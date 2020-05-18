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Также: Здоровье, Россия, Мильштейн, Общество, Политика, Колонки, Свобода слова, СМИ | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Рамзан Кадыров

статья Вышел вирус на плато

Илья Мильштейн, 18.05.2020
Покаяние врача в Гудермесе. Кадр ЧГТРК "Грозный"
Покаяние врача в Гудермесе. Кадр ЧГТРК "Грозный"
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост пандемии остановлен и "стабилизация отмечается по всей стране". Такого рода официальной информации становится все больше, и звучат эти оптимистические речи на фоне зримого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. С особенным драматизмом она развивается в Дагестане. В соседней Чечне врачи традиционно извиняются перед Кадыровым, Даудовым и телезрителями.

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом - задача для российского начальства трудная.

Хотя проблема, собственно, не в том, чтобы добиться реального перелома на фронтах борьбы с ковидом. В конце концов никто не знает, как этого достичь. Как понять, удалось ли, если использовать свежую и уже обрыдлую метафору, выйти на плато. Что делать, если мир захлестнет вторая волна пандемии. И когда будет изобретена вакцина против инфекции. Проблема в том, чтобы сообщение на заданную тему прозвучало внятно и убедительно. Ситуация, мол, стабилизировалась.

Тому есть немало досадных помех, и прежде всего - внешние враги с их скандальными журналистскими расследованиями. Наподобие статей, которые были опубликованы в The New York Times и Financial Times и содержали серьезные доказательства того, что в России занижают смертность от COVID-19. Причем в размерах весьма значительных - процентов на 70 и выше. Разумеется, на них можно наорать, на журналистов, и пригрозить лишением аккредитации, чем и занялись специально для этого подобранные люди, дипломаты и депутаты, но это штука обоюдоострая. Что касается фактчекинга, то публикации основаны на российских источниках и оценках, экспертных и даже официальных. Ну и вообще репрессировать американские и британские СМИ надо бы с осторожностью. Учитывая и то обстоятельство, что за бугром работает "Раша тудэй" и с фейковыми новостями дела у ее авторов обстоят гораздо лучше, чем у всей западной прессы вместе взятой.

Имеются и враги внутренние, числом куда побольше, чем уважаемые заграничные недоброжелатели. От фрондерских изданий до "Альянса врачей", от депутатов и правозащитников до безвестных блогеров, распространяющих разнообразные сведения о том, что у нас творится в центре и на местах. Они тоже подсчитывают количество погибших и зараженных, а еще беседуют с медиками и больными, предавая огласке всякие неприятные факты: о подтасованных диагнозах и ошибочных тестах, о нехватке аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, о неладах с вызовом скорой помощи, о произволе полиции при задержании якобы нарушающих режим самоизоляции граждан, о проклятиях в адрес руководства...

С ними, разносчиками клеветнических измышлений, расправиться вроде бы легче, чем с иностранцами. Благо и закон о фейках во времена нашего недокарантина уже действует. Однако чрезмерное увлечение карательными практиками, которые в свою очередь становятся предметом тематических публикаций в оппозиционном сегменте Рунета, этой современной "Хронике текущих событий", все-таки скорее вредит начальству.

Люди умирают и болеют. Людей задерживают, таскают на допросы и наказывают. Эти новости, отраженные в печальных правозащитных летописях и триумфальных полицейских сводках, стабилизации тоже не способствуют.

А она необходима президенту Путину именно сегодня. Когда карантинные деньги толком не выданы населению, а уже распределены между своими и, говорят, кончились. Когда воспоминания об упраздненном апрельском голосовании по конституционным поправкам и отмененном майском параде свербят все сильней. Когда рейтинг Владимира Владимировича заметно проседает и с ним обнуляется такой достоверный пропагандистский образ национального лидера, даровавшего россиянам стабильность как норму жизни.

Оттого столь востребованы ныне речи насчет "улучшения показателей", на которое вышли регионы. Напротив, умножающиеся с каждым днем вести из больниц, где граждане погибают от инфекции, а врачи не получают обещанных гарантом денег, воспринимаются в Кремле очень болезненно. Особенно в тех случаях, когда местный, к примеру, начальник уже рапортовал о выходе на пресловутое плато, а спустя несколько дней выясняется, что цифры по республике резко занижены, что в республике от "пневмонии" умерли почти 700 человек, что от COVID-19 и той же убойной пневмонии в республике скончались более 40 врачей. И это не американцы сообщают и не национал-предатели. Этой информацией делится с народом министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, которому, наверное, надоело врать и выслушивать ложь. А с ним полностью солидарны родственники заболевших и погибших и врачи.

И если Россия, укореняясь на своем плато, одновременно выходит на второе место в мире по числу инфицированных, и буквально в те же дни глава Роспотребнадзора заявляет, что "стабилизация отмечается по всей стране", то эффект возникает прямо противоположный. Возникает стойкое предощущение большой беды. Катастрофы, соединенной с беспомощностью и злобной растерянностью российской власти.

Впрочем, есть регион, где проблема стабилизации решается - успешно, неустанно, каждодневно. С первого дня, едва руководитель Чечни Кадыров узнал о существовании ковида и призвал к убийствам его легкомысленных распространителей, - и до дня нынешнего. Нет, это не значит, что из ЧР не поступает отчаянных жалоб на нехватку всего на свете и тяжелейшие условия труда для врачей. Просто к ним, безответственным несогласным, раскачивающим лодку с коронавирусом где-нибудь в Гудермесе, выезжает легендарный спикер чеченского парламента - и ситуация немедленно стабилизируется. Сразу становится понятно, что протестные акции медиков, точнее, "провокаторов", обнаглевших до того, что посмели вовлечь в конфликт самого Рамзана Ахматовича, были порождены "беспричинной паникой". Естественно, паникеры, начиная с докторов и кончая медсестрами, уже перед ним извинились в присутствии телезрителей, и у нас нет ни малейших оснований не верить покаявшимся.

На их месте у Кадырова попросил бы прощения практически любой гражданин РФ, заподозренный в недовольстве. Можно сказать, в Чечне изобретена вакцина стабильности, и даже странно, что она до сих пор не носит славные имена Рамзана и Магомеда. Причиной тому, вероятно, личная скромность вождей.

Однако Кадыров - он один такой, если не считать его соратников, иногда работающих и на выезде, но чаще все же занятых домашними делами. Потому задача в масштабах страны не решена и никто не поручится, что указанная цель будет достигнута. То бишь эпидемия никуда не денется, зато все россияне, врачи и пациенты, начнут славить мудрое руководство, празднуя День Победы и День Обнуления и прозревая стабилизацию в конце тоннеля. Нет, в обозримые сроки Россия вряд ли ширнется этой вакциной - при всех внешних симптомах, благоприятствующих ее употреблению. Разве что Рамзан Ахматович возглавит страну, но об этом ему и другим адептам твердой руки и пандемии федерального подчинения пока остается только мечтать.

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