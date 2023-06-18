



Буквально каждый день мы узнаем о новых зверствах россиян: ракетные удары по жилым кварталам, намеренное разрушение критической инфраструктуры, пытки и издевательства над военнопленными и мирными жителями оккупированных территорий. Покончить с безнаказанностью российских террористов может "украинский Моссад". Руководители украинской военной разведки не раз подтверждали, что занимаются точечными ликвидациями в России и на временно оккупированных территориях. Эти убийства российских преступников ("точечные контрмеры", как их называют израильтяне) должны стать системными и получить политическую поддержку Запада, считает специалист по вопросам международной безопасности Эдвард Хантер Кристи.



Я твердо убежден, что акты массового уничтожения, такие как разрушение Каховской дамбы, а также массовые убийства, такие как резня в Буче, и другие многочисленные преступления против гражданского населения должны быть очень строго наказаны - но их также необходимо предотвращать.



Уже ведутся содержательные дискуссии по поводу создания международного трибунала для российских военных преступников, включая Владимира Путина. Это важные символические меры. Вероятно, виновных будут судить заочно, если не произойдет какого-то чуда. Но каждый друг Украины, верящий в справедливость, понимает: наши правительства вряд ли пойдут на то, чтобы обеспечить аресты. Они не начнут действовать в стиле Моссада, чтобы похитить виновного полковника российской армии, не говоря уже о высших чинах.



Если в Москве не произойдет идеальной смены режима, преступники умрут в своих постелях в России, вероятно, оставшись при деньгах и ресурсах. Хуже того, Китай, ЮАР и другие беспринципные третьи страны, вероятно, гостеприимно предложат им убежище. Что касается стран Европейского союза, то я не очень верю, что, скажем, правительство Венгрии или Австрии осмелится арестовать видного российского военного преступника. И я мог бы продолжить этот список.



Поэтому в целях сдерживания Украина и некоторые из ее ближайших друзей не должны стесняться проводить или поддерживать определенные виды спецопераций. Убийство тех солдат, которые кастрировали украинских военнопленных, было бы справедливым наказанием. Убийство тех, кто разрушил плотину в Каховке, было бы справедливым наказанием. Убийство тех, кто виновен в Бучанской резне, было бы справедливым наказанием. И я подчеркиваю, что речь идет не только о возмездии, но и о сдерживании.



Слишком велика безнаказанность российских военных преступников. Конечно, потери России на поле боя высоки. Но многие из солдат - незадачливый скот, вытолкнутый на передовую, в то время как самые преступные элементы и их командиры мобильны и получают возможность уйти. Я говорю "нет".



Существуют варианты ответа на террористическую политику намеренного тотального разрушения, цель которой - отбросить Украину назад на многие годы и на сотни миллиардов затрат просто со зла, из мести.



Первым эмоциональным ответом было бы сделать то же самое с Россией: взорвать плотины, электростанции, трубопроводы, нефтяные месторождения по всей России. Но это требует огромных ресурсов в виде дальнобойного оружия и боеприпасов, которые Украине лучше использовать для победы на поле боя.



Мы можем почти с полной уверенностью утверждать, что Путин и остальные члены его преступной организации рассуждали именно так: мы уничтожаем Украину при отступлении; нам такого никто не сделает из-за ядерки; нам это сойдет с рук, ха-ха.



Способ решения проблемы такого рода без ядерной эскалации - это, конечно, программа точечных убийств. Убийства внутри России. Это стандартный подход для уничтожения террористических организаций. И в данном случае он вполне может быть применен к России.



Хорошая методика - уничтожение "лейтенантов" террористической группы. Вместо ликвидации лидера - что символично и приятно, но голова вырастает заново - систематически уничтожать лидеров второго эшелона. Путин останется у власти, но с запуганными лейтенантами, которых постоянно заменяют, потому что последние двадцать из них взорвались в своих машинах, или умерли от отравления, или выкурили сигарету в неположенном месте.



Это, конечно, требует больших ресурсов, но это было бы законно. Убийство вражеских командиров законно в военное время; и убийство лидеров террористов также законно, западные страны делали это десятки раз.



Итак, какие бы российские военные командиры ни были вовлечены в конкретные нападения на украинских граждан, наградой им будет пуля или три, независимо от того, где они отдыхают - в Ростове, или на Урале, или в Мурманске, или в Дубае - никаких ограничений, никакого безопасного места.



Конечно, существует риск репрессий со стороны фашистского государства, но я считаю, что политика точечных убийств была бы оправданной. И уж во всяком случае, ни одно из наших правительств не должно оказывать давление на Киев, чтобы заставить его воздержаться от такой политики. Если Америке разрешено уничтожать Осаму бен Ладена, то Украине разрешено уничтожать российских террористов.



И хотя это выглядит как карательная акция и ею является, в первую очередь это изменит расчеты любого потенциального исполнителя операций массового уничтожения или террора. Вся Европа только выиграет от того, что россияне поймут - варварство дорого обходится.



Это, конечно, рассуждения военного, а не мирного времени. Но они необходимы. Часы тикают - мы понимаем, что Москва может натворить на территориях, которые она удерживает.



Я не согласен с тем, что несколько десятков преступных командиров и несколько сотен исполнителей могут уничтожить четверть большой европейской страны и остаться безнаказанными. Если по моей стране бегают парни, взрывающие важнейшие объекты инфраструктуры и бомбящие города, я хочу, чтобы их убили. И я знаю, что во многих западных странах власти - я подчеркиваю, власти - отреагировали бы точно так же.



Ряд российских преступников заслуживает высшей меры наказания, приведенной в исполнение на месте. И я настаиваю на этом, потому что это затрагивает безопасность всего западного мира. Речь идет не только об Украине. Безнаказанность за чудовищные зверства в стиле СС опасна. Для всех нас.



Выбор и честь проведения таких операций должны оставаться за Киевом. Возможно, существуют возражения политического или стратегического толка против таких мер. Но я сомневаюсь, что эти возражения устояли бы, если бы те же преступления совершались против Америки, Франции или Великобритании.



Оригинал: 1, 2.



Эдвард Хантер Кристи - бывший замруководителя подразделения НАТО по инновациям, один из разработчиков стратегии НАТО в области искусственного интеллекта.