

Оккупанты на ЗАЭС. Кадр пропагандистского репортажа НТВ



Запорожская АЭС 5 и 6 августа вновь подверглась обстрелам. Ракеты попали по площадке рядом с хранилищем отработанного топлива. По утверждению "Энергоатома", россияне целились непосредственно в контейнеры с топливом. Было повреждено три датчика радиационного мониторинга. Также серьезные повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сохраняются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высок риск пожара. Один работник станции получил осколочное ранение.



С территории ЗАЭС Россия ведет ракетные обстрелы. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что россияне заминировали энергоблоки станции.

Украинский персонал ЗАЭС работает в условиях жесткого прессинга, ослушавшихся бьют и пытают. Оккупанты обвиняют ВСУ в обстрелах, уверяют, что на ЗАЭС все под контролем, и зазывают туда делегацию МАГАТЭ. Международное агентство полностью потеряло контроль за происходящим на крупнейшей европейской АЭС.

Украина требует введения санкций против российской атомной отрасли.