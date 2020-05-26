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Кадр kremlin.ru

Встретившись в режиме видеоконференции с министром обороны Шойгу, президент Путин приказал ему начать подготовку к параду Победы. "Мы сделаем это 24 июня", - объявил главнокомандующий. Марш "Бессмертного полка" пока переносится на 26 июля. "Есть, Владимир Владимирович", - ответствовал Шойгу.

Сперва были вбросы, утечки, сплетни в виде версий. О том, что военный парад, приуроченный к 75-летию Победы, будет назначен на 24 июня и пройдет одновременно с плебисцитом по конституционным поправкам. Параллельно, как можно догадаться, в Кремле замеряли рейтинги первого лица, и цифры не внушали оптимизма. В связи с чем решено было эти праздники не совмещать.

Решение нельзя не признать мудрым.

В том смысле мудрым, что национальному лидеру и его обслуге хватило ума пока не будоражить народ, скликая его на "референдум" по обнулению президентских сроков. Ибо это событие выглядело бы на фоне парада столь же нелепым, сколь и провокационным. Получилось бы, что боевая техника, громыхающая по кремлевской брусчатке, для того и въехала в город, чтобы поддержать воюющего на Украине и в Сирии деда. Дабы он, опираясь на своих единственных союзников, Армию и Флот, комфортно оттаптывался бы на Конституции. Немного неловко бы получилось.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в России и во всем мире остается непредсказуемой и опасной. Количество заболевших и погибших от ковида в собирательном и конкретном Липецке, разумеется, можно уточнить в лучшую сторону, чтобы не огорчать Москву, но их от этого меньше не станет. ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии. Оттого в день парада пригонять людей на участки для голосования или даже склонять их к волеизъявлению по удаленке нецелесообразно. Слишком много сразу впечатлений для раздражительных российских граждан. И это не считая последствий, которые ожесточат их еще больше.

Потому конституционную реформу власти будут, по-видимому, проводить поэтапно. Сперва граждан подбодрят - при помощи парада. Месяц спустя пройденное закрепят, в рамках ритуального шествия. Хотя не исключено, что парад и марш "Бессмертного полка" все-таки пройдут в один день - на сей счет Путин высказался не вполне однозначно. Дату 26 июля он "предложил", как бы ни на чем не настаивая. А после, если цифры по коронавирусу хотя бы на время будут приведены в божеский вид, настанет пора вернуться к поправкам.

Таким представляется сценарий, запущенный ныне в Кремле в ходе встречи президента с министром обороны. Сценарий, повторюсь, разумный, если на минуту забыть о тотальном безумии происходящего. О патриотической мобилизации населения посреди чумы. О попрании Основного закона, чему и пандемия помешать не может. О том, что вечные наши праздники неотделимы от катастроф. Но, кажется, никогда еще это не казалось столь очевидным, как в эпоху российского недокарантина с признаками самоистребительной войны.