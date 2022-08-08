Ядерный план террористов
Оккупанты на ЗАЭС. Кадр пропагандистского репортажа НТВ
Запорожская АЭС 5 и 6 августа вновь подверглась обстрелам. Ракеты попали по площадке рядом с хранилищем отработанного топлива. По утверждению "Энергоатома", россияне целились непосредственно в контейнеры с топливом. Было повреждено три датчика радиационного мониторинга. Также серьезные повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сохраняются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высок риск пожара. Один работник станции получил осколочное ранение.
С территории ЗАЭС Россия ведет ракетные обстрелы. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что россияне заминировали энергоблоки станции.
Украинский персонал ЗАЭС работает в условиях жесткого прессинга, ослушавшихся бьют и пытают. Оккупанты обвиняют ВСУ в обстрелах, уверяют, что на ЗАЭС все под контролем, и зазывают туда делегацию МАГАТЭ. Международное агентство полностью потеряло контроль за происходящим на крупнейшей европейской АЭС.
Украина требует введения санкций против российской атомной отрасли.
Владимир Зеленский, президент Украины
Российские террористы стали первыми в мире, кто использует для террора крупнейшую в Европе атомную станцию. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы.
Антониу Гуттериш, генсек ООН
(На пресс-конференции в Токио 8 августа)
Любая атака на АЭС - самоубийственная вещь. Надеюсь, что эти атаки прекратятся. В то же время я надеюсь, что МАГАТЭ получит доступ к ЗАЭС.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.
Сергей Высоцкий, украинский журналист, бывший депутат
Ситуация с ЗАЭС становится более чем критической!
Ядерная угроза - это очень болезненная для Украины тема. Мы травмированы Чернобыльской катастрофой! И русские пользуются этим знанием в войне против нас. ЗАЭС фактически превращена Кремлем в плацдарм для атак и обстрелов. Постоянно страдает Никополь.
Объекты ЗАЭС превращены в казармы и склады хранения техники и взрывчатки. В начале августа журналисты даже опубликовали подтверждение того, что боекомплект и взрывчатка уже находятся в энергоблоках. Предпринятый на днях российский обстрел территории ЗАЭС - это провокация, направленная на то, чтобы аргументировать перед мировым сообществом и МАГАТЭ присутствие там российских войск для "охраны ядерного объекта от террористов-бандеровцев".
Когда ситуация для россиян станет хуже и они окажутся перед необходимостью отступления с территорий Юга, они могут разыграть карту ядерного терроризма - угрожая в случае наших действий взорвать АЭС.
В том, что режим х@йла способен на такое, у меня нет никаких сомнений. Он воспроизводит СССР - и готов воспроизвести и второй Чернобыль!
Критичность ситуации требует от мирового сообщества гораздо более решительных шагов. Вывод войск России из АЭС и близлежащих территорий должен быть приоритетом для всех стран. Включая Китай и "нейтралов". Ибо ядерная катастрофа может ударить по всему миру, не разбирая никаких границ!
Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
Они используют ядерный объект в качестве своего щита для обстрелов украинской территории. Обстреливают с ЗАЭС Никопольский и другие районы. Оккупант пытается отключить линии электропередач на ЗАЭС (от энергосистемы Украины. - Ред.), чтобы поставлять электроэнергию на оккупированную часть Украины. И чтобы оправдать эти свои действия, он сам обстреливает объекты атомной станции, а потом говорит, что это были украинские военные. Это традиционный эфэсбэшный трюк, к которому все уже привыкли.
...В МАГАТЭ больше сотни российских сотрудников, внедрена агентура РФ. Вице-президент МАГАТЭ (Михаил Чудаков, один из 6 заместителей Гросси, руководитель Департамента ядерной энергии. - Ред.) - гражданин РФ и агент российских спецслужб. Что касается г-на Гросси, мне сложно представить, как можно прибыть на территорию, которая контролируется террористами, и чего-то там добиться, о чем-то договориться...
...Просто МАГАТЭ хочет прибыть на ЗАЭС и легализовать работу российских оккупантов и компании "Росатом". Я не верю в искренность МАГАТЭ.
...Одна из основных целей - сорвать контрнаступление на Херсонщине через ядерный шантаж, используя механизмы своей агентуры в МАГАТЭ, которая должна приехать (на ЗАЭС. - Ред.) и заявить, что нужно прекратить боевые действия на юге Украины ради ядерной безопасности. Мне представляется, что это игра российских спецслужб, спецоперация, чтобы принудить Украину к невыгодным мирным соглашениям.
Тарас Загородний, украинский политобозреватель
Обстрелы ЗАЭС - это реакция на атаки (ВСУ. - Ред.) в Херсонской области. Они пытаются таким образом остановить наступление украинской армии.
...Визит МАГАТЭ – это то, чего добивается Россия. Потому что она имеет большое влияние на МАГАТЭ.
МАГАТЭ молчит, как оно молчало в связи с ЧАЭС... А почему так происходит? Потому что Россия является одним из ведущих игроков на рынке ядерных материалов. Они экспортируют уран, они имеют свою львиную долю на мировом рынке, изготавливают ТВЭЛы (тепловыделительный элемент - главный конструктивный элемент активной зоны ядерного реактора, в котором находится ядерное топливо. - Ред.). У них есть технологии строительства АЭС. И поэтому, соответственно, они контролируют МАГАТЭ.
Елена Галушка, член правления Центра противодействия коррупции...Конечно, они (россияне. - Ред.) пытаются устроить операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Украину в нападении на ядерный объект, а также, вероятно, чтобы оправдать отключение станции от энергосистемы Украины, что они угрожали сделать ранее.
...ЗАЭС снабжает электричеством юг Украины. Учитывая, что россияне не только не продвигаются на этом направлении, но ВСУ деоккупируют села, россияне, возможно, планируют устроить блэкаут, усугубив гуманитарную катастрофу. Это в дополнение к огромному риску радиационной катастрофы.
https://twitter.com/OlenaHalushka/status/1555976897913393153