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Советская армия оказалась втянута в многолетнюю войну с афганским народом. Не может быть справедливой и благородной война против народа - хоть своего, хоть чужого. Да, обманутые пропагандистской машиной и брошенные в мясорубку солдаты – тоже жертвы режима. Да, правы те, кто говорит, что они не заслужили осуждения. Но славы они тоже не заслужили. Они заслужили только покой. Не свет.
Советская армия оказалась втянута в многолетнюю войну с афганским народом. Не может быть справедливой и благородной война против народа - хоть своего, хоть чужого. Да, обманутые пропагандистской машиной и брошенные в мясорубку солдаты – тоже жертвы режима. Да, правы те, кто говорит, что они не заслужили осуждения. Но славы они тоже не заслужили. Они заслужили только покой. Не свет.
Война была бессмысленна. Война была преступна. Война была проиграна.
Тогда, в 1989 году, это было понятно многим из тех, кто давал себе труд задумываться о советской истории, а многонациональный советский народ в ту пору прямо-таки поражал мир своей сообразительностью. Во главе с руководством, которое последовательно осуждало ошибки и злодеяния, совершенные при прежних вождях, первых секретарях и генсеках. Как во внутренних, так и в международных делах.
Это было время осознания всего того, что мы натворили в ХХ веке, и Афган не явился исключением. В принятом на II Съезде народных депутатов СССР постановлении "О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года" декларировалось, что оккупация соседнего государства заслуживает политического и морального порицания. Разумеется, имелись и несогласные, и безногий инвалид на предыдущем Съезде крыл с трибуны вернувшегося из ссылки академика, который в Горький угодил ради того, чтобы этот несчастный мальчик ходил по жизни без костылей. Но в общем и целом отношение к афганской войне было сугубо отрицательным.
Тому имелось как минимум две причины. Во-первых, политика гласности, благодаря которой люди получили возможность самостоятельно оценивать происходившее со страной в далеком и недалеком прошлом. Во-вторых, общественные настроения, в которых преобладало желание покончить наконец с холодной войной. Вывод войск из Афганистана, завершившийся в феврале 1989-го, был созвучен этим настроениям, так что все выглядело естественно и логично. Ушли, исправляя ошибку, и одобрили постановление, взяв на себя вину. Прослеживалась некая последовательность действий.
Логика и последовательность прослеживаются и теперь. Ну и символика заодно. После того как в нижней нашей палате на ура прошел проект документа о пересмотре политических и моральных оценок афганской войны.
Основной докладчик, депутат от КПРФ Николай Харитонов сперва зачитал постановление горбачевского съезда, задавшись риторическим вопросом: "Есть ли кто-либо в этой аудитории, кто считает так же?" Таковых не нашлось, и коммунист стал перечислять доводы в поддержку нового декрета о вторжении в соседнюю страну. Выяснилось, что, "во-первых, мы являемся правопреемниками СССР; во-вторых, ряд принятых норм народных депутатов СССР действует на территории Российской Федерации и сегодня", а это непорядок; в-третьих, решение о вводе войск в Афганистан принималось, вообразите себе, "в полном соответствии с нормами международного права". В том числе "согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической республикой Афганистан". Вишенкой на торте - намерение проголосовать за документ в канун 30-летия вывода войск, 15 февраля 2019 года. Взять реванш за то, что потерпели досадное поражение.
Все это, повторюсь, логично, последовательно и даже неизбежно. В эпоху тотального реванша, когда российская власть пытается переиграть проигранные советской властью сражения, Харитонов со своим Афганистаном и к месту, и ко времени. Холодная война уже полыхает. В Грузию уже входили, отобрав у Саакашвили Южную Осетию с Абхазией. Украину оккупировали, творчески переосмыслив и Будапештское соглашение, и Договор о дружбе с Киевом, - отчего бы сейчас и не вспомнить, как свято соблюдали в 1979 году Устав ООН и договоренности с афганцами? Бесстыдство как политическая методика, отраженная в различных постановлениях и указах, которые принимаются в Думе, в Совете Федерации, в Кремле, - это характерная черта путинской России.
Тому имеются опять-таки как минимум две причины. Неразрывными узами соединенная с имперским маразмом внутренняя и внешняя политика. Общественные настроения, в которых проглядывают и сталинизм, и застой - причудливая смесь великодержавного чванства, глумления, зависти, страхов, замороченности, злости, растерянности, равнодушия к чужой боли. На гостелеканалах давно уже сказано, что и чехов мы правильно давили, и венгров, и если бы не увязли в афганских песках, то там стояли бы корабли Шестого американского флота. Вот и до Кабула руки снова дотянулись.
Тем не менее афганская война была бессмысленна. Война была преступна. Война была проиграна. И еще это была предательская война. Предательским было решение ввести войска в суверенную страну, грубо нарушившее международные нормы цивилизованного поведения. Предательским было убийство "товарища Амина" со всеми его домочадцами и охраной, и советским врачом. Предательство по отношению к "братскому афганскому народу", чьи потери исчисляются миллионом погибших, обернулось предательством народа советского, молодых наших солдат-срочников и профессиональных военных, отправленных на убой. Горем их матерей и отцов, жен и детей.
Нечто подобное, порой до степени неразличимости, происходит и ныне. А завтра, если верить в цикличность истории, люди проклянут и власть теперешнюю, и войны, которые она ведет, и в постановлении грядущей Думы вновь запечатлеется наш кромешный стыд и национальный позор. Однако послезавтра ветер переменится, обозначатся заморозки на почве, и депутат Харитонов, или как там его будут звать, уверенной походкой выйдет к микрофону и, срывая аплодисменты, зачитает оправдательный вердикт. К 50-й годовщине вторжения куда-нибудь туда, откуда десяткам тысяч нет возврата.
Исполнилось четверть века с момента советского вторжения в Афганистан, которое привело к многолетней кровопролитной войне в этой стране и ее превращению в базу исламистского терроризма. После трагедии 11 сентября 2001 года военную операцию на территории Афганистана провели и Соединенные Штаты. Сходство между двумя войнам обманчиво: слишком различны их причины, ход и результаты. А цифры потерь просто несопоставимы.
В связи с 25-летием окончания советской интервенции в Афганистане множатся призывы пересмотреть оценку этой войны. Глава Российского союза ветеранов Афганистана и функционер "Единой России" Франц Клинцевич утверждает, что в Афганистане "мы защитили мир от терроризма и экстремизма". На самом деле советское вторжение в Афганистан было и ошибкой, и преступлением.
Они действительно не знают, как сегодня преподносить отечественной и зарубежной публике советскую войну в Афганистане. Можно было бы, конечно, вернуться к старой доброй советской формуле: советские войска вошли в Афганистан, чтобы предотвратить американскую агрессию. Но с точки зрения сегодняшней политической конъюнктуры эта версия совсем не катит.
15 лет назад закончилась продолжавшаяся почти десятилетие война в Афганистане, унесшая жизни тысяч наших соотечественников и многих сотен тысяч афганцев. Последняя имперская авантюра Советского Союза, предпринятая на излете военно-политического противостояния с Западом, разбудила силы, которые сейчас представляют собой главную угрозу мировой стабильности. И в борьбе с этими силами Россия находится по одну сторону фронта со своими тогдашними стратегическими противниками.
В чем же виноваты "афганцы"? В том, что воевали не там, где надо, не за то? Да нет - ведь действительно "как говорится, родина велела". Повезли восемнадцатилетних, бросили в пекло. Нет, виноваты, похоже, разве что в том, что вернулись не в цинковом гробу. И что родились в России.