Военные преступления и преступления против человечества, совершаемые российскими захватчиками в Украине, документируются по горячим следам, практически в реальном времени. Благодаря цифровым технологиям и беспрецедентной международной мобилизации скорость и эффективность работы следствия не оставляют российским преступникам шансов на безнаказанность. В Украине уже начались судебные процессы, в понедельник будет вынесен первый приговор.



Открыта новая страница в истории международного правосудия. На этой неделе прокурор Международного уголовного суда направил в Украину следственную бригаду из 42 человек. МУС подписал соглашение об обмене данными с Евроюстом - органом судебного сотрудничества ЕС. Мандат этого органа недавно был расширен, сформирована объединенная польско-литовско-украинская следственная группа. Украинское правосудие, структуры ЕС и ООН, неправильственные организации объединили усилия, работает несколько онлайн-платформ по сбору улик. Рассказы жертв и свидетелей, фото, видео, аудиозаписи - все это будет тщательно проанализировано и представлено на международных процессах.



Украинские правоохранительные органы расследуют 11600 фактов военных преступлений, совершенных под Киевом, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях в конце февраля и марте. Это внесудебные казни, похищения, пытки, изнасилования, обстрелы и бомбежки жилых районов, применение запрещенных видов вооружений. На оккупированных территориях преступления продолжаются. Уже ясно, что Мариуполь будет на первом месте по масштабу зверств. Пока установлены 45 подозреваемых в нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).





ПЕРВЫЕ ПРОЦЕССЫ

Соломенский районный суд Киева рассматривает дело 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. Шишимарин в феврале расстрелял безоружного жителя Сумской области https://t.co/XTL8NxyJ2K pic.twitter.com/QTDerOAlih — Грани.Ру (@GraniTweet) May 13, 2022

БУЧАНСКИЕ УЛИКИ

ИЗНАСИЛОВАНИЯ