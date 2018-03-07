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Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.
Ведь Собчак не просто телеведущая, представительница светской "богемы" и участница оппозиционных протестов. Она дочь человека, бывшего одним из архитекторов современной России, создателем бесконечных путиных, медведевых и даже чубайсов. Ее крестный отец - Владимир Путин, политический "крестник" ее отца.
Кандидат в российские президенты Ксения Собчак продемонстрировала, на первый взгляд, беспрецедентное уважение к украинскому законодательству. Она обратилась в украинское посольство в Москве с просьбой о получении разрешения для посещения оккупированного Крыма. Не сомневаюсь, что никто из других кандидатов на пост президента России таких запросов не сделает. Они ездят в Крым как к себе домой. А Ксения Собчак вроде бы признает, что Крым не ее дом. Но именно вроде бы.
Потому что возникает вопрос: а зачем Ксения Собчак отправляется в Крым? А затем, чтобы проводить там предвыборную кампанию. То есть участвовать в тех самых президентских выборах, легитимность которых на территории Автономной Республики Крым не признает практически никто - разумеется, кроме самого оккупанта и его крымских подельников.
Если бы Ксения Собчак действительно признавала Крым украинским, если бы она хотела решить вопрос о прекращении оккупации полуострова, то первое, что она должна была бы сделать, - это не ехать в Крым вообще. Признать, что в Крыму нет ни выборов, ни российских избирателей. А есть фарс на оккупированной территории и люди, которым всучили паспорта осуществившего аннексию государства.
Да, многие из этих людей действительно будут участвовать в том позорном процессе, который в России почему-то называется выборами, а на самом деле уже давно является грубым подлогом и дискредитацией самого понятия демократического волеизъявления граждан. Но это всего лишь повод поставить вопрос о легитимности этих выборов. А вовсе не необходимость ехать в Крым и агитировать крымчан голосовать за "кандидата против всех".
Потому что крымчане вообще ни за кого голосовать не должны - ни на выборах президента России, ни на выборах в российский парламент, ни на любых других выборах или плебисцитах, которые устраивает оккупант. Выборы в Крыму начнутся только после того, как эту территорию покинет последний российский солдат. Вот о чем должна была бы сказать Собчак - если бы она была честна.
Но ее задача состоит совершенно в другом - в имитации демократии. И в этом смысле поездка в Крым - попытка заманить Украину в ловушку. Если Украина разрешит Собчак поездку в Крым - значит, признает саму возможность президентской предвыборной кампании на оккупированном полуострове. А если откажет - значит, даст Собчак возможность обвинять украинские власти в неуважении к собственному законодательству. Вот, мол, я обратилась - как они и требуют. Хотела въехать через Украину - а они меня не впустили. Чем они отличаются от Путина?
Однако сама идея въезда через Украину на украинскую же территорию для участия в предвыборной президентской кампании в России - признак самого настоящего психического расстройства. И симулирует Собчак это расстройство отнюдь не по собственной инициативе. Это такая же кремлевская заготовка. Потому что Собчак, как и Путин, - кремлевский кандидат. Только с другой миссией. Путин демонстрирует солдафонскую непоколебимость и готовность не поступаться ни пядью украденных земель. А Собчак имитирует готовность к диалогу и пониманию, чтобы выставить врага идиотом. И то и другое - различные подходы к легитимации оккупации. И Путин, и Собчак - оккупанты, через какие бы границы они ни заезжали в Крым.
Собчак и Явлинский стремятся убедить нас в том, что являются невольными спойлерами президента. Потому и позволяют себе резкости на грани и за гранью фола, и тут на минуту даже возникает мысль, что никакие они не "проекты", но настоящие бескомпромиссные противники действующей власти.
Надо выманить на выборы дочь Анатолия Собчака, заодно сводя счеты и с другим бывшим начальником, либеральным болтуном. Штаб ее пусть возглавит Игорь, к примеру, Малашенко, который великолепно справился с подобной работой в 1996 году. Чубайса не нужно, а вот жена его Авдотья украсит штаб опасной соперницы Путина.
Абсолютное неумение договариваться в начале нулевых привело страну к катастрофе. Теперь начальство может с удовольствием отметить, что уже и демократов почти нет, а раскол все усугубляется. Ксения Анатольевна, баллотируясь в президенты, вносит в это дело свою скромную лепту.
Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.