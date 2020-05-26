О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.279041.html
Также: Президент, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Сергей Шойгу

статья Приказано ликовать

Илья Мильштейн, 26.05.2020
Реклама

98875
Кадр kremlin.ru

Встретившись в режиме видеоконференции с министром обороны Шойгу, президент Путин приказал ему начать подготовку к параду Победы. "Мы сделаем это 24 июня", - объявил главнокомандующий. Марш "Бессмертного полка" пока переносится на 26 июля. "Есть, Владимир Владимирович", - ответствовал Шойгу.

Сперва были вбросы, утечки, сплетни в виде версий. О том, что военный парад, приуроченный к 75-летию Победы, будет назначен на 24 июня и пройдет одновременно с плебисцитом по конституционным поправкам. Параллельно, как можно догадаться, в Кремле замеряли рейтинги первого лица, и цифры не внушали оптимизма. В связи с чем решено было эти праздники не совмещать.

Решение нельзя не признать мудрым.

В том смысле мудрым, что национальному лидеру и его обслуге хватило ума пока не будоражить народ, скликая его на "референдум" по обнулению президентских сроков. Ибо это событие выглядело бы на фоне парада столь же нелепым, сколь и провокационным. Получилось бы, что боевая техника, громыхающая по кремлевской брусчатке, для того и въехала в город, чтобы поддержать воюющего на Украине и в Сирии деда. Дабы он, опираясь на своих единственных союзников, Армию и Флот, комфортно оттаптывался бы на Конституции. Немного неловко бы получилось.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в России и во всем мире остается непредсказуемой и опасной. Количество заболевших и погибших от ковида в собирательном и конкретном Липецке, разумеется, можно уточнить в лучшую сторону, чтобы не огорчать Москву, но их от этого меньше не станет. ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии. Оттого в день парада пригонять людей на участки для голосования или даже склонять их к волеизъявлению по удаленке нецелесообразно. Слишком много сразу впечатлений для раздражительных российских граждан. И это не считая последствий, которые ожесточат их еще больше.

Потому конституционную реформу власти будут, по-видимому, проводить поэтапно. Сперва граждан подбодрят - при помощи парада. Месяц спустя пройденное закрепят, в рамках ритуального шествия. Хотя не исключено, что парад и марш "Бессмертного полка" все-таки пройдут в один день - на сей счет Путин высказался не вполне однозначно. Дату 26 июля он "предложил", как бы ни на чем не настаивая. А после, если цифры по коронавирусу хотя бы на время будут приведены в божеский вид, настанет пора вернуться к поправкам.

Таким представляется сценарий, запущенный ныне в Кремле в ходе встречи президента с министром обороны. Сценарий, повторюсь, разумный, если на минуту забыть о тотальном безумии происходящего. О патриотической мобилизации населения посреди чумы. О попрании Основного закона, чему и пандемия помешать не может. О том, что вечные наши праздники неотделимы от катастроф. Но, кажется, никогда еще это не казалось столь очевидным, как в эпоху российского недокарантина с признаками самоистребительной войны.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 26.05.2020
статья Статьи по теме
Покаяние врача в Гудермесе. Кадр ЧГТРК "Грозный"

Вышел вирус на плато

Илья Мильштейн, 18.05.2020

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост пандемии остановлен и "стабилизация отмечается по всей стране". Такого рода официальной информации становится все больше, и звучат эти оптимистические речи на фоне зримого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. С особенным драматизмом она развивается в Дагестане. В соседней Чечне врачи традиционно извиняются перед Кадыровым, Даудовым и телезрителями.

Лукашенко на параде. Фото: president.gov.by

Истребление электората

Илья Мильштейн, 11.05.2020

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, продолжая отрицать пандемию, провел военный парад и начал посадки популярных ютуберов. Участники оппозиционных праймериз отказались выдвигать единого кандидата и объявили начало кампании "За Беларусь без диктатуры!". Комментарий Ильи Мильштейна.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Дед довоюется

Илья Мильштейн, 29.04.2020

Видно, с каким трудом человек в телеящике на фоне российского флага и прочих атрибутов верховной власти заставляет себя заниматься всякой ерундой. Заперевшись по месту жительства, утешать соотечественников. Неохотно делиться с ними бюджетными средствами. Выслушивать министров и губернаторов, отчитывающихся о проделанной работе и тоже сидящих на карантине. Вместо того чтобы рядом с месье Макроном и товарищем Си, а то и мистером Трампом стоять на трибуне, обозревая свои крылатые ракеты с ядерным двигателем, катящиеся по бессмертной брусчатке.
новость Новости по теме
26.05.2020 Парад Победы пройдет 24 июня →
Фото и Видео
50974
Play own
Исинбаева и Машков пишут Конституцию
50959
Play own
Зачем защищать Конституцию
50940
Play own
Новогодний парад запрещенки
50935
Play own
Хулиганы с чучелом Путина
Реклама


Выбор читателей
новость В Сирию за взятки
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
в блоге Секрет успеха России
26
статья Рейтинг Путина: скандал с Bloomberg
Рейтинг Путина: график из статьи Bloomberg
новость Крушение Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: avia.pro
статья Кадыров в Москве с ковидом
Рамзан Кадыров. Кадр ЧГТРК "Грозный"
статья Вирус и цензура
РЕКЛАМА
в блоге Путина убрать, Россию расчленить
26
новость Для Уилана просят 18 лет
Пол Уилан. Фото из семейного архива
статья Кремль поздравил Зеленского
Виталий Портников
статья На кого работает Гордон
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Плебисцит на удаленке
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru
новость Ливия: Россия отползает
Уничтожение "Панциря" сил ЛНА. Фото: libyaobserver.ly
новость Воспитание по-путински
"Оборона пионеров". 1937 год. Фото: Виктор Булла
статья Россия: экспорт чумы
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья Молдова спасается от Путина
Виталий Портников
новость Пленки Деркача: последствия
Джо Байден в Киеве. Кадр Би-Би-Си
статья 70-летие Валерии Новодворской
Валерия Новодворская. Фото Дм. Борко/Грани.Ру
статья Наука в ГУЛАГе
Трое из Марфинской шарашки: Лев Копелев, Александр Солженицын, Дмитрий Панин. Фото: архив "Мемориала"
статья Путин и войны памяти
статья Парад невзирая на вирус
Виталий Портников