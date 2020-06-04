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Также: Портников, Президент, Выборы, Ксенофобия, Секс, Колонки, Россия, Общество, Дети, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Осажденные скрепы

Виталий Портников, 04.06.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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То, что пропагандистская кампания, цель которой - убедить россиян проголосовать за путинское обнуление, началась с гомофобного ролика, пугающего граждан "неприличным" усыновлением, стало лучшей демонстрацией неуверенности самого "великого кормчего" и его окружения в популярности бесконечного президента.

Уж казалось бы, чего проще? Если веришь, что россияне нуждаются в Путине, сними ролик о том, как Владимир Владимирович будет царствовать до 2036 - как минимум - года, и результаты референдума у тебя в кармане! Путин - навсегда! Проголосуй, товарищ! Путин и Крым - близнецы-братья! Путин - наше знамя боевое! Все ведь уже придумано на этот случай!

Или, если руководствоваться рецептом гомофобного ролика, устрой путешествие в будущее, покажи, как к народу в 2030 году обращается какой-нибудь президент Навальный, по Красной площади маршируют американские солдаты, в ГУМе продают просроченный пармезан со скидкой, за бензин на заправках доплачивают покупателю, в мавзолее не Ленин, а Бандера лежит, Крым украинский, а в Севастополе флот НАТО угрожает мирной Абхазии. И все! Никаких роликов больше снимать не надо! Наш дурдом голосует за Путина!

Очевидно, нет уверенности, что поверят. И еще меньше уверенности, что поверят, что такое развитие событий - это плохо, а путинская бесконечность - это хорошо.

Поэтому не стали рисковать и рисовать россиянам перспективы России без Путина. России без Путина не может быть - ни в фантастическом романе, ни в пропагандистском ролике. Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России, как завещал нам товарищ Володин. И чего тут обсуждать?

В той России, которую показывают авторы гомофобного ролика, президент - все равно Путин, чтобы вы не сомневались. Просто разрешено усыновление детей богомерзкими парочками. Россиянам предлагается прийти проголосовать не для того, чтобы продолжить путинское правление - оно и так продолжится, а для того, чтобы помочь Владимиру Владимировичу сохранить "скрепы" в достойном состоянии. Хотите ли вы жить в ужасной развратной стране, где президент Путин, а геи усыновляют детей? Или вы все-таки хотите жить в процветающей прекрасной стране, где президент Путин, а геи не усыновляют детей?

Вот, собственно, и весь российский выбор.

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