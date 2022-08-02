



В Кабуле ювелирным ударом беспилотника убит главарь "Аль-Каиды" Айман Аз-Завахири. 71-летний египтянин, один из главных организаторов терактов 11 сентября 2001 года, возглавил террористическую организацию после ликвидации Осамы бен Ладена. "Правосудие свершилось", - объявил президент Джо Байден.



ОТ РЕДАКЦИИ



11 лет назад, после долгожданного успешного рейда американского спецназа в Абботтабаде, было объявлено, что главный в мире злодей уничтожен. Но террорист номер один сидел не в пакистанском бункере. И сегодняшняя ликвидация преемника бен Ладена воспринимается не как долгожданная развязка, а как предвестие и разминка.



11 сентября 2001 года начинающий международный террорист позвонил лидеру свободного мира, чтобы предложить российскую помощь. Стартовала масштабнейшая фальсификация - "совместная борьба с исламским терроризмом". Западные спецслужбы и аналитические центры жестоко просчитались в оценке рисков. Диалог, сотрудничество, разрядка вплоть до "перезагрузки" - в этой благоприятной обстановке респектабельные международно признанные террористические структуры РФ развивались, укреплялись и готовили финальный кровавый бросок.



Сейчас только ленивый не сравнивает РФ с террористическими организациями исламистов. Российское государство функционирует за счет страха и насилия. Садизм и беспредел - основа российской политики. Амбиции РФ глобальны, ее границы "нигде не заканчиваются". Сегодня рашистский террор свирепствует в Украине. Террористы должны быть наказаны.



Если лидеров рашистского терроризма не удастся арестовать и привлечь к суду, дроны возмездия обязательно будут кружить над их бункерами - в любом уголке той территории, которая сейчас зовется Российской Федерацией. Может быть, 10 лет ждать не придется.



Как обещал президент Буш после 11 сентября, "предстанут ли наши враги перед правосудием или правосудие предстанет перед нашими врагами, но правосудие свершится".