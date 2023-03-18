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От редакции



С тех пор, как прокурор Карим Хан подписал, а судьи МУС в рекордный трехнедельный срок утвердили ордера на арест Путина и попадьи, уполномоченной похищать украинских детей, на планете стало немножко легче дышать. А в бункере стало еще душнее.



Слова "Путин" и "Гаага" стоят рядом еще со времен "возрождения российской армии в Чечне". Но теперь этот заветный топоним - уже не лозунг, не мем, а юридическая и политическая реальность, с которой придется считаться всему миру.



Отныне 123 государства, ратифицировавших Римский статут, обязаны задержать и выдать Путина, если он окажется на их территории. Обязательства, как мы знаем, не всегда выполняются - например, в 2015 году Омару аль-Баширу дали ускользнуть из-под ареста в ЮАР. В августе нынешнего года власти этой страны ждут президента РФ на 15-м саммите БРИКС. Но, как бы успешно ни шли у него дела на "глобальном Юге", Путин наверняка предпочтет поездки на бронепоезде. Теперь он официально в одном ряду с аль-Баширом, Милошевичем и Каддафи.



Гаагский ордер гарантирует максимальную токсичность, он усиливает эффект западных санкций и наносит мощный удар по лагерю "писников": договоренности с международными преступниками немыслимы, дипломатия не может вынести за скобки злодеяния такого масштаба. По словам правозащитника Станислава Дмитриевского, это "закат эпохи realpolitik и возвращение в международную повестку ценностей" - "от искусства возможного к искусству должного сделан очень важный шаг".



Гаагские прокуроры и судьи доказали, что не все ооновские структуры Москве удалось парализовать или "хакнуть". На этом фоне еще омерзительнее выглядит продолжение фарса в Совбезе, где Небензе в апреле в рамках ежемесячной ротации полагается место председателя.



Международное уголовное преследование его патрона начинается с дела о чудовищном преступлении, совершаемом демонстративно, на камеру, под восторженные вопли пропаганды. Репортажи госканалов о массовом похищении украинских детей, путинские указы об упрощенном приеме в российское гражданство и облегченном порядке усыновления - все это будет в гаагском досье.



Российские труженики геноцида продолжают сталинскую традицию депортаций по национальному признаку. Нас ждет запоздалый суд над кровавой империей, которая, развязав вместе с Гитлером мировую войну, продолжала порабощать народы уже на правах победителя. И только сейчас ей предстоит свой Нюрнберг.



Этой империи удался "ключевой дьявольский трюк - перевернуть иерархию между преступником и жертвой", замечает украинский философ Владимир Ермоленко. "Русская "правда" - это не истина и справедливость, признанная сообществом, обществом, правом; это необъяснимая субъективная убежденность в собственной "правоте". Это "правда" убийцы, который не признает человеческий суд и считает себя выше него".



Гаагский ордер разрывает этот порочный круг русской безнаказанности, ставит перевернутый мир "постправды" обратно с головы на ноги после многих лет коллективного гипноза. "Путина в Гаагу" - это точка отсчета, возвращение к норме. И к реальности нынешней мировой войны. Нацистские преступники на скамье подсудимых - так выглядит победа.



Трагедия Украины вывела несовершенную систему международного правосудия на принципиально новый уровень. Расследования ведутся практически в реальном времени, с использованием передовых технологий. Параллельно работают украинские правоохранительные органы, МУС, международные команды экспертов, готовятся процессы в рамках универсальной юрисдикции. Но этих механизмов недостаточно. Защитить мировой порядок не удастся без создания специального трибунала по преступлению агрессии. Развязывание захватнической войны - "материнское" преступление, из которого вытекают все остальные. МУС с 2008 года (благодаря "кампальской поправке") может возбуждать такие дела, но только если речь идет о странах-участницах. Ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут. Поэтому необходимо учредить отдельную инстанцию - трибунал ad hoc либо "гибридный" спецтрибунал (украинский с международным участием), и такая работа ведется. Давно готов проект соответствующей резолюции Генассамблеи ООН, и Украина сколачивает коалицию.



Карим Хан, как известно, выступает против спецтрибунала. Выписав ордер на арест Путина, он играет на опережение, выбивая у сторонников этого проекта важный козырь. Но только особый трибунал по преступлению агрессии позволит не просто наказать виновных в конкретных нарушениях международного гуманитарного права, а демонтировать всю российскую преступную пирамиду. И в конечном итоге - восстановить историческую правду, свершить суд над преступлениями кремлевского режима XX-XXI веков.