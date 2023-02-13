

7 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус привез украинскому коллеге Алексею Резникову модель Leopard 2. Фото: твиттер Резникова



Поездка Владимира Зеленского в Европу преследовала очевидную цель - добиться ускорения военной помощи и максимального расширения ее номенклатуры в преддверии решающих сражений весны-лета нынешнего года. О новых громких поставках вооружений после евросаммита объявлено не было. Впрочем, Зеленский намекнул, что достигнуты кое-какие неафишируемые договоренности насчет интенсификации и расширения военной помощи.



Важно, что европейский визит Зеленского стимулировал дискуссию среди стран НАТО о предоставлении Украине современных боевых самолетов, прежде всего американских F-16. Наиболее вероятной выглядит схема, согласно которой США не будут поставлять их напрямую, но разрешат союзникам передать Украине американские истребители. До публичного объявления о таком решении скорее всего пройдет еще несколько месяцев.



Киев просит 180 современных боевых самолетов, и эту потребность сложно будет удовлетворить без поставок машин, находящихся на американской территории. Однако в любом случае "крылья свободы" ВСУ получат уже после основных сражений этого года, которые могут определить исход российско-украинской войны и судьбу мира на несколько последующих десятилетий.



Похоже, почти во всех западных столицах окончательно поняли, что единственный приемлемый исход войны - это победа Украины и освобождение всех оккупированных территорий. Такой результат почти наверняка приведет к смене политического режима в России. Понимание того, как следует закончить войну, есть, но для победы необходимо в кратчайшие сроки нарастить военную помощь Украине. Для этого нужно в максимальной степени использовать как имеющиеся арсеналы государств НАТО, так и возможности их военно-промышленного комплекса, не останавливаясь перед сокращением собственных запасов ряда вооружений, боевой техники и боеприпасов до критического минимума. Лучше использовать все это оружие сегодня в Украине, чтобы остановить агрессора, чем применять его завтра уже для отражения агрессии на территории Польши, Венгрии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и других европейских государств. Тем более что никакой эскалации, которой угрожал Путин, после объявления о поставках Украине современных танков так и не последовало.



Исход войны зависит от двух главных факторов. Первый - стойкость украинцев, эффективность украинской армии. Второй - скорость, объемы и номенклатура поставок западных вооружений. Эти факторы взаимосвязаны: ослабление морального духа украинцев и неудачи ВСУ привели бы к усменьшению потока западной помощи и позволили бы поднять голову сторонникам компромисса с Путиным. И наоборот - сокращение или даже просто недостаточно быстрое наращивание западной военной помощи может подорвать боеспособность ВСУ и волю украинцев к сопротивлению. В деле военных поставок нельзя допускать колебаний и промедлений.



Украинские представители оптимистично говорят о том, что не позднее апреля ВСУ будут располагать от 140 до 300 современных западных танков. Но если речь идет только об официально обещанных машинах, то картина не столь радужна. До сих пор публично подтверждена предстоящая поставка 14 танков Challenger 2 из Англии, 31 танка M1 Abrams из США, 14 танков Leopard 2 из Германии, 14 таких танков из Польши, 4 из Канады и 3 из Португалии. Это пока все. То есть 80 машин, которых хватит на одну не слишком сильную танковую бригаду, причем нет гарантий, что все танки поступят уже в апреле. Украинские же представители требуют от 300 до 500 современных танков. Правда, Германия обещает поставить более 100 танков Leopard 1, но, как я уже писал, эти машины никак нельзя назвать современными.



У западных танков есть реальный шанс принять участие в украинском контрнаступлении этого года. Его сроки определяются двумя факторами - погодой и поставками современных вооружений и боеприпасов. В прошлом году из-за задержек западных поставок контрнаступление ВСУ стартовало только в начале сентября, хотя могло начаться еще в июле или начале августа. В результате оно остановилось из-за распутицы в середине ноября. За это время украинская армия успела освободить практически всю оккупированную часть Харьковской области и территорию Херсонской области на правобережье Днепра. В этом году главные события, по всей видимости, будут происходить на юге, а там погодные условия позволят вести широкомасштабные боевые действия не ранее апреля. Но украинская армия сможет начать контрнаступление только тогда, когда накопит достаточное количество боеприпасов, в том числе высокоточных, и получит обещанные современные танки и БМП. Чем раньше это произойдет, тем больше территории сможет освободить ВСУ до наступления осенней распутицы.



Так или иначе, к отражению нового большого российского наступления западные танки не подоспеют. Потому что это наступление уже началось. По данным сайта Oryx, за три дня, с 9 по 12 февраля, количество уничтоженной или захваченной российской бронетехники (речь идет о потерях, подтвержденных видеофиксацией), возросло сразу на 72 единицы - с 5500 до 5572, и в том числе танков - на 30 единиц, с 1688 до 1718. За тот же период подтвержденные украинские потери в бронетехнике возросли всего на 4 единицы, то есть были меньше российских в 18 раз. При этом украинская сторона вообще не имела потерь в танках. По оценке украинского Генштаба, в период с 6 по 11 февраля потери российской регулярной армии дважды, за 6 и 10 февраля, превышали 1000 убитых в день (соответственно 1030 и 1140 человек), то есть вышли на уровень первых дней вторжения, когда наступали практически все боеспособные части российской армии.



Эти данные свидетельствует о том, что уже несколько дней идет новое генеральное российское наступление с использованием большого количества солдат, снарядов и бронетехники. Главные удары наносятся в Луганской области и в районе Угледара в Донецкой области. Продолжается российское наступление и в районе Бахмута, но там используется значительно меньше бронетехники. Прослеживается замысел российского командования окружить группировку украинских войск в районе Славянска и Краматорска и заставить ее отступить из пределов Донецкой области.



До сих пор ВСУ успешно отражают атаки, нанося противнику большой урон при минимальных собственных потерях. По соцсетям широко разошлись видео уничтожения колонн российской бронетехники под Угледаром. Неизвестно, на какой период у России хватит еще солдат, снарядов и бронетехники для продолжения большого наступления. И если западная помощь Украине запоздает, может так случиться, что украинскому командованию придется ввести в бой часть резервов, предназначенных для контрнаступления, чтобы не допустить прорыва фронта.



В нынешней ситуации украинцам особенно пригодились бы ракеты ATACMS, которые можно поставить сравнительно быстро и с помощью которых ВСУ смогли бы парализовать логистику противника, в том числе через Крымский мост. Посмотрим, решится ли наконец объявить об их поставках президент Джо Байден во время предстоящего визита в Польшу, приуроченного к годовщине российского вторжения в Украину.