

Главы оборонных ведомств Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин на базе Рамштайн 21 апреля



11-е заседание группы "Рамштайн", состоявшееся 21 апреля и, по официальным данным, посвященное прежде всего поставкам боеприпасов, в особенности ракет для ПВО Украины, вероятно, станет последним перед ожидающимся украинским контрнаступлением.



Интрига сохраняется по поводу того, войдут ли в обещанную США партию боеприпасов на 325 миллионов долларов дальнобойные ракеты ATACMS. Это будут последние поставки перед контрнаступлением, а такие ракеты жизненно необходимы для его успеха.



Шесть танков Leopard 2 из Испании, об отправке которых было объявлено 23 апреля и которые должны прибыть в Украину через шесть дней, скорее всего тоже будут последними из тех, что ВСУ успеют получить перед началом решающих сражений. Вместе с уже доставленными 8 канадскими, 18 германскими, 8 норвежскими, 14 польскими, 3 португальскими и, вероятно, 10 шведскими Strv 122 (модификация Leopard 2) они обеспечат Украине бригаду из 68 современных "Леопардов", к которым можно добавить 14 уже поставленных британских "Челленджеров".



Дальше на очереди 31 американский "Абрамс". В конце мая украинские танкисты начнут обучаться на "Абрамсах" в Германии. Поскольку курс подготовки занимает 10 недель, ожидать появления американских танков на фронте можно только в конце июля. Однако откладывать до этого срока начало контрнаступления ВСУ уже не могут.



Для украинской армии жизненно важно удержать Бахмут до начала контрнаступления. Иначе для обороны более широкой линии фронта в этом районе придется использовать часть резервов, предназначенных для контрнаступления. Еще важнее то, что Бахмут сковывает значительную часть российских войск и там тратится основная часть российских боеприпасов. В случае падения Бахмута освободившиеся российские войска и боеприпасы могут быть использованы для отражения украинского контрнаступления. Но удерживать Бахмут до конца июля украинцам вряд ли удастся. Уже сейчас ВСУ вынуждены были отступить из центра города и удерживают только его западную часть. Кроме того, российские войска находятся в опасной близости от главной дороги, по которой идет снабжение Бахмута. Поэтому у командования ВСУ в настоящее время нет никаких резонов откладывать контрнаступление в ожидании новых поставок западной бронетехники, поскольку такая задержка была бы более выгодна противнику. Современные же истребители, вроде F-16, прибудут в Украину в лучшем случае поздней осенью, когда контрнаступление ВСУ уже закончится.



Ограничивает украинскую армию только погода. На юге Украины, где скорее всего и начнется контрнаступление, первым сухим и относительно теплым днем стало 23 апреля. Чтобы просохла почва, нужно 2-3 недели. Вот вам и примерный срок вероятного начала украинского контрнаступления, если дожди вновь не зарядят. Наиболее вероятным местом его проведения выглядит направление от Запорожья на Мелитополь, а потом на Бердянск, и от нижнего течения Днепра на Геническ. Однако именно здесь ожидает удара и российское командование, которое собирается использовать для его отражения около половины всей своей тактической авиации и сильную артиллерийскую группировку. Поэтому не исключено, что, как в прошлом году в Харьковской области, основной удар будет нанесен где-то в другом месте, где его не ждут.





Фото: Минобороны Украины



Содержится ли в утечках секретных документов Пентагона, которые осуществил военнослужащий национальной гвардии американских ВВС Джек Тейшейра, точная дата предполагаемого начала украинского контрнаступления? Журнал Newsweek в лице своего журналиста Уильяма Аркина полагает, что да. Якобы все поставки оружия и боеприпасов ВСУ были ориентированы на дату 30 апреля как время начала контрнаступления. Однако в цитируемом документе Пентагона на самом деле говорится, что 12 бригад ВСУ "могут быть созданы для весеннего контрнаступления". 9 из них готовят США и их союзники. Из этого числа 6 бригад должны быть подготовлены и оснащены к 31 марта, а оставшиеся 3 бригады - к 30 апреля, и "сроки поставки предметов снабжения повлияют на подготовку и готовность уложиться в этот график". Из этого можно лишь сделать вывод, что контрнаступление начнется после 30 апреля, но точный день вычислить невозможно.



Кстати, оказалось, что утечка документов, которую осуществил Тейшейра, была гораздо более масштабной, чем первоначально предполагали. Как выяснила The New York Times, он начал выкладывать секретную информацию по российско-украинскому конфликту еще в феврале 2022 года, буквально через двое суток после российского вторжения. Причем делал он это в другой чат-группе на Discord, насчитывавшей около 600 человек - доступ к ней легко можно было получить через YouTube. Правда, из этой группы дальнейших утечек информации на популярные форумы, а потом в большую прессу как будто не последовало. Вероятно, причиной было то, что Тейшейра тогда еще не выкладывал оригиналы документов, а только пересказывал их содержание, прямо указывая, что служит в разведывательном подразделении ВВС. Впрочем, нельзя исключить, что какие-то фотокопии документов он все-таки выкладывал, но очень быстро их удалил. Во всяком случае, на эти ранние утечки не обратили внимания ни российские, ни американские спецслужбы. А там было немало интересного.



Так, 27 марта 2022 года Тейшейра сообщил о планируемом российском отступлении от Киева, знаменитом "жесте доброй воли", о котором было объявлено в Москве только два дня спустя. Это доказывает, что американская разведка с первых дней войны была в курсе решений, принимаемых российским командованием, практически в режиме реального времени и, вероятно, делилась этой информацией с украинской стороной. Тейшейра постил информацию о потерях сторон, о помощи Украине, включая поставки летального оружия из различных стран. Он сообщал о деятельности русской разведки, а также о том, какие приоритетные цели для поражения выбирает Украина. Тейшейра утверждал, что использует информацию Агентства национальной безопасности, ЦРУ и других разведывательных служб. Когда ефрейтор убедился, что без документов ему не особо верят, то стал выкладывать оригиналы документов, но уже в закрытой группе, и делал это с октября 2022 года и вплоть до 19 марта 2023 года, всего выложив около 350 документов.



Пока что можно констатировать, что эти утечки не нанесли сколько-нибудь ощутимого ущерба предстоящему украинскому контрнаступлению, которое, по всей вероятности, решит исход нынешней войны.