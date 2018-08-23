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Также: Портников, Внутренняя политика США, Украина, Право, Колонки, США, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Виктор Янукович, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петр Порошенко

статья Главная ответственность

Виталий Портников, 23.08.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Технолог Манафорт

На постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть - да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию.

Виталий Портников
02.08.2018

Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и консультант украинских политиков и толстосумов, может оказаться единственным на сегодняшний день наказанным участником создания авторитарного режима Виктора Януковича. Сам Янукович вместе с рядом подельников находится под защитой своего российского хозяина Владимира Путина, а его адвокаты пытаются превратить заочный процесс над бывшим президентом в цирковое представление.

Другие архитекторы режима - начиная от создателя самого Януковича Рината Ахметова и заканчивая бывшим главой президентской администрации Сергеем Левочкиным - продолжают активно участвовать в украинской политической жизни и готовятся к реваншу в 2019 году.

Уже сейчас можно с большой долей вероятности предсказать, что без договоренности с "удачливыми" представителями, казалось бы, потерпевшего поражение на Майдане клана невозможно будет победить на президентских выборах. Вновь становятся очевидными слабость украинского государства и нравственная неразборчивость украинского общества, приведшие к катастрофе авторитаризма и военному поражению 2014 года.

Будущему победителю не нужно ничего выдумывать - он победит по правилам, которые внедрил в украинскую политику именно Манафорт. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже сейчас называет главным недостатком действующего президента Петра Порошенко отсутствие должной коммуникации с гражданами. Будущий победитель президентских выборов в Украине должен будет заняться именно этим - налаживанием коммуникации. Или - цитируя победный предвыборный лозунг Виктора Януковича - "почути кожного", услышать каждого. И пообещать этому каждому то, что не сбудется никогда, но зато прозвучит приятно и обнадеживающе.

Манафорта осудят по классическим статьям американского уголовного кодекса, но если бы существовал специальный кодекс ответственности за преступления, совершенные за время избирательной кампании, его вполне можно было бы судить за развращение несовершеннолетних избирателей. Потому что постсоветские общества не приучены ни к рациональному выбору, ни к дальнейшей ответственности за свой выбор - не случайно жителей бывшего СССР постоянно призывают голосовать сердцем, то есть ни в коем случае не включать мозги.

Конечно, украинские избиратели, сменившие за время независимости уже пять президентов и готовящиеся избрать шестого, выгодно отличаются от застрявшего в Путине российского общества. И все же нередко создается впечатление, что украинцы готовы голосовать за следующего только для того, чтобы насолить предыдущему. Тут-то и нужен талант Манафорта, способного слепить из подручного материала пулю, позволяющего избирателю забыть, что он вручает власть еще большему проходимцу, чем предшественник. Когда в 2010 году большинство украинцев проголосовало за "крепкого хозяйственника" Януковича, выглядевшего в 2004 году крепким чудищем и на поверку им и оказавшимся, - разве не Манафорт помог создать образ "крепкого хозяйственника"? Разве не Манафорт, по словам самих соратников Януковича, не помог его "облагородить", прошу прощения за выражение.

Поэтому покупка услуг Манафорта - это покупка снотворного, но не для себя, а для тех, чьи голоса откроют тебе доступ к очень большим деньгам. Поэтому это такое дорогостоящее снотворное. И поэтому Манафорт был бы так кстати в Украине сегодня, для "облагораживания" очередного "почутикожного".

Комментарии 65 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 23.08.2018
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Владимир Абаринов

Мюллеру верить можно

Владимир Абаринов, 31.10.2017

Действительно, в обвинительном заключении нет ни слова о России. Но, судя по всему, это только первая фаза. Спецпрокурор Мюллер, вероятно, рассчитывает склонить Манафорта к сотрудничеству со следствием в обмен на отказ от преследования по самым тяжким статьям.
Владимир Абаринов

Уловки на доверии

Владимир Абаринов, 17.07.2018

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. "Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она". "Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?" - спросили его. "Я верю и той, и другой стороне", - ответил Трамп.
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