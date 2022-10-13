Рецепт "освобождения"
В первые дни после российского вторжения в Украину Владимир Путин и его генералы утверждали, что уничтожают исключительно объекты военной инфраструктуры - чтобы киевские "нацисты" не мешали жить "народу Донбасса". Когда на всех телеэкранах планеты появлялись кадры разрушенных жилых кварталов, представители российского Министерства обороны возмущались лживой пропагандой Запада, а Путин всякий раз уверенно говорил, что его армия не убивает, а освобождает мирное население Украины - свои же люди. Эту циничную ложь мы слышали от Путина и других российских военных преступников и когда российская авиация стирала с лица земли Мариуполь, и когда уничтожался центр Харькова, и когда российские вандалы прицельно били по харьковской Салтовке, и когда попали по торговому центру в Кременчуге, и даже совсем недавно, когда была предпринята попытка затопления Кривого Рога.
Каждый раз мы слышали одно и то же - "демилитаризация", уничтожение военное инфраструктуры, вы все врете, Россия не может стрелять по гражданскому населению, русский солдат не убивает и не насилует "мирных". Буча - фейк. Мариуполь - фейк. Изюм - фейк. Россия - щедрая душа. Спасибо, начальник!
Но нынешние массированные бомбардировки Украины имеют совершенно другой характер с точки зрения их интерпретации самим российским режимом. Это настоящий сеанс саморазоблачения. Прицельные бомбардировки гражданской инфраструктуры - их целей не скрывали ни Путин, ни Министерство обороны, ни российские пропагандисты. Это бомбардировки, направленные на истребление и "наказание" того самого народа, который Путин собрался "освобождать" от "нацистов".
Путин пытался делать вид, что эта массированная зверская атака - месть за Крымский мост, хотя любому военному и даже не очень военному эксперту понятно, что такое количество ракет просто невозможно было собрать за считаные дни. Но даже если Путин действительно пытался мстить за пожар на мосту, то почему же не тем, кого он обвиняет в "диверсии", а тем, кто к этому возгоранию никакого отношения не имеет? Обычным людям, которые, по его мнению, вовсе не украинцы никакие, а обычное "русскоязычное" население, которое спит и видит, как его присоединят к России. Но кого же удастся "освободить" и "присоединить", если все замерзнут? Или жители Украины все же не совсем русские? Русские "второго сорта"?
Нередко утверждают, что Путин настолько глуп и невежественен, что сам верит в исторические мифы, которые оглашает с трибун. Не настолько. Как не настолько были глупы и невежественны русские цари, правившие "триединым народом", и русские историки, этот "триединый народ" придумавшие. Историческая мифология - всегда инструмент экспансии и агрессии. И она никогда не проходит проверки человечностью. Если ради того, чтобы осчастливить будущих "благодарных соотечественников", их нужно перед этим уничтожить, Россия пойдет и на это. Суровикин разбомбит, Миллер отключит газ, а Путин, если решится, сбросит атомную бомбу.
Это и есть идеальный российский рецепт "освобождения" - но не от "нацистов", нет. От самой жизни.
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