



Объясняя причины нападения на Украину, Путин сделал ценное признание. За восемь лет "конфликта" на Донбассе Украина построила там "укрепрайон на достаточно большую глубину... и чем дальше, тем для нас было бы хуже". Эти укрепрайоны "были бы не только по линии соприкосновения" в Донбассе, они были бы "везде", по всей стране, и была бы "абсолютно другая ситуация для России".



Нет, если быть совсем точным, то формально Путин говорил не о причинах нападения на Украину, а о причинах того, почему это нападение совершилось именно в 2022 году, а не позже. Но если отвлечься от его обычного чисто демагогического вранья об угрозе со стороны расширяющегося НАТО и геноциде русских на Донбассе, в сухом остатке мы получим: напали, чтобы сохранить возможность нападать.



Логика абсурда? Отнюдь. Путин очень четко обозначил контуры того "нового мирового порядка", за который он ведет войну. Один из основополагающих принципов этого "порядка" - ближайшие соседи России не должны иметь возможность от нее защищаться. Россия должна иметь возможность вооруженного вмешательства в дела своих ближайших (пока - ближайших) соседей. По своему усмотрению. Просто потому, что руководство РФ решило, что соседи ведут себя как-то не так.



О том же неделю назад писал бывший зиц-президент Медведев. Иногда он перемежает свои чисто хулиганские выкрики и выплески злобы и ненависти по-настоящему концептуальными текстами. Именно таким был его текст за прошлую субботу. Медведев утверждает, что любая страна вправе защищать свои приоритетные интересы на чужой территории путем полномасштабных военных действий, если к тому есть основания. Основаниями могут быть подозрения в том, что на этой территории замышляется притеснение граждан этой защищающей свои интересы страны. И тогда она может действовать превентивно, на опережение, чтобы предотвратить замышдяемую несправедливость.



Конечно же, Медведев слукавил. Конечно же, он пишет не о любой стране. Пару лет назад Путин, давно примеряющий на себя френч корифея всех наук и в первую очередь гения исторической науки всех времен и народов, высказался о причинах Второй мировой войны. Он усмотрел эти причины в том, что после Первой мировой войны дряблые "буржуазные демократии" пытались "стреножить сильное, волевое государство". Понятно какое.



Таким же "сильным, волевым государством" путинская клика вообразила захваченную ими Россию. Государством, которое "не тварь дрожащая, но право имеет". Право топором расчленять своих соседей. Ведь русский человек чувствует себя глубоко униженным и несправедливо оскорбленным, если он почему-то не может грабить, насиловать, убивать и расчленять соседей.



"Новый мировой порядок" Путина - это порядок, при котором самое сильное и самое волевое государство диктует свою волю всем остальным. А в подкрепление этой своей воли может ломать миллионы жизней граждан соседней страны, заставляя бежать одних и оставляя бех электричества, тепла и воды других. Массово угонять их к себе с целью насильственной ассимиляции. Отбирать у этой страны ее детей и помещать их в свои семьи для "перевоспитания". А главное - убивать в любом количестве.



Как пишет Медведев, международные нормы, Устав ООН, итоги Второй мировой войны приемлемы для этого государства лишь в той мере, в какой они не противоречат его произвольно определяемым интересам. "В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, совершил захват земли, поставил под сомнение границы. Российское нападение - это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн", - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фактически его речь была публичным покаянием за годы "путинферштеерства", соглашательства его лично, его партии и всего германского истеблишмента.



Не произнес Штайнмайер только одно слово. Он не назвал Путина новым Гитлером. Ведь никакой путинский "мировой порядок" не новый. Это старый гитлеровский "мировой порядок". Тогда мир не допустил установления этого порядка. Сегодня Путин повторяет попытку (ну да, можем повторить). Хотите жить при таком порядке - трындите дальше о немедленном прекращении огня, компромиссе и сохранении лица Путину.