

HIMARS в Украине. Фото: twitter.com/oleksiireznikov



8 августа Пентагон объявил о выделении 1 миллиарда долларов военной помощи Украине - одного из двух крупнейших траншей за время войны. В него вошли 1000 противотанковых ракет Javelin и сотни американо-шведских противотанковых гранатометов AT4, 50 медицинских бронетранспортеров для эвакуации раненых, боеприпасы для РСЗО HIMARS и для систем ПВО NASAMS, 20 минометов калибра 120 мм и 20 тысяч мин к ним, 75 тысяч снарядов калибра 155 мм, противопехотные мины Claymore направленного действия, взрывчатка и медикаменты. Все вооружение и боеприпасы передаются со складов американской армии.



Много это или мало? Выглядит внушительно, но если учесть, что украинцы в среднем расходуют 6000 снарядов в день, и это лишь необходимый минимум, новой партии хватит на 12 с половиной дней войны. А чтобы накапливать снаряды для контрнаступления, ВСУ должны получать не менее 75 тысяч снарядов каждую неделю. Точные данные о поставках боеприпасов для HIMARS отсутствуют, но известно, что они в дефиците. Не хватает и 155-миллиметровых снарядов. Надо учесть, что западные боеприпасы с элементами самонаведения стоят дорого и их нельзя производить в том же количестве, в каком производились и производятся российские 152-миллиметровые снаряды. К тому же в НАТО не готовились к полномасштабному конвенциальному вооруженному конфликту в Европе, и у блока нет таких запасов ракет и снарядов, какие есть у России.



Сейчас Украина имеет 16 РСЗО HIMARS (еще 4 находятся в процессе передачи) и 9 установок M270 (6 британских и 3 германских в модификации MARS II). Поскольку M270 выпускает в одном залпе 12 снарядов, а HIMARS только 6, M270 условно можно приравнять к двум HIMARS. Тогда число условных HIMARS в украинской армии можно оценить в 34. Украинское же командование настаивает, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется не менее 100 HIMARS и аналогичных им РСЗО. Число 155-миллиметровых гаубиц в украинской армии не превышает 250, а для успешного контрнаступления требуется не менее 1000.



Еще хуже обстоит дело с поставками современных средств ПВО. Пока прибыли только две системы ПВО NASAMS (один из немногих видов вооружений, которые были произведены после начала войны) и 3 самоходных зенитных орудия Gepard. По сравнению с потребностями Украины это капля в море. И за 5 с половиной месяцев войны Украина не получила ни одного современного танка и самолета. А все потому, что страны НАТО поддаются на шантаж Кремля и боятся, что в случае поставок "Леопардов", "Абрамсов" или истребителей F-16 Россия может применить ядерное оружие. Последние примеры этого шантажа - провокационные обстрелы Запорожской АЭС и временный запрет России на инспекции в рамках договора СНВ-3.



С последним траншем общий объем военной помощи Украине при администрации Джо Байдена достиг 9,8 млрд долларов. Одновременно США выделили Украине 4,5 млрд долларов финансовой помощи. Госсекретарь Энтони Блинкен доходчиво объяснил, почему Америка и ее союзники должны всеми силами противостоять российской агрессии, нарушающей фундаментальные принципы системы международных отношений: "Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, позволим просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию, тогда будет открыт сезон [таких войн] не только в Европе, но и во всем мире".



На этом фоне усилия ЕС выглядят куда скромнее. Германия до сих пор блокирует 8 млрд финансовой помощи Евросоюза Украине. За последние недели не было объявлений ни о значимых поставках вооружений Украине из европейских стран, ни об ужесточении экономических санкций. Похоже, лидеры государств Евросоюза, и прежде всего Германии, пребывают в растерянности перед российским газовым шантажом.



А тут еще выясняется, что Россия благополучно обходит целый ряд санкций. Чтобы обойти запрет на грузоперевозки, на российской стороне границы товар перегружают в фуру одной из стран Евросоюза, и дальше он благополучно следует по территории ЕС. Но что еще опаснее, Россия, похоже, научилась обходить запрет на импорт некоторых электронных компонентов, используемых в современных вооружениях. Эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) изучили 27 видов самого современного российского военного оборудования, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы, использованные в Украине и попавшие в исправном или поврежденном виде, часто в виде фрагментов, в руки украинской армии. В них обнаружилось не менее 450 видов импортных компонентов, произведенных в США, Японии, Тайване, Южной Корее, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании и Германии. 70% этих компонентов было изготовлено американскими компаниями.



Cанкции на продукцию такого рода действовали уже с 2014 года. Конечно, часть этих компонентов могла быть закуплена еще до февральского вторжения благодаря лазейке в санкциях, позволявшей компаниям завершить выполнение уже подписанных контрактов. Например, западные компоненты крылатой ракеты "Калибр" были произведены в 2018 и 2019 годах. Скорее всего, многие закупки делались через компании третьих стран, на которые не распространяются санкции. Однако есть и более простой путь обхода санкций. Покупается вполне гражданская продукция, например, холодильники, а имеющиеся в них электронные компоненты перепрограммируются и используются для военных нужд.



Очевидно, необходимо срочно создать специальный орган в рамках НАТО и Евросоюза, чтобы жестко контролировать экспорт всей продукции военного и двойного назначения. Без этого санкции против российского ВПК грозят превратиться в фикцию.