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То, что пропагандистская кампания, цель которой - убедить россиян проголосовать за путинское обнуление, началась с гомофобного ролика, пугающего граждан "неприличным" усыновлением, стало лучшей демонстрацией неуверенности самого "великого кормчего" и его окружения в популярности бесконечного президента.
Уж казалось бы, чего проще? Если веришь, что россияне нуждаются в Путине, сними ролик о том, как Владимир Владимирович будет царствовать до 2036 - как минимум - года, и результаты референдума у тебя в кармане! Путин - навсегда! Проголосуй, товарищ! Путин и Крым - близнецы-братья! Путин - наше знамя боевое! Все ведь уже придумано на этот случай!
Или, если руководствоваться рецептом гомофобного ролика, устрой путешествие в будущее, покажи, как к народу в 2030 году обращается какой-нибудь президент Навальный, по Красной площади маршируют американские солдаты, в ГУМе продают просроченный пармезан со скидкой, за бензин на заправках доплачивают покупателю, в мавзолее не Ленин, а Бандера лежит, Крым украинский, а в Севастополе флот НАТО угрожает мирной Абхазии. И все! Никаких роликов больше снимать не надо! Наш дурдом голосует за Путина!
Очевидно, нет уверенности, что поверят. И еще меньше уверенности, что поверят, что такое развитие событий - это плохо, а путинская бесконечность - это хорошо.
Поэтому не стали рисковать и рисовать россиянам перспективы России без Путина. России без Путина не может быть - ни в фантастическом романе, ни в пропагандистском ролике. Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России, как завещал нам товарищ Володин. И чего тут обсуждать?
В той России, которую показывают авторы гомофобного ролика, президент - все равно Путин, чтобы вы не сомневались. Просто разрешено усыновление детей богомерзкими парочками. Россиянам предлагается прийти проголосовать не для того, чтобы продолжить путинское правление - оно и так продолжится, а для того, чтобы помочь Владимиру Владимировичу сохранить "скрепы" в достойном состоянии. Хотите ли вы жить в ужасной развратной стране, где президент Путин, а геи усыновляют детей? Или вы все-таки хотите жить в процветающей прекрасной стране, где президент Путин, а геи не усыновляют детей?
Вот, собственно, и весь российский выбор.
Предстоящее "всенародное голосование" сопровождается неуклюжей агитационной кампанией. Отдать голоса за вечного Путина россиян призывают мастера культуры, врачи, покорители космоса, спецдепутаты, спецжурналисты и прочая обслуга режима. В ход идут спекуляции на коронавирусной и детской темах, гомофобия, мракобесие, шантаж. Несколько примеров этой продукции - в обзоре Ильи Мильштейна.
Еще до прихода к власти Горбачева "кремлевские старцы" проиграли цивилизованному миру и самим себе. Тогда, 23 апреля 1985 года, вовсе не началась перестройка. Уже тогда все было кончено. Сегодня, 23 апреля 2020 года, Владимир Путин, который 35 лет назад оканчивал Краснознаменный институт КГБ СССР и готовился к командировке в ГДР, оказался в той же ситуации, что и советский генсек.