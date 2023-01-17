

Фото: ГСЧС Украины



14 января, когда Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, одна из ракет в Днепре попала в жилой многоквартирный дом, в результате чего обвалились два подъезда. По числу одномоментных жертв этот удар стал одним из самых кровавых военных преступлений с 24 февраля 2022 года.



Стоит напомнить, что агрессивная война является преступлением с точки зрения не только международного права, но и УК РФ (статья 353). Любые военные действия, совершаемые в контексте ведения агрессивной войны, преступны по определению.



В американской правовой системе есть норма, которая хорошо иллюстрирует эту (вполне очевидную) логику. Она называется felony murder rule. По причине отсутствия подобной нормы в российском праве адекватного перевода на русский не существует. Суть этой нормы в том, что если ты пошел на тяжкое преступление, то все, что произойдет во время его совершения, произойдет по твоей вине. В данном случае имеется в виду убийство. Даже случайная смерть, например, в результате наезда, или смерть одного из сообщников, погибшего в перестрелке с полицией, будут на совести участников преступления. Независимо от того, имели они умысел на причинение конкретного вреда или нет. Ведь это именно они создали ситуацию, результатом которой стали жертвы.



Говоря на языке подворотни, ставшем языком российского политикума, все заявления о том, что армия РФ не наносит намеренных ударов по гражданским объектам, - галимые отмазки. Никаких "законных" целей для российских ракет в Украине нет. Поэтому когда в Москве заявляют "это не мы, это все украинская ПВО", это не имеет ровно никакого значения. Пока сюда не полетели ваши ракеты, тут ничего не падало и не взрывалось.



"Добрые волшебные ракеты хороших русских попадают только в злых натовцев, aзовцев и правосеков. А хороших людей вместе с их хорошими домами они мимо облетают. Если в тебя попала ракета, то знай: если ты хороший человек по жизни был, если ты русский человек - тебя злые азовцы убили. А если ты думаешь, что хорошие русские тебя убили, то ты - плохой человек, азовец. И тогда правильно, что тебя убили - значит, заслужил, чтобы убили. Значит, было за что убить. И добрым русским людям виднее, за что", - так иронически описывает украинский правозащитник Михаил Лебедь безумную логику российской пропаганды.



В случае удара по Днепру российские заявления лживы вдвойне. Поскольку удар этот был нанесен ракетой X-22. Тип ракеты имеет значение, поскольку усиливает тяжесть преступления. Прямое назначение этой сверхзвуковой крылатой ракеты, самой большой неядерной ракеты, состоящей на вооружении российской армии, - нанесение ударов по авианосцам и так называемым площадным целям, то есть местам скопления военной техники, например. X-22 характеризуется высоким круговым вероятным отклонением. Проще говоря, низким уровнем точности. Военные называют ее "слепой" из-за того, что она крайне плохо "видит" наземные объекты, будучи способной распознать только очень крупные (размером с авианосец, по которым, к слову, они тоже "мажут": согласно российским военным учебникам, для удара по авианосцу нужно не менее девяти таких ракет).



В зависимости от режима наведения на цель ее точность может быть большей или меньшей. При активной работе головки самонаведения по всей траектория полета точность увеличивается. Но тогда ракета становится заметной для систем ПВО на большом расстоянии, что увеличивает шансы на ее перехват. Если же большую часть пути ракета летит автономно и только на определенном расстоянии до цели включается головка самонаведения, то значительно падает точность. Россия, по всей видимости, использует именно этот режим, нанося удары по Украине.



Таким образом, когда мы говорим про удары ракетами Х-22 по густонаселенным городам, не имеет значения, куда именно ими целились. Сам факт их использования для атаки целей в городах - преступление. Наносящий такие удары заведомо готов к многочисленным жертвам среди гражданского населения.



Россия не впервые наносит удары ракетами Х-22. 27 июня 2022 года в результате удара такой ракетой по торговому центру "Амстор" в Кременчуге погиб 21 человек. А 1 июля по Сергеевке Одесской области был нанесен удар двумя ракетами: одна из них попала в многоквартирный дом, другая - в базу отдыха. Погибли 22 человека.





Кременчуг. 27 июня 2022 года



Всего, согласно данным ООН, за время полномасштабной российской агрессии число подтвержденных жертв среди мирного населения превысило 7 тысяч человек. Свыше 11 тысяч человек получили ранения. Большинство потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения. В ООН отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест крайне затруднено. Мариуполь, например, представители организации еще раньше называли "большой черной дырой" с точки зрения доступа к информации. Российские источники говорили о 3-5 тысячах погибших. (Впрочем, коллаборант Денис Пушилин назвал такие оценки "скромными" и заявил, что "реальное число жертв нас ужаснет".) Оценки украинской стороны: от 25 до 87 тысяч погибших в Мариуполе.







Еще в марте прошлого года агентство Associated Press сообщило, ссылаясь на местных врачей, что на каждого раненого украинского солдата в Мариуполе приходилось десять мирных жителей. Существует такой сухой показатель - "коэффициент потерь среди гражданского населения". Чем он выше, тем более варварскими и преступными методами, значит, ведется война.



Даже без достоверных данных о погибших в Мариуполе и ряде других оккупированных городов, которые могут вдесятеро увеличить мартиролог жертв российской агрессии, только подтвержденные смерти мирных жителей за эти неполные 11 месяцев вдвое превышают число жертв гибридной войны на Донбассе за период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года. На гражданских лиц, по подсчетам ООН, за этот период пришлось 25-26 процентов от общего числа погибших (3375 из 13100-13300). Такое же соотношение касается и ранений.



При этом оно существенно менялось: с 33-34 процентов в 2014 году (один погибший гражданский на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных групп) до 4-5 процентов в 2019-2020 годах (один к 20-22).



Даже из этих сухих цифр видно, кто же бомбил мирное население и продолжает его бомбить. Напомню, что Украина впервые использовала оружие в 2014 году против вооруженных групп под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина, которые захватили здания украинских государственных органов. А то в соцсетях встречается немало россиян, которые почему-то уверены, что "Киев бомбил народ Донбасса" в ответ на мирные акции протеста и референдумы. Кроме того, за все время антитеррористической операции Украиной не использовались ни баллистические ракеты, ни авиабомбы. При помощи которых Россия стерла с лица земли Мариуполь и превратила в руины многие другие города. Попробуйте найти хотя бы близко схожие разрушения где-либо на Донбассе с 2014 по 2021 годы. Вы их не найдете, потому что их не было.



Вся эта информация находится в открытом доступе и легко проверяется. Достаточно захотеть ее найти. Если вы ее проигнорировали, то это ваш сознательный выбор - жить во лжи. Да и жили бы как вам угодно, но вы принесли кровавый кошмар на украинскую землю. Вам за это отвечать. И ссылки на то, что "мы ничего не знали", не прокатят.



Пока вы там смотрели "Чебурашку", в Днепре под завалами нашли мертвую беременную женщину в объятиях мертвого мужа, который пытался ее защитить. Двое детей, 14-летняя Каролина и 9-летний Тимур, остались сиротами. Они спаслись, потому что были на улице во время ракетного удара. Семья бежала в Днепр из Никополя от постоянных российских обстрелов...





Семья Шевчуков: Каролина, Тимур и их родители





Убитая российской ракетой семья Францевых: мама Оксана, 13-летняя Лейла, трехлетняя Михайлина



А в той желтой кухне, фото которой облетело весь мир, недавно праздновали день рождения: девочка задувает четыре свечки на торте, папа нянчит на руках ее младшую сестру. Девочки остались без отца. Сами выжили только потому, что мама была с ними на прогулке. Папа хотел к ним присоединиться, но не успел. На еще одном снимке, который увидел весь мир, полуголая девушка сидит на руинах собственной квартиры на пятом этаже, держа в руках новогодний "дождик". Ее зовут Настя, ей 23 года. В сентябре прошлого года она потеряла любимого - он погиб на фронте. Теперь российская ракета отобрала жизнь ее родителей.





Мария Лебедь



Пятнадцатилетняя Мария тоже погибла под этими завалами. "Хочу рассказать вам немного о себе: мне 15 лет, у меня музыкальное образование, увлекаюсь изучением английского языка. Мое хобби - это домашнее цветоводство. Я целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая. Пытаюсь относиться к жизни с юмором и позитивом", - рассказывала Мария о себе на выборах в президенты школы, которые она выиграла.





Спасатели выносят Екатерину Зеленскую. Фото ГСЧС Украины



Екатерина и Алексей, молодая семейная пара, от рождения глухонемые. Находясь под завалами, они не в состоянии были позвать на помощь. Екатерина двадцать часов провела на морозе в одном топе и лосинах. Температура ее тела была 31 градус, когда женщину нашли. Но она дождалась спасателей, а ее муж и годовалый сын - нет.