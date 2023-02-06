

Управляемая бомба GLSDB



И украинские, и западные источники ожидают масштабного российского наступления на Донбассе уже в этом месяце. Все понимают, насколько критичны сроки и номенклатура западных военных поставок Украине. Постепенно проясняется ситуация с танками, и продолжаются игры вокруг современных боевых самолетов. Если судить по истории с "Леопардами", истребители F-16 и их аналоги могут оказаться в Украине не ранее чем через шесть месяцев.



Тем временем США объявили о поставках новых видов боеприпасов. В очередной пакет американской военной помощи на 2,175 миллиарда долларов вошли высокоточные боеприпасы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) с дальностью действия до 150-160 км.





Также в пакет входят 2 огневые секции зенитного ракетного комплекса средней дальности HAWK, неназванные зенитные артиллерийские установки и боеприпасы к ним, вспомогательное оборудование для ПВО Украины, комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, 4 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей, 20 РЛС обнаружения минометных позиций, запасные части для РЛС обнаружения артиллерийских позиций, беспилотные авиационные комплексы AeroVironment RQ-20 Puma, оборудование защищенной радиосвязи; медицинское имущество, неназванное дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов M142 HIMARS и M270 MLRS; 181 колесная бронированная машина класса MRAP, неназванное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм и минометных мин калибра 120 мм, 190 пулеметов калибра 12,7 мм с тепловизионными прицелами и боеприпасами, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами; 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin; 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов; противопехотные мины Claymore направленного действия и другое имущество.