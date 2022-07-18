В минувшие выходные Канада отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток - 1". Столь явное нарушение санкционного режима - результат стараний Берлина: возврат турбины якобы лишит Россию предлога для ограничения поставок газа в Германию и другие страны Евросоюза. Уступку со стороны Канады одобрили США и Евросоюз. Только Украина выступила против возврата турбины в Россию. Президент Владимир Зеленский специально обратился к канадскому премьеру Джастину Трюдо, указав, что в ответ на террористические ракетные обстрелы украинских городов санкции против России надо усиливать, а не ослаблять. Да и в парламенте Канады против возвращения турбины России выступили как оппозиционные консерваторы, так и входящие в правящую коалицию "новые демократы". Однако распад коалиции из-за турбины вряд ли случится.

Что же касается германского аргумента, то он либо наивный, либо подлый. Путин найдет достаточно предлогов для того, чтобы сократить или вовсе свернуть поставки газа в Германию - всегда можно изобрести очередной внеплановый ремонт или аварию на газопроводе. Похоже, он всерьез вознамерился оставить немцев этой зимой без газа, чтобы принудить Берлин пойти на смягчение санкций и как минимум не наращивать фактическую военную помощь Украине. От получения или неполучения турбины это намерение никак не зависит. Если в германском правительстве этого не понимают, то там сидят очень наивные люди. Если же понимают, то комбинация с турбиной сильно смахиваeт на продолжение попыток умиротворить агрессора, чтобы немцы не мерзли зимой, и побыстрее закончить войну устраивающим Москву "компромиссом" - то есть предательством воюющего народа Украины.

История с турбиной - не единственный тревожный симптом. Ослабление санкций может быть частью намечающейся договоренности о разблокировании вывоза украинского зерна по Черному морю. США на днях ослабили антироссийские санкции в сфере сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также медицины. Кроме того, при обсуждении 7-го пакета санкций Евросоюза против России, который должен быть объявлен в ближайшее время, из планируемого "золотого эмбарго" пока что исключили экспорт ювелирных изделий, что открывает замечательную возможность для обхода эмбарго в целом. Плюсом, правда, является то, что в рамках 7-го пакета европейцы собираются учредить специальный орган надзора за экспортом продукции и технологий двойного назначения, но неясно, какими полномочиями он будет наделен.

В условиях, когда нет надежды на скорое влияние западных санкций на российскую военную машину, следует максимально нарастить поставки современных вооружений Украине, чтобы позволить ей как можно скорее достичь паритета и военной победы на поле боя. И как будто определенный прогресс здесь есть. Германия сообщила, что сняла последние препятствия для поставок зенитных самоходок "Гепард", которые должны прибыть в Украину в июле. Берлин также разрешил поставку Испанией Украине танков "Леопард". В Украину уже прибыли три РСЗО М270, которые имеют более мощные и более точные боеприпасы с большей дальностью стрельбы, чем HIMARS, но несколько уступают последним в мобильности. Также в Украину вот-вот должны поступить мобильные ЗРК NASAMS малой и средней дальности.

Американские РСЗО уже серьезно изменили ситуацию на поле боя, поразив за последние две недели более 30 складов с боеприпасами, командных пунктов и военных баз. Это частично уровняло силы сторон в артиллерии - теперь российские военные вынуждены по минимуму складировать боеприпасы, стараясь доставлять их сразу в войска. Такие меры увеличивают пробег автомашин и расход горючего, что существенно снижает уровень обеспечения российской артиллерии боеприпасами. Бессильное против HIMARS, которых у украинцев сейчас 8 (еще 4 в процессе доставки), российское командование - очевидно, по прямому приказу Путина - усилило террористические ракетные атаки против украинских городов.

Украинским войскам удается проводить успешные контрнаступательные действия в Херсонской области и Запорожье, что создает предпосылки для большого контрнаступления на юге. Более того, Россия спешно перебазирует значительную часть кораблей из Севастополя в Новороссийск. Это может быть признаком того, что российское командование далеко не уверено в том, что ему удастся удержать Херсон и Мелитополь и не допустить выхода ВСУ на подступы к Крыму, откуда российские корабли, базирующиеся на полуострове, будут уязвимы для HIMARS, М279 и противокорабельных "Гарпунов".

От поставок западного, в первую очередь американского, оружия решающим образом зависит успех украинского контрнаступления, которое, по всей видимости, начнется не позднее середины августа, чтобы успеть сорвать намеченные на 11 сентября псевдореферендумы о присоединении Херсонской области и Запорожья к России.

Но тут выясняется, что программа ленд-лиза, которая с 8 июля могла быть задействована для помощи Украине, до сих пор не используется. Причина заключается в том, что до сих пор не выбраны уже предоставленные Украине правительством США финансовые гранты на безвозмездную поставку вооружений - только после их исчерпания предполагается использовать схему ленд-лиза. Но ведь ленд-лиз как раз и позволяет быстрее тратить гранты и может быть использован параллельно с ними для резкого наращивания поставок. Однако этого не происходит.

Сейчас невозможно сказать, тормозит ли ленд-лиз по техническим или политическим причинам. Первый вариант вполне вероятен и может быть связан с тем, что в США и других странах НАТО ограничены запасы боеприпасов для РСЗО, 155-миллиметровых гаубиц и других современных вооружений. Североатлантический альянс не готовился к затяжному конфликту такого уровня интенсивности, и ему требуется время для наращивания производства снарядов и ракет. Но нельзя исключить, что здесь есть и политическая причина - стремление не слишком злить Путина.

При этом в проект военного бюджета США на следующий финансовый год предварительно заложено 100 миллионов долларов на обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-15 и F-16. Значит, в случае затягивания войны допускается поставка Украине этих самолетов.

Надвигающийся мировой экономический кризис провоцирует панические и капитулянтские настроения. Запад готовится к трудной зиме. Не поддаваться на путинский шантаж, усиливать санкции и наращивать поставки вооружений - единственно возможный путь к победе. Ответом на российский ракетный террор должно стать расширение военной и экономической помощи Украине.