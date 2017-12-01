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Отдельных спортсменов отлучают от соревнований, когда именно они являются виновниками применения запрещенных препаратов. Когда же это применение организуется и "крышуется" государственными структурами, отвечает за него вся команда. И те, кто принимал допинг, и те, кто предпочитал без него обходиться.
Отдельных спортсменов отлучают от соревнований, когда именно они являются виновниками применения запрещенных препаратов. Когда же это применение организуется и "крышуется" государственными структурами, отвечает за него вся команда. И те, кто принимал допинг, и те, кто предпочитал без него обходиться.
Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.
Вердикт МОК отнюдь не предрешен, но даже если комитет решит допустить на Игры в Рио российских олимпийцев, не уличенных в приеме допинга, это не смоет позора с государственного мундира России, пытающейся убедить весь мир, что преступная шайка мелких чиновников действовала за ее честной спиной.
Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?
Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?
Нет, Дмитрий Сергеевич такого не говорил и сказать не мог, поскольку спросили его о героях, которых не следует обижать. Тем не менее он их обидел, не удержался. Да и что ему еще оставалось делать и что отвечать? Ситуация ведь сложилась безвыходная.
Началось с того, что пятерых российских спортсменов, двух бобслеистов и трех скелетонистов, пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга в Сочи. Имело продолжение в открытом письме, в котором приговоренные обращались к Путину с просьбой "помочь разобраться с отстранением". Завершилось в Кремле, где Пескова спросили, что они с шефом думают о судьбе погруженных в отчаяние подписантов.
Вопрос этот был очевидно бестактный. Непонятно, что должен сделать Владимир Владимирович, разбираясь с отстранением. Неясно, как он может помочь.
Ну, ввести армию на территорию МОК и провести там референдум о добровольном присоединении к России. Ну, мобилизовать войска и добровольцев, но референдум пока не проводить, объявив указанный МОК самопровозглашенной народной республикой, и завозить туда гуманитарку и "Буки". Ну, разбомбить его с воздуха, обязав журналистов упоминать МОК с непременным добавлением "запрещен на территории РФ". Но ведь это все требует серьезной подготовки, а времени в обрез: Кубок мира, куда не допускают дисквалифицированных, стартует уже 5 декабря.
Можно еще обойтись без вторжения и, наоборот, сознаться, что да, пичкали спортсменов всякой дрянью, причем насильно, и мочу им подменяли, вскрывая пробирки нанобензопилой и микрофомкой, однако попались и теперь каемся. Дескать, это была такая спецоперация, одобренная и проведенная на уровне Министерства спорта и ФСБ, а Путин ничего не знал. Но тогда надо, реабилитируя безвинно пострадавших олимпийцев, судить министра Мутко и чекистских генералов, причем по всей строгости закона и даже еще строже, чтобы иностранцы поверили. Владимир же Владимирович славится тем, что своих не сдает, в особенности тех, которые проводили спецоперацию под его непосредственным руководством.
Так что лучше ничего не делать, с видимым хладнокровием и затаенной тоской наблюдая, как Россию последовательно и неумолимо лишают олимпийских медалей. Огрызаться, отмалчиваться и ждать, что дальше будет: допустят российскую сборную до Олимпиады в Пхёнчхане или не допустят. Чем Путин вместе с вице-премьером Мутко и некоторыми другими фигурантами и занимаются, иногда не выдерживая и проклиная МОК, Ричарда Макларена, Дениса Освальда, предателя Родченкова. Быть может, надеясь в глубине душе, что осерчавший Трамп скоро шарахнет по КНДР и проблема решится сама собой, поскольку Корейский полуостров надолго станет местом, непригодным для проведения каких-либо спортивных игр. В общем, президент РФ огрызается, отмалчивается и бездействует в силу обстоятельств непреодолимых, оттого так некстати вылезли из шкафа скелетонисты со своим открытым письмом.
А если повнимательней вчитаться в текст этого обращения, то обнаружится в нем и завуалированная дерзость. Подобно некоторым олигархам, подпавшим под санкции сразу после Крыма и чуть позже, спортсмены знают, кто им поломал жизнь, и полагают, что именно он мог бы конфликт уладить и беду от них отвести. Только, в отличие от мудрых олигархов, внешне смирившихся и глухо ропщущих, простодушные герои высказываются прямо, по-чемпионски, в лоб. Вмешайтесь, говорят они, нам очень больно, мы унижены и оскорблены, а почему так вышло - вы же сами знаете. Лучше всех.
Что тут скажешь? Ответить олимпийцам по существу невозможно. Проигнорировать их воззвание тоже затруднительно, слишком громко оно прозвучало, к тому же допущенные к Пескову журналисты интересуются мнением президента. Вот пресс-секретарю и приходится, импровизируя на ходу, сочинять нечто оригинальное, хотя и не чуждое историческим, а также литературным традициям. В том духе сочинять, что адресат "не получал официального обращения" от тех, кто его писал. Ибо подана челобитная недолжным образом, через Инстаграм, который "никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России". Короче, не царское это дело - инстаграмы читать.
Грубовато ответил Дмитрий Сергеевич, да. С неприятной насмешкой какой-то и заметным раздражением. В старомодной хамской манере. Усугубляя скандал. А с другой стороны, как он мог иначе откликнуться, выражая точку зрения главы государства?
В конце концов Владимир Владимирович с этой Олимпиадой, с этим допингом, с этими склянками и пожизненным бойкотом претерпел больше всех наших спортсменов вместе взятых. Он ведь надеялся войти в историю в качестве организатора и вдохновителя великих побед, включая олимпийские. А войдет с подмененной мочой в пробирке.
Потому ничего кроме досады у него и не могут вызвать жалобные речи бобслеистов, которых то ли заставили пить всякую гадость, то ли тупо подставили. Ведь многих наших атлетов отстраняют и дисквалифицируют по той лишь причине, что начальство не желает сознаваться в содеянном и сотрудничать с Международным олимпийским комитетом. Мутко не наказан, поэтому за него отдуваются подотчетные ему заложники большого спорта. А заложникам как поступать - рассказывать правду или писать письма? В массе своей заложники предпочитают эпистолярный жанр.
Что ж, если они собираются так действовать и впредь, то надо им прислушаться к совету, поданному Песковым. Скрепившись, подать челобитную как положено - через приемную Путина, что ли. Ответ заранее известен, но зато и не придерется никакой пресс-секретарь. А это важно, согласитесь, чтобы приближенный к трону вельможа одобрил сочинение и похвалил его за пристойный внешний вид. Крик отчаяния должен быть благозвучным.
Каждый день после полуночи Григорий Родченков снимал свой лабораторный халат, переодевался в форму российской сборной, покидал свой кабинет и направлялся в комнату 124, где была оборудована тайная лаборатория. В кармане у него лежал полученный от руководства список спортсменов, чьи допинг-пробы следует подменить.
Трудно себе представить, что среди тех, кто работает со спортсменкой такого класса, как Шарапова, нет специалиста, который способен следить за обновлениями списка ВАДА и определить, содержит ли лекарство запрещенную субстанцию. Но еще труднее представить себе американского врача, который прописывает пациенту медикамент, не одобренный FDA.
Кто главнее, кто смешнее, кто позорнее? Министр спорта, обвиняемый Вcемирным антидопинговым агентством в том, что лично отдавал указания манипулировать с допинг-пробами российских легкоатлетов? Или лучший друг физкультурников товарищ Путин, поручающий этому министру провести собственное расследование?
То, что прежде преподносилось как злоупотребления отдельных спортсменов и тренеров, теперь предстало как четко отлаженная и безотказно действующая схема. Иначе и быть не могло в стране, которая спортивным рекордам придает статус национальных политических побед, в стране, где судьбы и здоровье спортсменов стали разменной монетой великодержавного агитпропа.