С Россией в обвале
От редакции
Для международных организаций, которые принято называть "авторитетными", наступил час величайшего позора и бессилия. Генсек ООН при подписании зернового меморандума в Стамбуле испил чашу унижения до дна, отметив "большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в том числе в Закавказье" (на следующий день этот опытный миротворец обстрелял одесский порт).
МАГАТЭ шестой месяц беспомощно наблюдает за захватом крупнейшего в Европе атомного объекта: инспекторам агентства в лучшем случае уготована роль статистов в российской террористической спецоперации на Запорожской АЭС.
Международный Красный Крест подорвал свою репутацию в первые месяцы большой войны, а теперь в лучших традициях "нейтралитета и прагматизма" смиренно и безуспешно просит доступ к раненым в Еленовке и ограничивается аккуратным заявлением по поводу чудовищного убийства военнопленных, вышедших с "Азовстали" при участии МККК.
ЮНИСЕФ тоже не пускают в "зону близ российской границы", поэтому ооновский фонд не в состоянии проверить информацию о похищениях украинских детей, незаконных усыновлениях и насильственной русификации.
Amnesty International в своем последнем отчете откровенно обслуживает российскую пропаганду. И хотя это далеко не первый репутационный кризис старейшей правозащитной организации (буквально накануне вторжения РФ в Украину она выпустила скандальный доклад об "апартеиде" в Израиле), на этот раз всем понятно, что AI в ее нынешнем виде должна сойти со сцены.
Неэффективность, моральная несостоятельность, коррумпированность отдельных структур и целых кластеров международной бюрократии были очевидны и раньше. Паралич Совбеза ООН, безнаказанность военных преступлений, неспособность поставить заслон грязным деньгам и гибридному влиянию диктаторских режимов - все эти дисфункции стали не просто наглядными, а смертоносными.
Российская Федерация, которую по недоразумению считали государством, представляет собой мафиозную террористическую структуру, гигантскую ОПГ. Она подрывает все правила и механизмы сосуществования и взаимодействия мировых игроков. Она подтирается решениями международных судов. Она окончательно растоптала и Устав ООН, и Хельсинкский акт, и множество подписанных соглашений и меморандумов, и правила международной ядерной, продовольственной, экологической безопасности. Она сама исключила себя из мировой системы конвенций, перейдя к откровенно бандитским методам.
По мере ужесточения санкций и усиления изоляции террористическая Россия все наглее использует шантаж, саботаж, провокации, пытаясь дискредитировать саму идею международных договоренностей и права (сегодняшний зловещий символ - клетки в Мариуполе для игрушечного "трибунала" и настоящих казней).
Сегодня любая структура с участием РФ либо уже "взломана", либо скомпрометирована. У погромщика, ворвавшегося в одну из квартир, есть связка ключей от множества служебных помещений. Пока его не удалось обезвредить, нужно хотя бы отобрать ключи и отмычки.
На наших глазах обрушилась вся прибыльная "индустрия пацифизма", с ее лицемерием, бюрократизмом и наглой самодостаточностью.
И наоборот, оборонительные западные структуры получили новый импульс. НАТО укрепляется и расширяется. Заработала сложная машина Рамштайна - единственный на сегодня международный механизм, который реально спасает жизни украинцев.
Большая антироссийская коалиция складывается поверх консенсусных рамок НАТО и ЕС. Беспрецедентные вызовы требуют нестандартных ответов, формирования "добровольческих групп государств-интервентов" внутри НАТО или по формуле "НАТО плюс" (коалиции ad hoc уже обсуждались в связи с черноморскими зерновыми конвоями и российскими угрозами в адрес Литвы).
Меняются и подходы к ядерному сдерживанию: Германия заговорила о европейском ядерном зонтике (а американский с 2010 года накрывает не только союзников, но и "партнеров" - всего около полусотни стран).
Большая война в центре Европы перезапустила систему международного правосудия: уже несколько месяцев идет беспрецедентная по масштабу, оперативности и слаженности работа разных следственных структур по делам о преступлениях России в Украине.
Ловля российских военных преступников и истребование репараций - задачи, которые потребуют мобилизации международных механизмов принуждения, функционала "мировой жандармерии".
Чтобы "мировой порядок, основанный на правилах", устоял, его придется "пересобрать" - гнилые конструкции отбросить, работающие - укрепить, о многом - заново договориться.
Война рушит иллюзии, стереотипы и репутации. Большая трансформация мировой системы правил, институтов и альянсов уже началась. В этом процессе Украине принадлежит особая роль как сегодняшнему моральному лидеру свободного мира и будущей державе-победительнице. Первичны ценности, за которые льется кровь, а институциональные изменения воспоследуют. Главное, что это будет мир без террористической Российской Федерации.
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