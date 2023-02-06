Гонка на выживание
Управляемая бомба GLSDB
И украинские, и западные источники ожидают масштабного российского наступления на Донбассе уже в этом месяце. Все понимают, насколько критичны сроки и номенклатура западных военных поставок Украине. Постепенно проясняется ситуация с танками, и продолжаются игры вокруг современных боевых самолетов. Если судить по истории с "Леопардами", истребители F-16 и их аналоги могут оказаться в Украине не ранее чем через шесть месяцев.
Тем временем США объявили о поставках новых видов боеприпасов. В очередной пакет американской военной помощи на 2,175 миллиарда долларов вошли высокоточные боеприпасы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью действия до 150-160 км.
- Также в пакет входят 2 огневые секции зенитного ракетного комплекса средней дальности HAWK, неназванные зенитные артиллерийские установки и боеприпасы к ним, вспомогательное оборудование для ПВО Украины, комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 4 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 20 РЛС обнаружения минометных позиций, запасные части для РЛС обнаружения артиллерийских позиций, беспилотные авиационные комплексы AeroVironment RQ-20 Puma, оборудование защищенной радиосвязи; медицинское имущество, неназванное дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов M142 HIMARS и M270 MLRS; 181 колесная бронированная машина класса MRAP, неназванное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм и минометных мин калибра 120 мм, 190 пулеметов калибра 12,7 мм с тепловизионными прицелами и боеприпасами, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами; 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin; 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов; противопехотные мины Claymore направленного действия и другое имущество.
Перечень впечатляет. Однако при ближайшем рассмотрении возникают вопросы. В нынешнем пакете помощи 1,75 миллиарда долларов выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI) и только 425 миллионов - распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA), то есть непосредственно со складов американской армии. А оружие и боеприпасы по линии USAI еще только должны быть заказаны у производителей и потом произведены. По сообщениям СМИ, боеприпасы GLSDB будут заказаны у корпорации Boeing, которая только разворачивает их серийное производство, и могут быть поставлены лишь через 9 месяцев после заключения с ней контракта, то есть не ранее ноября. Кроме того, уже имеющиеся у Украины М142 HIMARS и M270 MLRS несовместимы с ракетами GLSDB, и поэтому весной 2023 года Киеву будут предоставлены новые доработанные HIMARS.
Но ведь сейчас практически все западные эксперты, включая представителей спецслужб, наперебой уверяют, что решающие сражения нынешней войны должны произойти в ближайшие полгода, то есть не позднее чем в июле. Получается, что оружие, которое может дать украинской армии решающее преимущество, прибудет в лучшем случае к шапочному разбору.
Это выглядит тем более странно, что возможности поставить GLSDB быстрее у американцев на самом деле есть. Американская армия сейчас снимает кассетные боеголовки с реактивных снарядов M26, и в связи с этим было решено использовать освобождающиеся ракетные двигатели для запуска управляемых высокоточных авиабомб GBU-39 (Guided Bomb Unit) класса SDB, находящихся на вооружении ВВС США. Еще в 2015 году компании Boeing и Saab Group на базе GBU-39 и ракетного двигателя от реактивного снаряда M26 создали GLSDB для использования с наземных РСЗО. После того как ракетный двигатель запустит ее на достаточно большую высоту, бомба отстыковывается от двигателя, разворачивает крылья и направляется к цели. В отличие от обычных ракет РСЗО, она летит не по баллистической траектории, а может планировать с высоты по любой выбранной траектории. Но, в отличие от ATACMS, бомба GLSDB предназначена для поражения не стратегических, а тактических целей. Поэтому у нее вдвое меньше радиус действия и в несколько раз меньше мощность боевой части.
Можно сказать, что GLSDB - это ATACMS для бедных. Если ATACMS стоит более 1 миллиона долларов, то GLSDB - всего 168 тысяч, из которых 40 тысяч на GBU-39, а остальное - на ракетный двигатель. Но и боевые возможности у GLSDB существенно меньше. Даже когда ВСУ выйдут к крымским перешейкам и побережью Азовского моря и радиус GLSDB будет доставать до Крымского моста, этот боеприпас обрушить пролеты моста не сможет, в отличие от ATACMS, который, как я предполагаю, до Крымского моста уже долетел. GLSDB летит на меньшей высоте и с меньшей скоростью, но зато по непредсказуемой траектории и способен огибать препятствия, так что сбить его вряд ли легче, чем ATACMS. В отличие от других ракет, GLSDB еще не был испытан в бою.
Но почему же для производства минимально необходимого количества GLSDB потребуется целых 9 месяцев? Ведь у США остался большой излишек бомб после вывода войск из Афганистана. Для афганской операции было изготовлено более 45 тысяч бомб GBU-39 SBD, более половины из них сейчас остаются на складах. В распоряжении армии США насчитывается сотни тысяч ракет М26. При таком изобилии двух главных компонентов GLSDB трудно представить себе, что для их соединения в достаточном количестве необходим почти год. Когда в конце ноября 2022 года впервые зашел разговор о возможности поставок GLSDB украинцам, предполагалось, что они могут поступить в Украину уже весной 2023 года. И вдруг срок поставки отодвигается на конец года.
В чем тут дело? Могут быть две причины - политика или дезинформация. В администрации Джо Байдена, вероятно, еще остались сторонники достижения компромисса с Владимиром Путиным, и они могут пытаться лишь припугнуть российского диктатора возможностью поставок дальнобойных ракет, рассчитывая сделать его более сговорчивым и достичь прекращения огня еще до того, как GLSDB окажутся на поле боя. Но я все-таки склоняюсь ко второму варианту. Думаю, что речь идет о сознательной дезинформации, чтобы скрыть истинное время прибытия GLSDB в Украину. Как представляется, США и большинство союзников взяли курс на скорейшую победу Украины. Даже сверхосторожный Шольц заявил, что поставки современных танков Украине не вызовут эскалации со стороны России. И можно надеяться, что новейшее оружие прибудет в Украину вовремя.
Танк Leopard 2, предназначенный для ВСУ, отправляется из Канады в Польшу. Фото: @AnitaAnandMP
Это касается и современных танков. По словам осведомленных украинских чиновников, речь может идти о поставках до конца марта 120-140 машин (иногда называются цифру 143). БМП Bradley тоже вот-вот прибудут или уже прибыли в Европу. Скорее всего, с учетом сроков поступления новой техники ВСУ будут готовы перейти в масштабное контрнаступление в апреле. До этого, в феврале-марте, украинцам, вероятно, придется выдержать новое большое российское наступление, но оно вряд ли увенчается успехом.
Любой опытный полководец, окажись он на месте российского командования, ведущего войну на истощение, никаких атак вообще не предпринимал бы, а ограничивался ракетно-артиллерийскими обстрелами и действиями ДРГ, чтобы минимизировать свои потери. Но, зная менталитет российских генералов, я почти не сомневаюсь, что они не будут придерживаться подобной стратегии.
В ожидании решающих боев немного странно выглядит намерение Германии поставить Украине 88 давно устаревших танков Leopard 1. Выпуск этих машин был прекращен еще в 1984 году. По своим боевым свойствам они примерно эквивалентны советским Т-64. Дополнительную проблему будет составлять поставка 105-миллиметровых орудий для них, так как ранее эти снаряды поставлялись в Украину в очень небольшом количестве. Главное же, эти танки будут иметь в Украине очень ограниченное применение. Их можно использовать для непосредственной поддержки пехоты, но лишь на тех участках фронта, где с российской стороны нет более новых танков, начиная с Т-72, против которых Leopard 1 почти не имеет шансов выиграть танковую дуэль. Нельзя сказать, что эти ветераны будут для украинцев совсем бесполезны, но важно, чтобы это ни в коем случае не затормозило поставки более современных танков.
Обсудить