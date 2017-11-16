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Также: Спорт, Мир, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Жуков

новость WADA не восстановило аккредитацию Российского антидопингового агентства

16.11.2017
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
Логотип РУСАДА. Фото: sport-express.ru
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Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на твиттер организации.

Основанием названо несоответствие РУСАДА международным антидопинговым правилам.

Как ранее сообщал глава Минспорта России Павел Колобков, одним из условий восстановления аккредитации российского агентства WADA называло безоговорочное признание выводов комиссии Ричарда Макларена о допинговой программе Москвы. Между тем президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на заседании в Сеуле заявил, что такое признание невозможно.

Аккредитация РУСАДА была приостановлена два года назад, 18 ноября 2015-го. С тех пор российское агентство утратило право самостоятельно тестировать спортсменов на допинг.

В мае нынешнего года WADA выдвинуло ряд условий, которые РУСАДА должна выполнить до ноябрьского заседания совета учредителей, прежде чем ее права будут восстановлены. Между тем ТАСС в числе этих условий не упоминал безоговорочного признания выводов Макларена.

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16.11.2017
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