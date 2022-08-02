Судьба террориста
В Кабуле ювелирным ударом беспилотника убит главарь "Аль-Каиды" Айман Аз-Завахири. 71-летний египтянин, один из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, возглавил террористическую организацию после ликвидации Осамы бен Ладена. "Правосудие свершилось", - объявил президент Джо Байден.
ОТ РЕДАКЦИИ
11 лет назад, после долгожданного успешного рейда американского спецназа в Абботтабаде, было объявлено, что главный в мире злодей уничтожен. Но террорист номер один сидел не в пакистанском бункере. И сегодняшняя ликвидация преемника бен Ладена воспринимается не как долгожданная развязка, а как предвестие и разминка.
11 сентября 2001 года начинающий международный террорист позвонил лидеру свободного мира, чтобы предложить российскую помощь. Стартовала масштабнейшая фальсификация - "совместная борьба с исламским терроризмом". Западные спецслужбы и аналитические центры жестоко просчитались в оценке рисков. Диалог, сотрудничество, разрядка вплоть до "перезагрузки" - в этой благоприятной обстановке респектабельные международно признанные террористические структуры РФ развивались, укреплялись и готовили финальный кровавый бросок.
Сейчас только ленивый не сравнивает РФ с террористическими организациями исламистов. Российское государство функционирует за счет страха и насилия. Садизм и беспредел - основа российской политики. Амбиции РФ глобальны, ее границы "нигде не заканчиваются". Сегодня рашистский террор свирепствует в Украине. Террористы должны быть наказаны.
Если лидеров рашистского терроризма не удастся арестовать и привлечь к суду, дроны возмездия обязательно будут кружить над их бункерами - в любом уголке той территории, которая сейчас зовется Российской Федерацией. Может быть, 10 лет ждать не придется.
Как обещал президент Буш после 11 сентября, "предстанут ли наши враги перед правосудием или правосудие предстанет перед нашими врагами, но правосудие свершится".
Статьи по теме
Русский террор: от Бучи до Крыма
Безжалостно уничтожать созданное честным трудом и любовью - вот русская национальная идея. Страшный набег на киевские пригороды, расправы в Херсоне, ад в Мариуполе, где измученных жителей используют как рабов и живые мишени. А на украинской территории, захваченной 8 лет назад, не прекращается террор против крымских татар.
Следствие по телу
Журналистов ознакомили с содержанием личного дневника бен Ладена, из которого явствует, что покойный активно участвовал в руководстве "Аль-Кайдой" и планировании новых масштабных терактов. Эксперты гадают, что теперь предпримет "Аль-Кайда", окажет ли смерть главаря мобилизующий эффект или, наоборот, подорвет ее боевой дух.
Правосудие не для всех
Я знаю, что многие махнут рукой и сошлются на исключительность случая. Но в том-то и дело, что в правосудии нет исключений - либо оно одно для всех, либо оно не настоящее. Отдав распоряжение о казни бен Ладена, Обама испугался правосудия, предпочтя ему политическую целесообразность.
Два мира - два сортира
Два отношения к жизни и к смерти, к своим и к врагам. Американцы, ведущие себя по-детски, неожиданно прагматичны: застреленный Осама похоронен по мусульманскому обряду. Взрослые, напротив, мстительны, и сын Масхадова до сих пор безуспешно просит российские власти, чтобы они выдали ему тело отца.
Осамоликвидация
Вчера и сегодня кадры 11 сентября снова заполнили эфир, но информационный повод впервые с тех пор другой. Бен Ладен мертв, и видеозапись сродни обличительной речи. А вслед за ней звучит приговор, который недавно был приведен в исполнение.
Земное правосудие
Война с террором стала самой долгой в истории США. В ходе этой войны Америка кардинально изменилась, а "Аль-Кайда" дала метастазы по всему миру. Но Осама бен Ладен мечтал о другом. Он рассчитывал, что Афганистан станет для американцев такой же трясиной, какой он стал для Советского Союза.
Бессудный день
"А вот если Осама бен Ладен будет захвачен живьем, ему вы тоже зачитаете Миранду и будете судить обычным судом?" Тут-то министр юстиции США и заявил: "Реальность состоит в том, что мы зачитаем предупреждение Миранды трупу Осамы бен Ладена. Он никогда не предстанет перед американским судом".