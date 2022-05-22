Судимы будете
Военные преступления и преступления против человечества, совершаемые российскими захватчиками в Украине, документируются по горячим следам, практически в реальном времени. Благодаря цифровым технологиям и беспрецедентной международной мобилизации скорость и эффективность работы следствия не оставляют российским преступникам шансов на безнаказанность. В Украине уже начались судебные процессы, в понедельник будет вынесен первый приговор.
Открыта новая страница в истории международного правосудия. На этой неделе прокурор Международного уголовного суда направил в Украину следственную бригаду из 42 человек. МУС подписал соглашение об обмене данными с Евроюстом - органом судебного сотрудничества ЕС. Мандат этого органа недавно был расширен, сформирована объединенная польско-литовско-украинская следственная группа. Украинское правосудие, структуры ЕС и ООН, неправильственные организации объединили усилия, работает несколько онлайн-платформ по сбору улик. Рассказы жертв и свидетелей, фото, видео, аудиозаписи - все это будет тщательно проанализировано и представлено на международных процессах.
Украинские правоохранительные органы расследуют 11600 фактов военных преступлений, совершенных под Киевом, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях в конце февраля и марте. Это внесудебные казни, похищения, пытки, изнасилования, обстрелы и бомбежки жилых районов, применение запрещенных видов вооружений. На оккупированных территориях преступления продолжаются. Уже ясно, что Мариуполь будет на первом месте по масштабу зверств. Пока установлены 45 подозреваемых в нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).
13 мая перед судом в Киеве предстал 21-летний сержант Вадим Шишимарин, взятый в плен контрактник 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. На допросе он признался, что во время отступления по приказу офицера выстрелил в безоружного мирного жителя во время движения на похищенном у гражданских лиц автомобиле по поселку Чупаховка Сумской области. По сообщению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, Шишимарин убил 62-летнего пенсионера Александра Шелипова в нескольких десятках метров от его дома. По части 2 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) Шишимарину грозит от 10 до 15 лет колонии либо пожизненное заключение.
Соломенский районный суд Киева рассматривает дело 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. Шишимарин в феврале расстрелял безоружного жителя Сумской области https://t.co/XTL8NxyJ2K pic.twitter.com/QTDerOAlih— Грани.Ру (@GraniTweet) May 13, 2022
18 мая Соломенский райсуд Киева начал рассматривать дело Шишимарина по существу. Подсудимый полностью признал вину. На следующем заседании, 19 мая, Шишимарин принес извинения вдове Шелипова. Когда его допрашивали, он сказал, что не хотел убивать пенсионера: "Я выстрелил, чтобы от меня отстали". Прокуроры попросили назначить Шишимарину пожизненный срок.
В прениях Шишимарин заявил: "Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось... Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен". Он еще раз попросил прощения. Его адвокат попросил оправдать подзащитного, сославшись на то, что Шишимарин был обязан выполнить приказ офицера и у него "не было намерения убить человека, а приказ он выполнял формально, надеясь, что не попадет". Приговор Шишимарину будет оглашен 23 мая.
В Полтаве в Котелевском райсуде 19 мая начали судить по 438-й статье двух российских военных - 23-летнего наводчика "Града" Александра Иванова и 27-летнего заряжающего Александра Бобыкина. Они обвиняются в том, что 24 февраля, в первый день войны, обстреливали из "Градов" поселки Казачья Лопань и Ветеринарное в Харьковской области. В Казачьей Лопани в результате их действий были повреждены электроподстанция, воздушные линии электропередач, жилые дома, в Ветеринарном - лицей. Бобыкин и Иванов полностью признали вину и согласились дать показания. Оба заявили, что не знали, куда стреляли, а о попадании снарядов по гражданским объектам узнали уже во время следствия. Хотя в интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину Иванов сказал, что не участвовал ни в одном из двух вменяемых ему эпизодов, так как во время первого залпа отказался стрелять, а во время второго - был "в медичке", в обвинительном акте говорится об участии Иванова в двух залпах.
Александр Бобыкин и Александр Иванов
По той же статье 23 апреля СБУ уведомила о подозрении (аналог предъявления обвинения) пилота российских ВКС майора Александра Красноярцева. Согласно уведомлению, Красноярцев 5 марта осознанно применял боеприпасы неизбирательного действия для убийства мирного населения Чернигова. После того как истребитель Су-З4 Красноярцева был сбит ПВО Украины, он выпрыгнул с парашютом и приземлился во двор дома №9 по улице Руднева в Чернигове, где из пистолета Макарова убил мирного жителя Виталия Сергеенко 1980 года рождения.
27 и 28 февраля 2022 года российские войска нанесли 11 ударов по Харькову и использованием системы залпового огня "Смерч" с запрещенными кассетными боеприпасами, установили журналисты СNN. Харьков обстреливала 79-я ракетно-артиллерийская бригада, базирующаяся сейчас в Белгородской области. Журналисты пришли в выводу, что приказ об использовании "Смерча" мог отдать только командующий Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, в чьем подчинении находится 79-я бригада. Кластерные боеприпасы РСЗО "Смерч" имеют 72 боевых элемента, поражающие площадь размером с футбольное поле 33 тысячами осколков. Известно о применении этих боеприпасов россиянами не только в Харьковской, но и Сумской, Киевской, Донецкой, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Согласно международным законам военными преступниками являются и нижестоящие солдаты и командиры, выполнившие преступный приказ Журавлева.
Журналисты Reuters установили личности нескольких военных, участвовавших в убийствах мирного населения в Буче Киевской области. Российские военные неделю прожили в доме 50-летнего инженера Виталия Животовского, в то время как он сам с 20-летней дочерью и соседом жили в подвале. Животовский рассказал, что в соседний подвал однажды завели не менее семи людей с белыми мешками на головах. В другой раз во двор дома Животовского солдаты завели высокого мужчину с мешком на голове. Позже в тот же день Животовский увидел пленного на коленях у заднего забора; он слышал, как его избивали, а затем услышал несколько выстрелов. На месте, где Животовский видел пленника, журналисты Reuters нашли гильзы и многочисленные пулевые отверстия в заборе.
Животовский после ухода россиян из Киевской области нашел в своем доме письмо, написанное Оксаной Рыбаковой солдату по имени Александр Логвиненко. Она беспокоится о его безопасности, спрашивает, как у него дела, пишет, что гордится им. Reuters выяснило, что Логвиненко - десантник из Пскова, где находится 76-я десантно-штурмовая дивизия. Рыбакова рассказала агентству, что Логвиненко был ее сожителем, служил в десанте и несколько недель находился на задании.
В соседнем доме, который занимала та же группа солдат, кто-то написал на стене "wolf86". Reuters выяснило, что ник Wolf_86 в сети использовал уроженец Тамбова Кирилл Крючков, живущий во Пскове. Двое знакомых Крючкова сообщили, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, входящем в состав 76-й дивизии ВДВ, один из них подтвердил Reuters, что Крючков был в Украине.
Reuters обнаружило опубликованные Крючковым три видео в Инстаграме, на которых военные в форме в баре пьют пиво и курят кальян. У одного из них нашивка десантника, у другого - в виде буквы V. Журналисты также нашли во "Вконтакте" множество фотографий Крючкова с его знакомым Виталием Щербаковым, на которых они одеты в десантную форму.
Кирилл Крючков. Фото из его Инстаграма
В здании по улице Яблунская, 144, размещался штаб россиян. Мужчина, представившийся Славиком, рассказал Reuters, что 4 марта его вместе с другими пленниками привели во двор штаба, раздели и заставили встать на колени. Он увидел тело человека, которого только что убили. В убитом опознали Виталия Карпенко - строителя, который записался в тероборону. Когда корреспонденты Reuters зашли в здание, они увидели на первом этаже кровавый след, рядом лежала окровавленная гильза.
The New York Times опубликовала свидетельства, доказывающие, что вместе с Карпенко российские десантники убили как минимум семь человек. Большинство убитых, как и он, были добровольцами украинских сил обороны. Погибшие запечатлены на двух видео, на одном из которых пленных ведут через дорогу, а на другом они находятся напротив штаба россиян и военные приказывают им лечь на землю. Восемь свидетелей, в том числе 43-летний бывший пленный Иван Скиба, рассказали NYT, что эту группу пленных задержали вместе с хозяином дома, где они укрывались, когда военные вернулись в Бучу после первой неудачной попытки взятия Киева. Российские солдаты обыскали и осмотрели пленных на предмет татуировок, которые бы доказывали их связь с украинской армией, заставили некоторых снять куртки и обувь, а затем отвели их к штабу. На стоянке перед штабом пленных заставили встать на колени, некоторым связали руки, одного из них застрелили. Скибу и еще одного из пленных отвели в штаб, где избивали и допрашивали. Затем второго пленного тоже застрелили, а Скибу вывели во двор к другим задержанным. Один из пленных признался, что вместе с другими состоял в теробороне, и его в итоге отпустили. Сейчас власти Украины обвиняют этого человека в госизмене. Солдаты обсудили, что делать с оставшимися пленными. "Избавься от них, но не здесь, чтобы их тела не валялись", - сказал один из них. После этого пленных отвели во двор, где уже лежал один убитый украинец, и расстреляли. Скиба во время расправы получил ранение, упал и притворился мертвым. Во двор также перенесли тела из здания и со стоянки, трупы пролежали там месяц. Один из убитых, Денис Руденко, попал на оба видео - он был в синей толстовке с капюшоном. 5 марта тела Руденко и других убитых были сняты на видео с дрона, а 2 апреля фото трупа мужчины в похожей толстовке было опубликовано среди других фотографий погибших в Буче.
"Важные истории" установили личность одного из десантников с видео NYT - это 37-летний Чингиз Атантаев, уроженец Магадана, уже много лет живущий во Пскове.
Чингиз Атантаев
NYT с помощью улик от украинской стороны - в частности, документов и нашивок - подтвердила выводы Reuters, что в Буче действовали как минимум два подразделения псковских десантников - 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки.
Сотрудники Нацгвардии Украины нашли в бывшем штабе россиян удостоверение личности на имя ефрейтора Константина Коршунова - военнослужащего войсковой части 3179, входящего в состав центра спецназначения Росгвардии "Витязь". Коршунову 23 года, он из Пензы. Двое его знакомых подтвердили, что он служит в Росгвардии; один из них сказал, что Коршунов находится "в командировке". Отряд "Витязь" известен тем, что в 2002 году "освобождал" заложников во время "Норд-Оста".
Константин Коршунов. Фото: "Миротворец"
Жители Бучи рассказали, что в середине марта в штаб на Яблунской прибыл некий российский офицер - его из-за высокого роста прозвали Длинным. Этот офицер работал в штабе, его круглосуточно охраняли. Когда рядом находились местные, он всегда отворачивался. Офицер передал через своих охранников, что убьет любого, кто увидит его лицо. После приезда Длинного случаев насилия в Буче стало значительно больше, а местным запретили хоронить мертвых.
Reuters установило места, откуда записывали свои видео из Украины командиры отрядов кадыровцев: Хусейн Межидов 26 февраля, как следует из видео в Телеграме, находился в Бородянке; Анзор Бисаев на видео, размещенном в YouTube 4 марта, едет по разбомбленной улице в Гостомеле; видео от 22 марта из телеграм-канала Рамзана Кадырова, на котором запечатлены чеченские силовики под командованием Раяна Докашева, было снято в Бородянке.
72-летний пенсионер из Бучи Владимир Абрамов рассказал о визите чеченских силовиков к ним в дом: чеченцы приказали Абрамову, живущим с ним по соседству его дочери Ирине и ее мужу Олегу выйти на улицу с поднятыми руками. Один из чеченцев спрашивал Ирину, где прячутся "фашисты", а затем поджег дом. Другие чеченцы приказали Олегу снять рубашку, вывели его, голого по пояс, на мороз, заставили встать на колени и выстрелили ему в висок. Ирина просила кадыровцев убить и ее.
"Слідство.Інфо" также идентифицировало ряд офицеров из 64-й отдельной мотострелковой бригады, ответственной за массовые убийства в Буче: это 34-летний капитан Владимир Ступников, 41-летний майор Александр Потапов, 35-летний капитан Илья Крячик, 45-летний капитан Алексей Абрамов, 50-летний подполковник Андрей Ермишко, 33-летний капитан Сергей Бережной, 44-летний майор Сергей Борисенко.
На российском ТВ Владимир Ступников фигурировал под псевдонимом.
Украинское волонтерское сообщество InformNapalm 1 мая опубликовало данные 50 разведчиков из 64-й бригады, а 19 мая - еще 70 разведчиков.
28 апреля Бучанская окружная прокуратура присвоила статус подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны десятерым военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады, находившимся в Буче. "В достаточно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно же, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - сообщила генпрокурор Венедиктова.
Подозреваемыми стали рядовые Григорий Нарышкин, Василий Князев, Сергей Пескарев и Альберт Раднаев, ефрейторы Семен Мальцев, Михаил Кашин, Андрей Бизяев и Дмитрий Сергиенко, младший сержант Вячеслав Лаврентьев и сержант Никита Акимов. Сам Сергиенко, однако, сообщил "Агентству", что покинул 64-ю бригаду еще 3 года назад и теперь работает на гражданке. Жена Кашина Ксения также утверждает, что ее муж не был в Буче, уже пять лет как уволился из армии, "жив-здоров и находится дома".
9 мая украинская прокуратура заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с убийством, троим военным 64-й бригады: рядовому Ерболу Абильхаирову, ефрейтору Шухрату Собирову и младшему сержанту Амангельде Бекентаеву. Как утверждается, эти трое 12 марта в пьяном виде провели незаконный обыск у жителя Бучи Григория Касьяна, а затем отправились в дом, где жили Сергей Гаврилюк и Роман Духлий - там они, "действуя в составе группы, дополняя действия друг друга, с целью совершения насилия над жизнью, сведя к минимуму возможность Духлия и Гаврилюка защитить свою жизнь, причинили несовместимые с жизнью повреждения Духлию в виде сквозного огнестрельного ранения головы, а Гаврилюку - в виде сквозного огнестрельного ранения головы и шеи".
20 мая Венедиктова объявила, что о подозрении в нарушении законов и обычаев войны заочно объявлено командиру роты 64-й бригады, 30-летнему лейтенанту Василию Литвиненко. "Он был старшим во время оккупации Липовки Бучанского района Киевской области. Без его разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать медпомощь, - написала Венедиктова. - Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо на его дворе. На этом они не остановились: вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был раненный ими житель. Он сгорел вместе с родным домом". По словам Венедиктовой, сейчас устанавливаются другие соучастники этих преступлений, а также причастность Литвиненко к ранению еще двоих жителей Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.
Василий Литвиненко. Фото: ФБ-страница Ирины Венедиктовой
18 мая Human Rights Watch отчиталась о результатах своего расследования военных преступлений, совершенных российскими войсками на ранее оккупированных территориях северо-востока Украины. В апреле сотрудники организации посетили 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях, опросили 65 человек. HRW задокументировала 22 внесудебные казни, 9 случаев незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Кроме того, сотрудники правозащитной организации собрали 21 свидетельство мирных жителей о том, как их содержали под стражей в нечеловеческих условиях.
В марте украинская прокуратура сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны первому российскому военнослужащему, подозреваемому в изнасиловании женщины. Его имя не называлось. Как утверждалось, он, будучи пьяным, ворвался в дом в одном из сел Броварского района Киевской области, застрелил хозяина, а затем вместе с сослуживцем неоднократно изнасиловал его жену. При этом он угрожал женщине оружием, а также угрожал ее малолетнему ребенку. Насильника объявили в розыск.
17 мая прокуратура объявила, что заочно сообщает о подозрении в изнасилованиях еще одному военному - 20-летнему радиотелефонисту гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады Булату Фассахову. По данным прокуратуры и СБУ, в марте Фассахов с сослуживцем ворвались в частный дом в одном из сел Броварского района: Фассахов приказал сослуживцу закрыть в подвале всех жителей, кроме одной женщины, а ее, угрожая оружием и расправой над семьей, изнасиловал. Через несколько дней Фассахов с тремя другими военными зашли в другой дом, вывели семью на улицу, оставив там одну женщину, и по очереди изнасиловали ее, угрожая убийством. По части 1 статьи 438 украинского УК Фассахову грозит от 8 до 12 лет заключения.
Булат Фассахов. Фото с ФБ-страницы генпрокурора Ирины Венедиктовой
Изнасилования на оккупированных территориях носят массовый характер. Следователи, журналисты и сотрудники НКО собрали множество свидетельств, в том числе сексуального насилия над детьми.
19 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что накануне к ней обратились 10 жертв изнасилований, 8 из которых - несовершеннолетние, в том числе двое десятилетних мальчиков. За сутки Денисова получила 56 звонков с жалобами на сексуальные преступления: жертвами стали девятилетние девочки-тройняшки, которых изнасиловали на глазах у матери, и они получили тяжкие травмы половых органов, а их мать находится в шоковом состоянии; годовалый мальчик, которого изнасиловали двое российских военных, и он умер; двухлетняя девочка, изнасилованная двумя оккупантами и выжившая; мужчины 67 и 78 лет.
"Радио Свобода" и расследовательский проект "Схемы" идентифицировали участников перехваченного телефонного разговора, запись которого опубликовала СБУ: в нем собеседница в России посоветовала военному "насиловать украинских баб". Как выяснили журналисты, это был 27-летний десантник Роман Быковский, разговаривавший со своей женой Ольгой Быковской. Быковский находился на срочной службе в Росгвардии, а затем служил по контракту в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку, принимавшем участие в аннексии Крыма. Супруги живут в Крыму и воспитывают четырехлетнего сына.
СНБО Украины создал сайт "Оккупант", на котором публикуются личные данные военных РФ, участвующих в войне с Украиной. Уже идентифицировано более 101 тысячи солдат и офицеров. Родственники могут связаться с украинскими властями, чтобы узнать о судьбе оккупантов.