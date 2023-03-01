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статья Ваши танки на моей земле

01.03.2023

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Парад немецких войск в Копенгагене 20 апреля 1940 года.

Память о вторжении и оккупации 80-летней давности должна помочь жителям Западной Европы понять и прочувствовать происходящее в Украине, считает специалист по вопросам международной безопасности Эдвард Хантер Кристи.

Для тех, кто страстно настаивает на том, что в нынешней войне виноват не "российский народ", а только режим или Путин с его окружением, сфомулирую несколько мыслей как западноевропейский друг Украины. Для этого я обращусь к истории.

Я думаю, людям из западноевропейских стран глубже понять происходящее помогут только отсылки ко Второй мировой войне, возможно, к Первой мировой - для тех, кто ее изучал.

Когда чужое государство нападает на вашу страну, вы атакованы именно государством. На вас нападают не только его лидеры. Если бы Гитлер, Гиммлер и Геринг приехали в Нидерланды и начали бить людей по морде, они бы долго не продержались.

Когда вы подвергаетесь широкомасштабному вторжению, вас обстреливают сотни тысяч людей, которые подчиняются своим военным командирам, а те - указаниям своих гражданских начальников. Последние могут быть или не быть избранными или популярными лидерами. Их демократические полномочия спорны. Армия страны принадлежит государству, она и есть государство. Но она также продолжение народа. Все солдаты откуда-то взялись. Либо добровольцы, либо призывники, которые предпочли подчиниться, а не рисковать тюрьмой.

И они находятся на вашей земле, чтобы разрушать, убивать и навязывать волю своих лидеров не только вашим лидерам, но и всей вашей стране. Они будут править вашей страной, если вы им позволите. А если вы позволите им править какой-либо частью вашей страны, там вам не поздоровится. Преступления против гражданского населения. Уничтожение имущества. Убийства. Унижения. Без этого не обходится ни одно военное вторжение.

И все будет гораздо хуже, если во вражеском государстве существует идеология восприятия вашего народа или его части как неполноценных или извращенцев. В Нидерландах, Бельгии, Франции, Норвегии, Дании пришлось несладко тем, кто принадлежал к этническому большинству. Любая попытка патриотического восстания жестоко каралась, за этим часто следовали казни. А перед этим обычно еще и пытки.

Большинство не сопротивлялось и стремилось просто выжить. И по большей части они выживали. Испытывая страх, тревогу, унижения и глубокое отвращение к высокомерным, постоянно угрожающим оккупантам, которые не имели права там находиться.

А если вы были евреем, то вас уничтожали. Крупнейший геноцид в современной истории. Осуществлявшийся с промышленным размахом и с помощью промышленных средств. Единственное, что мы можем сказать о сегодняшней российской оккупации части Украины, - что именно этого они не совершили. Но все остальные ужасы, которые пришлось пережить народам во время Второй мировой войны, Россия проделала с Украиной. Преднамеренные воздушные атаки на гражданские объекты. Похищение детей, их депортация и перевоспитание в детей Рейха. Ваших детей.

Разрушение целых городов с помощью военных средств. Мирные жители, бегущие из своих домов. Военнопленные, которых мучили, морили голодом, иногда убивали. Гражданские лица, схваченные наугад. Избитые. Изнасилованные. Запытаные. Убитые. Все это в Украине, в Европе, в 2022-2023 годах.

В 1945 году все знали, кто напал на них и мучил их долгие годы. Это был не Гитлер. Это были немцы. Это была немецкая нация. Люди понимали, что у немцев есть лидеры и что их лидеры ненормальные. Но нормальные немцы подчинялись им.

В 1980-е годы в Европе было вполне обычным явлением, когда простые люди определенного возраста ненавидели немцев, ненавидели Германию, ненавидели немецкий язык и не хотели иметь никаких дел с Германией. Я помню эту Европу.

Хорошо, что эта Европа осталась в прошлом. Как мне представляется, начиная с середины 90-х та Европа ушла в тень, а потом и вовсе исчезла. Народная память о Второй мировой войне в значительной степени стерлась. Память о Холокосте сохранилась. Он был слишком чудовищным по любым меркам, чтобы позволить его забыть, он и по сей день остается частью морального и политического ландшафта Запада.

Но по прошествии стольких десятилетий некоторым людям в Западной Европе трудно проникнуться эмоциями своих предков и понять, каково это, когда твоя собственная страна была разрушена, унижена и оккупирована немцами. Британцам понять это еще труднее, поскольку национального поражения и оккупации не было. Но эмоции, связанные с бомбежками, все еще живут в воображении сегодняшних людей во втором и третьем поколениях.

Больше всего, как мне кажется, стерты эмоции, которые испытывали подвергшиеся вторжению. Про это не очень удобно снимать документальные фильмы. Да и многие ли современные документалисты смогли бы их понять? Но у нас остались исторические свидетельства об этих эмоциях.

Страх, муки, отчаяние, гнев и в конце концов ярость - сила, которая заставляет вас уничтожать захватчиков и радоваться их гибели. Это не имеет ничего общего с садистским любопытством погромщика, который тоже убивает и радуется.

Гнев - это то, что происходит, когда вы просто слишком многое потеряли, и вы знаете, что это несправедливо, и отчаяние не выход, потому что теперь вы собираетесь обрушить его на врага. Это ваше самосохранение и врожденная жажда справедливости, соединившиеся и направленные прямо на врага.

Кто же тогда враг? Захватчики. Все они. Пли! Пока они не исчезнут. Пока не будут убиты или не вернутся туда, откуда пришли. Ты когда-нибудь простишь? С чего бы это. Они пришли в твой дом, твой город, твою школу. Тут твои родители, твои друзья, твои дети. Здесь нечего обсуждать.

Я предсказываю, что после этой войны в течение последующих десятилетий многие украинцы никогда не смогут смотреть на русскую нацию или русский народ без определенной доли враждебности, подозрительности и отвращения. Так устроен человек. И здесь нечего обсуждать.

После этой войны на протяжении десятилетий я буду считать совершенно нормальным, если случайный европеец, встретив случайного русского, спросит: "Как ваша страна могла так поступить?". Да. Ваша страна. Каждый русский должен объясниться. И покаяться.

Это не значит, что мы не видим разницы между Путиным и случайным россиянином. Это будет означать, что мы хотели бы спросить у каждого россиянина: скажи мне, чем ты отличаешься от Путина. И тогда мы посмотрим, сможем ли мы найти общий язык.

Оригинал

Эдвард Хантер Кристи - бывший замруководителя подразделения НАТО по инновациям, один из разработчиков стратегии НАТО в области искусственного интеллекта.

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01.03.2023
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