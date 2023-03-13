

Уничтожение вражеского минометного расчета под Бахмутом. Кадр видео 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.



Украинское военно-политическое руководство приняло решение защищать Бахмут до последней возможности. Этот небольшой райцентр Донецкой области, мало кому известный до начала большой российско-украинской войны, уже называют новым Сталинградом, при всей условности аналогии с событиями 80-летней давности.



Сталинград действительно имел важное стратегическое значение как крупный промышленный центр и важнейший транспортный узел, обеспечивавший, в частности, транспортировку бакинской нефти. И для успешного наступления на Кавказе в 1942 году немцам требовалось либо захватить этот город, либо сосредоточить против советской группировки в районе Сталинграда достаточно сил, чтобы предотвратить угрозу с ее стороны коммуникациям кавказской группировки вермахта. Бахмут же в нынешней войне не имеет не только стратегического, но даже оперативного значения. В случае захвата Бахмута российские войска лишь смогут продолжить наступление на Славянск и Краматорск, где столкнутся с еще более мощным укрепрайоном ВСУ, чем в Бахмуте. Никакого немедленного прорыва украинского фронта после падения Бахмута не произойдет.



Сталинград в 1942 году приобрел для обеих сторон огромное символическое значение, не в последнюю очередь потому, что город носил имя Сталина. В 2022-2023 годах Бахмут также стал символом и для россиян, и для украинцев, но этот символизм с названием города никак не связан. С российской стороны Бахмут предпочитают по-советски именовать Артемовском - в честь большевика "товарища Артема" (Федора Сергеева) - вряд ли как в России, так и в Украине кто-либо, кроме немногих профессиональных историков, помнит этого человека. Так что дело не в названии, а скорее в том, что взятие Бахмута поставил своей целью хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а потом и конкурирующее с ним руководство Министерства обороны РФ. Бахмут представлялся гораздо более достижимой целью, чем Славянск или Краматорск, но оказался неожиданно крепким орешком. Российские войска не могут овладеть им с августа прошлого года. А для украинцев Бахмут стал символом героического сопротивления, после того как стало ясно, что противник потерпел при штурме города ряд неудач, сопровождавшихся большими потерями, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжает штурмовать.



В стремлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского удерживать Бахмут до последней возможности главную роль играет фактор территории. Напомню, что площадь Украины в международно признанных границах составляет 603,5 тысяч кв. км. Примерно 20% этой территории оккупировано Россией, так что под контролем правительства Украины сейчас остается около 480 тысяч кв. км. Территория России в международно признанных границах - 17,1 миллиона кв. км. С учетом этого для Украины потеря всего Бахмутского района - 1748 кв. км, то есть 0,36% территории государства, контролируемой сейчас Киевом, - это примерно то же самое, что для России потеря Белгородской (27 100 кв. км) и Брянской (34 857 кв. км) областей, которые вместе составляют те же самые 0,36% территории, только не Украины, а Российской Федерации. Потеря этих двух пограничных с Украиной областей стала бы для России ударом, хотя и не смертельным, но весьма чувствительным. Cтоль же чувствительным ударом для Украины была бы потеря Бахмута с окрестностями. Другое дело, что Путин, вероятно, продолжил бы войну, даже потеряв все оккупированные территории Украины, включая Крым, и даже две указанные области, но тогда он вряд ли удержался бы у власти. Для Украины же лозунг "Ни шагу назад!" является единственно приемлемым в случае затяжной войны, иначе враг, постепенно продвигаясь вперед, сможет рано или поздно осадить жизненные центры страны. У ВСУ, в отличие от российской армии, нет большой территории для отступления.



Положение советских войск, оборонявших Сталинград, было очень тяжелым. Но вот окружение им не грозило. За спиной у красноармейцев была Волга шириной более километра. На левом берегу Волги у немцев плацдармов не было, и они не предполагали их захватывать из-за очевидных логистических трудностей. Советские армии, сражавшиеся в Сталинграде, получали необходимое снабжение с левого берега, хотя переправы и пристани были под постоянным воздействием германской артиллерии и авиации. К тому же люфтваффе постоянно минировали Волгу, так что переправа в Сталинград была возможна только ночью и сопровождалась большими потерями. Тем не менее ни один из путей снабжения Сталинграда не был и не мог быть захвачен противником.



В Бахмуте сейчас ситуация иная. Гарнизону города реально угрожает окружение. Он находится в "мешке", горловина которого, то есть расстояние между наступающими с севера и с юга российскими группировками, составляет не более 5 километров. Все шоссейные дороги, ведущие в город, кроме одной, перерезаны российскими войсками, а единственная оставшаяся находится под обстрелом. Поэтому решение командования ВСУ оборонять Бахмут - довольно рискованное. Чтобы продержаться еще более или менее длительное время, ВСУ необходимо расширить горловину "мешка" и разблокировать по крайней мере еще одну шоссейную дорогу к Бахмуту.



Еще одно важное различие заключается в том, что в Сталинграде оборонявшиеся советские войска теряли в несколько раз больше убитых и раненых, чем наступавшие немцы. В Бахмуте ситуация обратная. По оценке натовских разведок, в ходе боев в районе Бахмута соотношение потерь убитыми и ранеными составляет 5:1 в пользу Украины. Замечу, что соотношение потерь вряд ли благоприятнее для российской армии под Авдеевкой, Марьинкой или на Лиманско-Купянском направлении, где российские войска продолжают безуспешные атаки. Под Угледаром же соотношение потерь определенно еще хуже для россиян, чем под Бахмутом - там во время некоторых атак российские потери превышали украинские в десятки раз. Продолжение обороны Бахмута имеет главной целью истощение российских войск, так как на штурм города брошены наиболее боеспособные российские части.



Сколько времени украинцам надо оборонять Бахмут? В идеале - вплоть до начала большого контрнаступления ВСУ, чтобы российское командование не имело возможности перебрасывать войска оттуда на другие направления. Украинское контрнаступление, по ряду признаков, намечено на середину мая. Наиболее вероятным и ожидаемым направлением этого контрнаступления является южное, где очевидной целью украинской армии будет ликвидация сухопутного коридора в Крым. Но нельзя исключить, что командование ВСУ предпочтет ударить где-то в другом месте, чтобы достичь эффекта внезапности. Согласно недавнему заявлению Пригожина, ВСУ готовят контрнаступление как раз в районе Бахмута, чтобы разгромить вагнеровцев и заблокировать их в занятой ими части города. В связи с подобной перспективой Пригожин высказался весьма эмоционально: "Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций, выебонов и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокируют. Если нет, то всем придет пиздец". Если успешное контрнаступление украинской армии действительно последует в районе Бахмута, то ход сражения здесь во многом повторит ход Сталинградской битвы.



В настоящее время российская группировка на юге Украины гораздо слабее, в том числе из-за логистических трудностей, чем группировка в Донбассе, и в нынешнем составе она вряд ли сможет отразить украинское наступление. Не исключено, что у Путина есть определенный стратегический план, который может реализоваться в следующем сценарии. В оставшееся до украинского контрнаступления время российское командование будет стремиться любой ценой захватить Бахмут, Славянск и Краматорск. Когда контрнаступление начнется, российские войска на юге без серьезных боев будут отведены в Крым и к южным границам Донецкой области, после чего Путин постарается закончить войну длительным перемирием, сохранив за собой Крым и почти всю территорию Луганской и Донецкой областей. Он может надеяться на то, что западные союзники убедят Зеленского не атаковать Крым и пойти на долгосрочное перемирие. Однако такой исход войны неприемлем как для Украины, так и для ее союзников, так как он будет означать лишь отложенную новую войну. Настоящей победой Украины будет только такой сценарий предстоящего контрнаступления, при котором российские войска на юге или в других регионах будут разбиты с захватом большого количества пленных и ВСУ смогут не только освободить Запорожскую и Херсонскую области, но и войти в Крым. Вот тогда поражение нельзя будет скрыть от населения России и возникнет высокая вероятность смещения Путина. Но для такого успеха Украине жизненно важно получить как можно скорее и как можно больше современных танков и дальнобойных ракет.