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Григорий Явлинский призвал Владимира Путина отчитаться о погибших в Сирии российских гражданах. Ксения Собчак пошла еще дальше. Она обратилась в Верховный суд с запросом о легитимности участия того же Путина в президентских выборах. Он, видите ли, узурпировал власть, когда пошел на третий срок под личиной Медведева, а теперь незаконно идет на пятый.

В итоге всех жалко.

Жалко Владимира Владимировича, которому явно не хочется ни за что отчитываться, тем более за Сирию. Пока за него это делают пресс-служба Минобороны и Песков с Захаровой, усугубляя позор, но рано или поздно ответить придется именно ему, разве нет? Что же касается выборов, то ситуацию нельзя было не признать мучительной для заподозренного в узурпации. Он ведь не знает, какое решение примут судьи, и пока не прозвучал их вердикт, пребывает небось в состоянии тягостной неопределенности: а ну как снимут с выборов и потом еще накажут? Очень крепкие нервы нужны, чтобы такое пережить.

Жалко соратников президента, особенно тех, кто трудится в его администрации и прямо отвечает за то, чтобы поразить мир лихо закрученным сюжетом нашей президентской гонки. В рамках которого один кандидат требует от него отчета, а другой отказывает в праве избираться и быть избранным. Причем терпеть подобные безобразия Путину, Кириенко и клеркам помельче придется еще целый месяц, и неизвестно, что они там придумают, эти соперники, распоясавшиеся в ходе жесткой конкурентной борьбы.

Ну и спойлеров конечно тоже жалко, до слез. То есть Григория Алексеевича и Ксению Анатольевну, которые изо всех сил пытаются нам доказать, что участвуют в этих выборах по велению души, а не по приказу свыше. Вернее, по факту они классические спойлеры, и сами это сознают, и чуть не ежедневно сообщают нам о том, что не имеют ни малейших шансов на победу, но с одним важным уточнением. Выборы они используют как трибуну для продвижения в массы либеральных идей. Зарегистрированные и допущенные к выступлениям на гостелеканалах, они отважно критикуют путинский режим и надеются быть услышанными. Они не желают упускать этот шанс и не упускают.

Правда, нередко случаются разные неловкости, когда, вместо того чтобы соблазнять народ картинами грядущего демократического парадиза, болельщики "Яблока" и "Гражданской инициативы" выясняют отношения между собой. Или с фанатами Алексея Навального, до выборов не допущенного и оттого в диалогах со спойлерами совершенно непримиримого. А эта фатальная, освященная десятилетиями взаимоистребительных разборок недоговороспособность делает их всех, участвующих и не участвующих в гонке, очень удобными спарринг-партнерами власти. Ну где еще, скажите, есть такая непримиримая оппозиция, которая способна расколоть и тех немногих, что готовы за нее проголосовать? Они это понимают, и Собчак, и Явлинский, и пятна на репутации стремятся вывести радикальными средствами. Огорчая доверчивого Путина и его соратников, которые так мечтали о победе на предельно комфортных и, грубо говоря, честных выборах, либералы напоследок устраивают им скандалы.

Тому способствуют и обстоятельства, которые в администрации президента РФ все-таки едва ли могли предвидеть. Имею в виду массовую гибель российских граждан на той незнаменитой сирийской войне, которую лично Владимир Владимирович, отпраздновав победу. давно уже признал завершенной. Это Жириновскому или там Сурайкину, если не путаю фамилию, трудно сказать что-нибудь внятное на заданную тему. Григорию Алексеевичу, равно и Ксении Анатольевне, призвавшей создать специальную комиссию для расследования безвозвратных наших потерь под Хишамом, отмолчаться было невозможно.

Однако и без неприятного для Кремля креатива дело тоже не обходится. Сперва Собчак съездила в Грозный, заставив тамошнего владыку проявлять чудеса сдержанности. Теперь подняла руку на самого крестного, напоминая гражданам о некоторых спорных эпизодах в его президентской биографии. Не дай бог засудит.

Впрочем, что им еще остается делать, отчаянным нашим несогласным? В конце концов они ведь не с Путиным борются, а с оскорбительными слухами о том, что заняты имитацией предвыборной интриги при активном содействии Кремля. Запугивая Владимира Владимировича, закидывая исками и вопросами, на которые нет ответа, Собчак и Явлинский стремятся убедить нас в том, что являются невольными спойлерами президента. Потому и позволяют себе резкости на грани и за гранью фола, и тут на минуту даже возникает мысль, что никакие они не "проекты", но настоящие бескомпромиссные противники действующей власти. Шутка ли, за войну в Сирии желают отчета и вообще посягают на святое - на пятый срок.

Тем не менее ужасно жалко их всех - и беднягу Путина, и Кириенко, и оппозиционеров, которые никого, за исключением своих малочисленных фанатов и многочисленных пиарщиков, ни в чем убедить не смогут. А жальче всех, пожалуй, народ российский, в просторечии электорат, который давно уже знает, за кого намерен проголосовать и кто победит с большим отрывом. Их с толку не собьешь, дорогих наших соотечественников, и свой скромный вклад в это дело вносят и Ксения Анатольевна, и Григорий Алексеевич, да и Алексей Анатольевич тоже. Каждый по-своему, но в целом они действуют слаженно, продолжая упорно дискутировать и сводить счеты в узком кругу. По приказу свыше или по велению сердец, но это сегодня вопрос чисто теоретический. Это несущественный вопрос.