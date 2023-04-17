



Вопрос об источнике утечки секретных бумаг Пентагона разрешился неожиданно быстро и очень уж тривиально. Никаких российских или иных кротов в Пентагоне не оказалось, или, если они там все-таки есть, то к утечке они не причастны. Виновник скандала - 21-летний Джек Тейшейра, сотрудник разведывательного крыла Национальной гвардии американских ВВС на базе в Массачусетсе в звании, примерно эквивалентном званию ефрейтора в российской армии. Тейшейра был киберспециалистом, обслуживавшим глобальную сеть коммуникаций ВВС. Он выкладывал документы в закрытом геймерском чате на 20-30 человек, чтобы показать свою крутизну и, как он говорил, просветить своих товарищей насчет положения в мире, поскольку правительство их обманывает.



Тейшейра взял с участников чата обещание нигде не выкладывать полученные документы и никому их не показывать. Обещание довольно скоро было нарушено: один из документов появился на открытом форуме. Потом документы путешествовали по интернету, попали в пророссийские телеграм-каналы, где подверглись некоторой трансформации, особенно в части потерь сторон, а затем утекли в большую американскую прессу в начале апреля. Пентагон обнаружил утечку раньше, примерно в начале марта, и, очевидно, уже тогда начал внутреннее расследование.



Тейшейра испугался, когда документы утекли в интернет, удалил их из чата и закрыл группу. Его все равно вычислили по деталям интерьера стола на кухне, на котором он фотографировал совершенно секретные бумаги, распечатанные на работе. Теперь горе-геймеру грозит 15 лет тюрьмы. А если прокуратура будет требовать по 10 лет за каждый утекший в сеть документ (а их больше сотни), то очередного полезного для Кремля идиота (Кремль стал единственным бенефициаром этой истории) могут упечь в тюрьму до конца жизни.



Интересно, что у Тейшейры не было никакой служебной необходимости в тех документах, которые он потом выложил в чат. Здесь сказались принципы секретности, применяемые в американских вооруженных силах. Американцы считают, что секретность - дорогое удовольствие. Поэтому к большинству даже совершенно секретных документов Пентагона имеют легальный доступ сотни, а то и тысячи сотрудников. Американцы не хотят тратить силы и средства на то, чтобы точно определять круг пользователей, которым та или иная конфиденциальная информация действительно необходима. В мирное время такая система неплохо работает. Но сейчас утечка даже такой информации, которой раньше не придавали большого значения, может нанести существенный вред, особенно если она касается российско-украинской войны. При сохранении существующей системы допусков можно не сомневаться, что рано или поздно произойдет новая утечка. Реформа этой системы займет несколько лет, и до окончания российско-украинской войны никто ее в США проводить не будет.



Как можно понять из результатов расследования, никакой критически важной информации, связанной с российско-украинской войной, из Пентагона не просочилось. Наиболее чувствительной стала утечка об определенных трениях США с союзниками, а также о том, что американцы прослушивают лидеров союзных государств и с помощью средств электронной разведки получают большой объем информации из российского Министерства обороны. Но обо всем этом в той или иной степени было известно и ранее, равно как и о нехватке боеприпасов у ВСУ. Главное, достоянием гласности не стала информация, которая помогла бы определить время и место украинского контрнаступления.



Некоторые данные из "утечек Тейшейры" уже вызвали реакцию со стороны высокопоставленных лиц. Так, информация Пентагона о российских и украинских потерях на январь 2023 года, сначала сфальсифицированная российскими пропагандистами (потери России - 16-17,5 тыс. убитыми, потери Украины - 61-71,5 тыс. убитыми), а затем реальная (потери России - 33,5-43,5 тыс. убитыми, потери Украины - 16-17,5 тыс. убитыми), побудила министра обороны Украины Алексея Резникова намекнуть на размеры потерь в интервью испанской газете La Razon: "У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции".



По последним данным, число погибших в Турции в результате землетрясения составило 50,5 тысячи человек. Видимо, Резников намекает на то, что украинские потери убитыми, хотя и меньше 50,5 тысячи, но сопоставимы с числом жертв землетрясения. По данным украинского Генштаба, на утро 16 апреля российские регулярные войска потеряли 182 070 убитыми. Согласно моей оценке, суммарные потери вагнеровцев и ополченцев ДНР и ЛНР убитыми примерно в 1,8 раза меньше потерь регулярных войск. При этом с российской стороны на одного убитого приходится двое раненых. В сумме получается 849 тыс. человек, в том числе 283 тыс. убитых. Суммарные украинские потери убитыми и ранеными, основываясь на данных сайта Oryx о подтвержденных потерях бронетехники сухопутных войск, я оцениваю как в 4 раза меньшие, то есть 212 тыс. человек. Полагаю, что с украинской стороны на одного убитого приходится трое раненых, что дает 53 тысячи убитых. Эта оценка почти совпадает с числом погибших в результате землетрясения в Турции. В любом случае понятно, что Пентагон в своих оценках сильно занижает потери обеих сторон, причем российские потери занижает в большей степени, чем украинские. Здесь сказывается присущая американским экспертам еще накануне войны переоценка боеспособности российской армии и недооценка боеспособности ВСУ.



Эта недооценка сказывается и в прогнозе аналитиков Пентагона насчет будущего украинского контрнаступления, который также стал достоянием общественности в результате "утечек Тейшейры". Американские эксперты полагают, что из-за нехватки боеприпасов и современных танков и слабого прикрытия с воздуха контрнаступление ВСУ не приведет в этом году к освобождению оккупированного Юга Украины, а ограничится продвижением примерно на 30 километров. Этот прогноз представляется слишком пессимистичным, особенно если принять во внимание страхи российской стороны. Достаточно почитать "программную" статью Евгения Пригожина: он предложил немедленно завершить СВО на тех позициях, которые сейчас занимают российские войска, явно опасаясь, что после начала контрнаступления ВСУ их удержать не удастся. Кремль, конечно, может объявить об одностороннем прекращении огня. Но завершение войны всегда зависит от обеих сторон конфликта. Киев огонь прекращать не собирается до тех пор, пока не освободит все оккупированные территории.



Когда же может начаться украинское контрнаступление? На Юге Украины период сухой и теплой погоды, согласно метеорологическим прогнозам, начнется 22 апреля. После этого необходимо около двух недель для того, чтобы просохла почва и грунтовые дороги стали проходимыми для бронетехники. Поэтому контрнаступление ВСУ может начаться в лучшем случае около 5 мая. И было бы очень важно, чтобы перед началом или уже в ходе контрнаступления США предоставили Украине дальнобойные ракеты. Это помогло бы в значительной мере компенсировать недостаток артиллерийских боеприпасов.