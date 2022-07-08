

Разбитая техника рашистов. Фото: Минобороны Украины

Российско-украинская война по длительность уже превзошла советско-финскую 1939-1940 годов. Российская армия, несмотря на преимущество в численности личного состава и особенно в огневой мощи, до сих пор не может похвастаться сколько-нибудь значительными результатами.

Российское наступление на Донбассе задумывалось как Канны. Его конечным результатом должен был стать грандиозный "котел" для основной части донбасской группировки ВСУ. В итоге же все свелось к захвату российской армией Северодонецка и Лисичанска, и этот чисто тактический успех российская пропаганда сейчас пытается выдать за большую победу русского оружия. Но российским войскам не удалось образовать ни одного "котла", даже небольшого. Вообще российско-украинская война - это не про "котлы": слишком низка оперативная плотность войск, слишком высока мобильность тех, кого пытаются окружить. Подавляющее большинство боев происходит дистанционно, порой на расстоянии в десятки километров между противоборствующими сторонами. Поэтому главной целью в российско-украинской войне становится не окружение противника, а его уничтожение с помощью дистанционных и высокоманевренных средств.

Российские генералы, планируя новый большой "котел" по типу сталинградского, явно оставались в плену представлений эпохи Второй мировой войны. Из той же эпохи - и российская тактика, заключающаяся в массированном ракетно-артиллерийском обстреле обороны противника, в значительной мере - со стационарных позиций, с последующим штурмом пехотными подразделениями, не считаясь с потерями. Эта тактика приносит относительный успех только потому, что украинская армия, еще не завершившая переход на калибры НАТО, испытывает острый дефицит 152-миллиметровых снарядов, что дает противнику подавляющее огневое преимущество. Сосредоточив в Донбассе главные силы и средства своей группировки, воюющей в Украине, российское командование пока сумело только захватить остававшуюся под украинским контролем часть территории Луганской области. Никаких группировок украинских войск при этом разгромить не удалось.

Использование главных сил для достижения второстепенной военной цели следует признать серьезной ошибкой. Ведь Владимир Путин до сих пор не отказался от своей главной цели - капитуляции Украины и либо установления там марионеточного пророссийского правительства, либо присоединения Украины к России. Даже если российские войска в следующие два месяца смогут занять Краматорск и Славянск и оккупировать всю Донецкую область, но при этом не разобьют противостоящие им украинские войска (а так наверняка и будет), это нисколько не приблизит их к стратегической цели. Для ее достижения пришлось бы еще раз наступать на Киев либо, начав наступление с херсонско-бериславского плацдарма, пытаться захватить Николаев, чтобы затем начать наступление на Одессу. Достигнутые же до сих пор российские успехи на Донбассе совершенно не оправдывают понесенных больших потерь в людях и технике.

Наступление с целью полного вытеснения украинских войск с территории Луганской и Донецкой областей имело бы смысл только в том случае, если бы после этого в Кремле планировали достичь долгосрочного перемирия на занимаемых сторонами позициях. Не исключено, что именно такое впечатление Путин стремится создать у Украины и у ее западных партнеров, прежде всего - у настроенных на компромисс лидеров Германии, Франции и Италии.

"Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали", - заявил Путин 7 июля. Вот это здорово! По оценке Офиса президента Украины, российская регулярная армия потеряла за первые 132 дня войны 36 тысяч убитыми, а российские частные военные компании - до 12 тысяч. Кроме того, войска ДНР и ЛНР могли потерять убитыми 15-20 тысяч человек. Независимо подтвердить все эти оценки в оперативном режиме не представляется возможным, но не вызывает сомнения, что российские потери в ходе войны против Украины составили десятки тысяч убитыми и уже превысили советские потери во время войны в Афганистане. Если сейчас российские войска теряют до 10 тысяч убитыми в месяц, то что же будет после того как они, по словам Путина, "начнут всерьез" воевать в Украине? Неужели потери российской армии возрастут до 100 тысяч в месяц? А потери мирного населения Украины, уже исчисляемые десятками тысяч человек, будут исчисляться сотнями тысяч?

Между тем "победа" у Северодонецка и Лисичанска уже привела к основательному истощению российской армии. Сам Путин вынужден был заявить, что войскам, участвовавшим в боях в Луганской области, необходимо предоставить отдых. А российское Министерство обороны объявило об оперативной паузе в боевых действиях в Украине и о проведении мероприятий "по восполнению боевых возможностей" войск. На фронт в Украине переброшены войска, ранее стоявшие под Мурманском, а также пополнения из недавно мобилизованных и почти не имеющих боевой подготовки соединений. Ясно, что в последующие недели российская армия не сможет наступать с той же интенсивностью, с какой она наступала последние два месяца.

Пользуясь вынужденной паузой в боевых действиях, Путин упрекнул Запад в готовности воевать с Россией "до последнего украинца". "Мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - пугает он. Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне и Брюсселе нет признаков готовности согласиться на российские условия "перемирия".

Исход войны будет решаться не в Донбассе, а на юге Украины, где готовится большое контрнаступление ВСУ. Такое контрнаступление было бы бессмысленным в Донбассе или в Харьковской области, где густая городская застройка позволяет успешно сопротивляться и где в ходе контрнаступления можно достичь лишь тактических успехов, которые не могут существенно повлиять на исход войны. Напротив, степи Херсонщины и Запорожья создают хорошие условия для ведения маневренной борьбы, в которой украинские войска превосходят российские. К тому же сейчас основные силы российских войск сосредоточены в Донбассе, а херсонское направление оказалось относительно ослабленным. Если украинским войскам удастся разбить противника на херсонско-бериславском плацдарме и форсировать Днепр, они могу нанести тяжелое поражение всей южной российской группировке. А если она будет отступать не в Крым, а в Донбасс, у украинской армии появится возможность занять значительную часть Крыма, так как на самом полуострове сейчас мало российских войск.

Но успех украинского контрнаступления будет целиком зависеть от поставок Украине западных вооружений. Сейчас ВСУ располагают только 11 РСЗО HIMARS, а для успешного контрнаступления их надо не меньше сотни. Еще три HIMARS обещала поставить Германия, но до сих пор тормозит эти поставки под надуманными предлогами, вроде отсутствия таблиц для стрельбы. Между тем, уже поставленные Украине РСЗО успешно поражают российские командные пункты и склады с боеприпасами, уменьшая огневое преимущество российское армии. Массовые же поставки новейших РСЗО и 155-миллиметровой артиллерии позволят Украине переломить ход войны.