Какова путинская цель в войне? И защита "народа Донбасса", и освобождение всей Украины от "националистов", и ниспровержение мировой гегемонии США - это не разные цели, в которых запутался сам Кремль. Это одна и та же цель, к которой Путин идет последовательно и неуклонно.