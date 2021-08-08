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Также: Россия, Мир, Спорт, Антисемитизм, Политика, Общество, Ксенофобия | Персоны: Ирина Винер, Маргарита Симоньян, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Татьяна Малкина, Сергей Медведев, Игорь Эйдман

статья Это пуще, чем досада

08.08.2021

Эфир госканалов по итогам Олимпиады в Токио полнится воплями о "диверсиях русофобов". Российские спортсмены, выступавшие под флагом ОКР, заняли пятое место в неофициальном медальном зачете. Главный удар по национальной гордости был нанесен в последние дни Игр на соревнованиях по художественной гимнастике: Россия впервые с 1996 года осталась без золота в личном и групповом многоборье. В воскресенье победила болгарская сборная, а накануне золотую медаль присудили израильтянке Линой Ашрам - несмотря на допущенную ошибку, она обошла по баллам Дину Аверину.

О нечестном судействе заявили сама серебряная призерка, ее тренер Ирина Винер-Усманова и глава ОКР Станислав Поздняков. Тут же подключилась армия пропагандистов во главе с Марией Захаровой и Маргаритой Симоньян.

Одновременно на победительницу и ее болельщиков началась массированная атака в соцсетях.

Несколько откликов на скандал.

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Судьбу "отобранного" у России олимпийского золота на токийском помосте (по поводу чего с федерального верха уже несколько часов несется отвратительная ксенофобская вонь) решали судьи из высшего жюри: местная Шихоко Секита и итальянка Даниэлла Дель Кьяе, немка Изабель Саваде и гречанка Александра Мавркаис, а также судьи из Швейцарии, Украины, Франции, Аргентины, Венгрии, Польши, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии.

Так и вижу внутренним взором, как все они списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу - дадим золото израильтянке! Ха-ха... И зловещий смайлик.

Не бред ли это, госпожа Захарова?

Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.

Но!

Если вдруг предположить, что ваши подозрения небеспочвенны... Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ... Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, - мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом.

https://tinyurl.com/kdfkp6jz

Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель

Люди, которые уже трое суток всей своей грязной пропагандистской сворой раскаляют публичную истерику по поводу несправедливого, как им кажется (а может быть и не кажется, а просто велели "публично отработать"), судейского решения на Олимпиаде,-это всем нам хорошо знакомые люди.
Это те самые люди, которые уже два десятилетия обслуживают режим, построенный на тысячах ежедневных судебных решений - не просто несправедливых, а намеренно, демонстративно, нагло бессовестных, беззаконных и бесчеловечных. Только там судьи на спортивные, а настоящие - по гражданским и уголовным делам.

И в результате этих беззаконных судейских решений не золотую медаль меняют на серебряную, а отнимают у невинных людей годы их единственной жизни: запирая их под нескончаемыми домашними арестами, загоняя их в вонючие камеры СИЗО, а потом отправляя на кишащие клопами нары, к грязным канализационным дыркам в бетонных полах, в смрадный воздух переполненных арестантских казарм, на трехразовую протухшую баланду.

Вы, шлюхи, живете этими безумными и бесчеловечными судебными решениями. Этот судейский произвол - основа вашего благополучия и вашей безопасности. Вы его считаете залогом самовластия вашего фараона и вечности всего его фараонского царства.

Ну, орите же теперь громче.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10225271340600000

Ольга Черномыс, журналистка (Израиль)

Ну казалось бы, о чем истерика? Спортивные соревнования, золото-серебро, сотые доли баллов, все спортсмены - одна нация (ой, простите, это что-то совсем древнее). Линой Ашрам - талантливая спортсменка, она давно успешно выступает, много где побеждала, да и вообще израильская школа растет с каждым годом.

Почему вдруг ее победа так встала костью в горле всем в России и внезапно решили высказаться и чиновники МИДа, и фигуристы, и вообще все кому не лень, не говоря уже о разогретых ширнармассах, рвущих на себе тельняшки. Евреи, понимаете ли, влезли на нашу грядку, где мы всегда собирали урожай.

Мне кажется, дело не в антисемитизме, хотя он всегда уместная вишенка на торте. А в том, как общество и государство в целом относятся к спортсменам - белорусский пример очень показательный в этом смысле, спортсменка что-то посмела вякнуть, тут же было велено "вернуть обратно", как посылку, как раба. Выступает на Олимпиаде не Маша или Вася, а государственная собственность. Цель которой примерно такая же, как позолоченная лепнина в спальне у гаишника - показать, кто тут есть кто, и утереть нос конкурентам.

Это старая советская ржавчина, которую одно время пытались закрасить, но она все равно проступила. Поэтому проигрыш, даже малейший, общество воспринимает как личное оскорбление, а государственную машину вообще трясет. Нет никаких личностей, нет характеров, судеб, есть только "мы" и "нас обидели".

...И я совершенно уверена, получи Линой на этой Олимпиаде серебряную медаль или бронзовую, да и не получи вовсе, ею бы все равно гордились и расхваливали бы. И уж точно невозможно представить, чтобы на ее соперниц полилась такая грязь. (Кстати, Линой рассказала, что выучила русский и подружилась с девочками из российской сборной, а теперь загляните в ее Инстаграмм и почитайте, что ей пишут на руссском.)

https://www.facebook.com/olga.chernomys/posts/4617449508287102

Татьяна Малкина. Фото GZT.Ru
Татьяна Малкина, журналистка

...Если вдруг это и в самом деле - как кричат сотни профессиональных и диванных комментаторов - было "(гео)политическое судейство", то виноват в этом один человек. И вы его знаете. Это президент РФ Путин В. В. Вообще не из-за Крыма или "Боинга", или Навального, или еще какого Ходорковского. А из-за того, что чел зачем-то погрузил себя в такой аквариум, где считается нормальным "да и нет не говорить, черное и белое не называть". Где нормально никогда не сказать про приписываемую ему Кабаеву, символ худгимнастики (с приписываемыми им детишками), ни "да, моя баба, завидуйте, чуваки", ни "нет, вы охуели".

А так не работает. Смешно, но факт. Но смешно.

Ну и, конечно же, совершенно не помогает, что подведомственные бедняге Путину спортчиновники уже совершнно на голубом глазу приравнивают дурацкие медали к национальному достоинству великороссов.

Так что сестры Аверины, думаю, реальные иски должны бы ему выкатывать, бедные девочки.

https://tinyurl.com/56td4w8j

Игорь Эйдман, социолог, публицист

А знаете, почему у пропагандистов такая истерика по поводу "украденного" у российских спортсменов золота по художественной гимнастике? Художественная гимнастика в России больше, чем спорт. Это любимая игрушка королевского двора.

Только три фамилии: Усманов, Винер-Усманова, Кабаева. Усманов - один из кошельков короля (Путина). Винер-Усманова поставляет королевскому двору девочек. Кабаева была одной из них, а теперь - фаворитка или даже тайная жена короля.

Сейчас все они в гневе. А королевские шуты и шутихи типа Симоньян, стремясь выслужиться, подвывают им в такт.

https://tinyurl.com/nckkr3c4

Сергей Медведев, профессор Свободного университета

...Надо признать Аверину олимпийской чемпионкой на территории РФ. Прецедент уже есть: решением Мосгорсуда таковым признан бобслеист (и по совместительству президент Российской Федерации бобслея) Александр Зубков, пойманный в Сочи на допинге, дисквалифицированный и лишенный медали. Однако Зубков отказался отдавать медаль, и в декабре 2018-го Мосгорсуд не согласился с решением CAS в Лозанне и оставил за бобслеистом олимпийский титул вместе со всеми причитающимися выплатами и льготами.

Мы скоро увидим раздачу праздничных слонов (зачеркнуто) спонсорских мерседесов олимпийским медалистам на Васильевском спуске, и можно не сомневаться, что там Аверину будут чествовать именно как чемпионку с золотыми премиальными. А за решением суда дело не станет - суверенитет России превыше всего.

P.S. Если вы думаете, что я шучу, то подождем пару дней. Юридические последствия точно будут -- тут на кону национальная гордость, Винер и Усманов, и тени самых высоких любителей художественной гимнастики.

https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10226356738053116

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08.08.2021
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