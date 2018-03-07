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Также: Портников, Выборы, Президент, Украина, Право, Колонки, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Ксения Собчак, Владимир Путин

статья Крым для лица

Виталий Портников, 07.03.2018
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Принцесса цирка

Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.

Виталий Портников
19.10.2017

Кандидат в российские президенты Ксения Собчак продемонстрировала, на первый взгляд, беспрецедентное уважение к украинскому законодательству. Она обратилась в украинское посольство в Москве с просьбой о получении разрешения для посещения оккупированного Крыма. Не сомневаюсь, что никто из других кандидатов на пост президента России таких запросов не сделает. Они ездят в Крым как к себе домой. А Ксения Собчак вроде бы признает, что Крым не ее дом. Но именно вроде бы.

Потому что возникает вопрос: а зачем Ксения Собчак отправляется в Крым? А затем, чтобы проводить там предвыборную кампанию. То есть участвовать в тех самых президентских выборах, легитимность которых на территории Автономной Республики Крым не признает практически никто - разумеется, кроме самого оккупанта и его крымских подельников.

Если бы Ксения Собчак действительно признавала Крым украинским, если бы она хотела решить вопрос о прекращении оккупации полуострова, то первое, что она должна была бы сделать, - это не ехать в Крым вообще. Признать, что в Крыму нет ни выборов, ни российских избирателей. А есть фарс на оккупированной территории и люди, которым всучили паспорта осуществившего аннексию государства.

Да, многие из этих людей действительно будут участвовать в том позорном процессе, который в России почему-то называется выборами, а на самом деле уже давно является грубым подлогом и дискредитацией самого понятия демократического волеизъявления граждан. Но это всего лишь повод поставить вопрос о легитимности этих выборов. А вовсе не необходимость ехать в Крым и агитировать крымчан голосовать за "кандидата против всех".

Потому что крымчане вообще ни за кого голосовать не должны - ни на выборах президента России, ни на выборах в российский парламент, ни на любых других выборах или плебисцитах, которые устраивает оккупант. Выборы в Крыму начнутся только после того, как эту территорию покинет последний российский солдат. Вот о чем должна была бы сказать Собчак - если бы она была честна.

Но ее задача состоит совершенно в другом - в имитации демократии. И в этом смысле поездка в Крым - попытка заманить Украину в ловушку. Если Украина разрешит Собчак поездку в Крым - значит, признает саму возможность президентской предвыборной кампании на оккупированном полуострове. А если откажет - значит, даст Собчак возможность обвинять украинские власти в неуважении к собственному законодательству. Вот, мол, я обратилась - как они и требуют. Хотела въехать через Украину - а они меня не впустили. Чем они отличаются от Путина?

Однако сама идея въезда через Украину на украинскую же территорию для участия в предвыборной президентской кампании в России - признак самого настоящего психического расстройства. И симулирует Собчак это расстройство отнюдь не по собственной инициативе. Это такая же кремлевская заготовка. Потому что Собчак, как и Путин, - кремлевский кандидат. Только с другой миссией. Путин демонстрирует солдафонскую непоколебимость и готовность не поступаться ни пядью украденных земель. А Собчак имитирует готовность к диалогу и пониманию, чтобы выставить врага идиотом. И то и другое - различные подходы к легитимации оккупации. И Путин, и Собчак - оккупанты, через какие бы границы они ни заезжали в Крым.

Комментарии 101 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 07.03.2018
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Атака легкой бригады

Илья Мильштейн, 16.02.2018

Собчак и Явлинский стремятся убедить нас в том, что являются невольными спойлерами президента. Потому и позволяют себе резкости на грани и за гранью фола, и тут на минуту даже возникает мысль, что никакие они не "проекты", но настоящие бескомпромиссные противники действующей власти.
Илья Мильштейн

Из того, что было

Илья Мильштейн, 25.10.2017

Надо выманить на выборы дочь Анатолия Собчака, заодно сводя счеты и с другим бывшим начальником, либеральным болтуном. Штаб ее пусть возглавит Игорь, к примеру, Малашенко, который великолепно справился с подобной работой в 1996 году. Чубайса не нужно, а вот жена его Авдотья украсит штаб опасной соперницы Путина.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Телеведомая

Илья Мильштейн, 20.10.2017

Абсолютное неумение договариваться в начале нулевых привело страну к катастрофе. Теперь начальство может с удовольствием отметить, что уже и демократов почти нет, а раскол все усугубляется. Ксения Анатольевна, баллотируясь в президенты, вносит в это дело свою скромную лепту.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Маленькое, но ответственное обручение

Илья Мильштейн, 22.09.2017

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

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