порицать Россию за ее действия в Сирии и Донбассе, за ущемление гражданских прав и свобод, за вмешательство в выборы, а с другой - возвращать ей право голоса в ПАСЕ и как ни в чем не бывало продолжать с ней торгово-экономические связи, - считает Тензер. - Это станет очередным поощрением продолжения агрессивной политики Кремля".

"В начале нашего семинара я больше склонялась к мнению, что Россия не должна быть исключена из Совета Европы. Но я не могла не внять аргументам моих российских коллег, выступающих за ее исключение, - рассказала Сесиль Весье, специалист в области французско-российских отношений из Реннского университета (Бретань). - Для меня это очень сложный вопрос. Когда арестовывают российских оппозиционеров, мне представляется очень важным, чтобы судьи и прокуроры знали, что их вердикт будет пристально изучаться Европейским судом по правам человека. Важно также, чтобы у незаконно задержанных или преследуемых людей была уверенность, что их дело будет поднято на уровне Совета Европы, в ЕСПЧ, и что они могут претендовать на материальную компенсацию за несправедливо проведенное в тюрьме время. В то же время я нахожу справедливым аргумент о том, что Россия действует вопреки европейскому правосудию и не выполняет решения ЕСПЧ. И это все меняет".

В Страсбурге российское руководство прибегло к явному шантажу. "Всему есть предел, и в какой-то момент надо дать Москве понять, что европейская толерантность не безгранична", - считает Весье.

Участники российско-украинско-европейского диалога высказались за принятие общеевропейского "Закона Магнитского" о персональных санкциях против российских нарушителей прав человека.

В итоговом заявлении комиссия "Правда, справедливость и примирение" требует от Москвы немедленного освобождения Олега Сенцова, пленных украинских моряков и всех политических заключенных. Второе требование обращено к общественным организациям Украины, России и ЕС: создать единый реестр под эгидой Совета Европы для документирования фактов нарушения прав человека по образцу реестра, существовавшего в ФРГ для документирования таких нарушений в ГДР.



Фото: Laure Arjakovsky