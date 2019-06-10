О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.276587.html
Также: Россия, Европа, Украина, Война, Политика, Мир

статья Цена гнилого компромисса

Наталья Каневская - специально для "Граней", 10.06.2019
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
Реклама

Совместный призыв российских, украинских и европейских исследователей, журналистов и гражданских активистов: не возвращать Российской Федерации право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока Кремль продолжает грубо нарушать нормы международного права. Такова одна из рекомендаций комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским Союзом", которая в начале июня собиралась во французском городе Кан на полях Международного форума мира в Нормандии.

Начавшая работу в прошлом году трехсторонняя комиссия - уникальное пространство для диалога публичных интеллектуалов, свободное от кремлевских нарративов.

Третья встреча, посвященная построению правового государства, прошла под знаком предстоящего голосования в ПАСЕ по проекту нового регламента. Россия не только не выходит из Совета Европы - что еще недавно было вполне реальным, - но 24 июня может триумфально вернуться в ассамблею, где ее лишили права голоса в 2014 году. Это будет первый случай снятия международных санкций за аннексию Крыма. О недопустимости этого шага говорится в открытом письме известных европейских экспертов.

По мнению участников нормандского семинара, это будет фактически означать, что самая крупная европейская организация готова закрыть глаза на российскую агрессию против Украины, на поддержку, которую Россия оказывает режиму Башара Асада в Сирии, на систематические нарушения прав человека и основных свобод в самой России. Это не может не сказаться и на санкционной политике Евросоюза. И, конечно, возвращение России в ПАСЕ станет серьезным ударом для Украины, чей новый внешнеполитический курс пока только формируется в условиях продолжающейся войны.

"Пока Россия нарушает основные принципы международного права и Европейской конвенции о правах человека, Совет Европы, отстаивающий универсальные ценности, не должен восстанавливать ее в правах", - считает Николя Тензер, специалист в области международных отношений из парижского Института политических наук. По его словам, позиция европейцев должна быть последовательной. "Невозможно, с одной стороны, порицать Россию за ее действия в Сирии и Донбассе, за ущемление гражданских прав и свобод, за вмешательство в выборы, а с другой - возвращать ей право голоса в ПАСЕ и как ни в чем не бывало продолжать с ней торгово-экономические связи, - считает Тензер. - Это станет очередным поощрением продолжения агрессивной политики Кремля".

"В начале нашего семинара я больше склонялась к мнению, что Россия не должна быть исключена из Совета Европы. Но я не могла не внять аргументам моих российских коллег, выступающих за ее исключение, - рассказала Сесиль Весье, специалист в области французско-российских отношений из Реннского университета (Бретань). - Для меня это очень сложный вопрос. Когда арестовывают российских оппозиционеров, мне представляется очень важным, чтобы судьи и прокуроры знали, что их вердикт будет пристально изучаться Европейским судом по правам человека. Важно также, чтобы у незаконно задержанных или преследуемых людей была уверенность, что их дело будет поднято на уровне Совета Европы, в ЕСПЧ, и что они могут претендовать на материальную компенсацию за несправедливо проведенное в тюрьме время. В то же время я нахожу справедливым аргумент о том, что Россия действует вопреки европейскому правосудию и не выполняет решения ЕСПЧ. И это все меняет".

В Страсбурге российское руководство прибегло к явному шантажу. "Всему есть предел, и в какой-то момент надо дать Москве понять, что европейская толерантность не безгранична", - считает Весье.

Участники российско-украинско-европейского диалога высказались за принятие общеевропейского "Закона Магнитского" о персональных санкциях против российских нарушителей прав человека.

В итоговом заявлении комиссия "Правда, справедливость и примирение" требует от Москвы немедленного освобождения Олега Сенцова, пленных украинских моряков и всех политических заключенных. Второе требование обращено к общественным организациям Украины, России и ЕС: создать единый реестр под эгидой Совета Европы для документирования фактов нарушения прав человека по образцу реестра, существовавшего в ФРГ для документирования таких нарушений в ГДР.

97406

97407
Фото: Laure Arjakovsky

Итоговый документ 3-го семинара Комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским Союзом"

Участники семинара признают, что:

- соблюдение норм международного права, основанного на универсальных ценностях справедливости и защиты прав человека, требует немедленного прекращения войны, которую ведет Российская Федерация в Украине;

- продвигаемая высшими представителями российской власти концепция "суверенности", основанная на понимании нормативного права как соотношения сил, противоречит принципам демократии, правового государства, справедливости и защиты достоинства человека.

Участники семинара рекомендуют:

- не возвращать Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока она продолжает грубо нарушать нормы международного права, в том числе Европейскую конвенцию о правах человека;

- поддержать резолюцию Европейского парламента относительно европейского режима санкций в сфере нарушения прав человека, принятую в марте 2019 года. Эта резолюция предусматривает внедрение санкций в духе Закона Магнитского против чиновников и олигархов, нарушающих права человека;

- поддержать рекомендацию международной организации Open dialogue Foundation по принятию глобального закона Магнитского;

- создать постоянно действующий Украино-российский форум гражданского общества, в том числе в интернет-пространстве.

Участники семинара призывают:

- защищать концепцию демократии и верховенства права путем интеллектуального и нравственного укрепления европейских ценностей;

- развивать политическую и просветительскую деятельность, чтобы укрепить иммунитет европейского общества к правому и левому популизму, национальному эгоизму и попыткам деструктивно влиять на общественное сознание;

- переосмыслить понимание информационной безопасности в качестве ключевой задачи для противодействия гибридной войне;

- создать в рамках Совета Европы комиссию "Правда, справедливость и примирение", целью которой было бы выявление и осуждение преступлений тоталитарного коммунистического режима и освобождение от имперского наследия;

- привлечь внимание профессиональных юристов и журналистов к необходимости создания действенного механизма, позволяющего привлекать к юридической ответственности медиа и конкретных лиц, которые создают и распространяют фейковые новости с целью разжигания расовой, межнациональной, межрелигиозной и социальной вражды;

- развивать механизмы международной гражданской и уголовной ответственности за незаконные действия и нарушения международных обязательств.

Мы требуем:

- немедленного освобождения Олега Сенцова, арестованных украинских моряков и всех политических заключенных.

- создания единого реестра под эгидой Совета Европы для документирования фактов нарушения прав человека по образу и принципу реестра, существовавшего в ФРГ для документирования преступлений в ГДР.

Наш семинар и его участники из Украины и России надеются продолжить свою работу по установлению справедливости и мира.

Россия
1) Людмила Телень, журналист
2) Никита Петров, историк, "Мемориал", Москва
3) Анастасия Кириленко, российская журналистка, проживающая в Париже
4) Игорь Эйдман, российский социолог, проживающий в Германии
5) Надежда Кутепова, юрист, экологический активист из Челябинска, политический беженец во Франции

Украина
1) Евгений Глибовицкий, эксперт
2) Константин Сигов, философ, профессор Киево-Могилянской академии
3) отец Георгий Коваленко, философ, ректор Университета Св. Софии в Киеве, Украинская православная церковь

Европейский Союз
1) Паола Гаффурини, руководитель миссии, Open Dialogue Foundation, Брюссель
2) Антуан Аржаковский, историк, содиректор департамента "Политика и религии" Колледжа бернардинцев; основатель Львовского института экуменических наук.
3) Борис Райшустер, немецкий писатель и журналист, бывший корреспондент в России 4) Николя Тензер, политолог
5) Сесиль Вессье, профессор Ренского университета
6) Галя Аккерман, писатель, журналист
7) Жюльен Веркей, экономист (Национальный институт восточных языков и культур)
Оставить комментарий Обсудить
Наталья Каневская - специально для "Граней", 10.06.2019
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Запад перестал стрелять

Виталий Портников, 16.05.2019

К традиционным "доброжелателям" в ПАСЕ, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.

Виталий Портников. Courtesy photo

Наслаждение унижением

Виталий Портников, 11.04.2019

Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, - и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени. А с Россией так не пойдет. Если понятно - пойдите вылижите ботинки Пете Толстому, он ждет в приемной.

Александр Подрабинек. Courtesy photo

Советы Европе

Александр Подрабинек, 17.12.2018

Спору нет, механизм международного европейского правосудия они используют на благо невинных жертв российского режима, хотя чаще всего это благо выражено просто денежным эквивалентом. Это, конечно, неплохо, но это не решает общие проблемы. Государство откупается от одного случая из тысячи и продолжает гнуть свою линию. Складывается некое взаимовыгодное равновесие между правозащитниками и властью, при котором все заняты своей работой и заинтересованы в сохранении статус-кво.

новость Новости по теме
22.05.2019 Макрон и Меркель призвали Путина урегулировать конфликт в Донбассе →
17.05.2019 Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ →
11.04.2019 ПАСЕ призвала Россию возобновить платежи и сформировать делегацию →
Фото и Видео
50135
Play own
Пытки в деле "Сети": рассказ Филинкова
50134
Play own
Оскорбители Путина
49991
Play own
10 лет назад: начало "Стратегии-31"
49986
Play own
30-летие Первого Съезда
Реклама


Выбор читателей
новость Марш за свободу Голунова
Фото: twitter.com/sugueva
новость Кто мстит Голунову
Алексей Дорофеев. Фото rnbee.ru
новость Крым: новые обыски
Севиля Омерова провожает мужа. Кадр видео "Крымской солидарности"
статья Компромисс в деле Голунова
Илья Мильштейн
новость Наркотики: дело черкесского активиста
Мартин Кочесоко. Фото: instagram.com/martin_kochesoko
РЕКЛАМА
в блоге Несимпатичный пациент
26
новость Трюдо, защити Кузбасс
Кадр видеообращения жителей Киселевска с сайта kiselevsknews.ru
новость Кризис в Молдавии: Додон смещен
Игорь Додон. Фото: dodon.md
новость Волкова закатывают за митинги
Леонид Волков. Кадр видеообращения
новость Зеленский помиловал осужденного за шпионаж
Владимир Зеленский. Фото с личной ФБ-страницы
статья Оруэлл с нами
Кадр из фильма "1984"
статья Дети, война и Россия
Виталий Портников
новость Слишком тесное море
Эсминец "Адмирал Виноградов". Кадр видео с палубы ракетоносца Chancellorsville
новость Задержания на пикетах за Голунова
Пикет солидарности с Иваном Голуновым на Петровке. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
статья Дело Голунова: остановить расправу
Иван Голунов. Фото: Baza
новость Зеленский: Россия не контролирует боевиков
Владимир Зеленский на телеканале "Украина"
статья Спасибо D-Day за победу
Высадка в Нормандии. Фото: Cpt Herman Wall/US National Archives
статья Трамп огорчает Путина
Илья Мильштейн
новость Голунов под домашним арестом
Иван Голунов в клетке суда. Кадр видео
новость Штраф за "реального долбоеба"
Юрий Шадрин. Фото с личной ВК-страницы