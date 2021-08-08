Это пуще, чем досада
Эфир госканалов по итогам Олимпиады в Токио полнится воплями о "диверсиях русофобов". Российские спортсмены, выступавшие под флагом ОКР, заняли пятое место в неофициальном медальном зачете. Главный удар по национальной гордости был нанесен в последние дни Игр на соревнованиях по художественной гимнастике: Россия впервые с 1996 года осталась без золота в личном и групповом многоборье. В воскресенье победила болгарская сборная, а накануне золотую медаль присудили израильтянке Линой Ашрам - несмотря на допущенную ошибку, она обошла по баллам Дину Аверину.
Моя совесть чиста, до сих пор верю, что выиграла#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/PaHTCz09kw— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 7, 2021
О нечестном судействе заявили сама серебряная призерка, ее тренер Ирина Винер-Усманова и глава ОКР Станислав Поздняков. Тут же подключилась армия пропагандистов во главе с Марией Захаровой и Маргаритой Симоньян.
Есть там кто-нибудь из наших в Токио - хоть плюнуть вслед этим тварям?— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 7, 2021
А у израильтянки есть один шанс остаться человеком - вернуть медаль.
После расправы судей разных стран над нашими гимнастками очень жалею, что не работаю в ГРУ.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 8, 2021
Одновременно на победительницу и ее болельщиков началась массированная атака в соцсетях.
Несколько откликов на скандал.
Виктор Шендерович, писатель, публицист
Судьбу "отобранного" у России олимпийского золота на токийском помосте (по поводу чего с федерального верха уже несколько часов несется отвратительная ксенофобская вонь) решали судьи из высшего жюри: местная Шихоко Секита и итальянка Даниэлла Дель Кьяе, немка Изабель Саваде и гречанка Александра Мавркаис, а также судьи из Швейцарии, Украины, Франции, Аргентины, Венгрии, Польши, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии.
Так и вижу внутренним взором, как все они списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу - дадим золото израильтянке! Ха-ха... И зловещий смайлик.
Не бред ли это, госпожа Захарова?
Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.
Но!
Если вдруг предположить, что ваши подозрения небеспочвенны... Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ... Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, - мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом.
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель
Люди, которые уже трое суток всей своей грязной пропагандистской сворой раскаляют публичную истерику по поводу несправедливого, как им кажется (а может быть и не кажется, а просто велели "публично отработать"), судейского решения на Олимпиаде,-это всем нам хорошо знакомые люди.
Это те самые люди, которые уже два десятилетия обслуживают режим, построенный на тысячах ежедневных судебных решений - не просто несправедливых, а намеренно, демонстративно, нагло бессовестных, беззаконных и бесчеловечных. Только там судьи на спортивные, а настоящие - по гражданским и уголовным делам.
И в результате этих беззаконных судейских решений не золотую медаль меняют на серебряную, а отнимают у невинных людей годы их единственной жизни: запирая их под нескончаемыми домашними арестами, загоняя их в вонючие камеры СИЗО, а потом отправляя на кишащие клопами нары, к грязным канализационным дыркам в бетонных полах, в смрадный воздух переполненных арестантских казарм, на трехразовую протухшую баланду.
Вы, шлюхи, живете этими безумными и бесчеловечными судебными решениями. Этот судейский произвол - основа вашего благополучия и вашей безопасности. Вы его считаете залогом самовластия вашего фараона и вечности всего его фараонского царства.
Ну, орите же теперь громче.
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10225271340600000
Ольга Черномыс, журналистка (Израиль)
Ну казалось бы, о чем истерика? Спортивные соревнования, золото-серебро, сотые доли баллов, все спортсмены - одна нация (ой, простите, это что-то совсем древнее). Линой Ашрам - талантливая спортсменка, она давно успешно выступает, много где побеждала, да и вообще израильская школа растет с каждым годом.
Почему вдруг ее победа так встала костью в горле всем в России и внезапно решили высказаться и чиновники МИДа, и фигуристы, и вообще все кому не лень, не говоря уже о разогретых ширнармассах, рвущих на себе тельняшки. Евреи, понимаете ли, влезли на нашу грядку, где мы всегда собирали урожай.
Мне кажется, дело не в антисемитизме, хотя он всегда уместная вишенка на торте. А в том, как общество и государство в целом относятся к спортсменам - белорусский пример очень показательный в этом смысле, спортсменка что-то посмела вякнуть, тут же было велено "вернуть обратно", как посылку, как раба. Выступает на Олимпиаде не Маша или Вася, а государственная собственность. Цель которой примерно такая же, как позолоченная лепнина в спальне у гаишника - показать, кто тут есть кто, и утереть нос конкурентам.
Это старая советская ржавчина, которую одно время пытались закрасить, но она все равно проступила. Поэтому проигрыш, даже малейший, общество воспринимает как личное оскорбление, а государственную машину вообще трясет. Нет никаких личностей, нет характеров, судеб, есть только "мы" и "нас обидели".
...И я совершенно уверена, получи Линой на этой Олимпиаде серебряную медаль или бронзовую, да и не получи вовсе, ею бы все равно гордились и расхваливали бы. И уж точно невозможно представить, чтобы на ее соперниц полилась такая грязь. (Кстати, Линой рассказала, что выучила русский и подружилась с девочками из российской сборной, а теперь загляните в ее Инстаграмм и почитайте, что ей пишут на руссском.)
https://www.facebook.com/olga.chernomys/posts/4617449508287102
Татьяна Малкина, журналистка
...Если вдруг это и в самом деле - как кричат сотни профессиональных и диванных комментаторов - было "(гео)политическое судейство", то виноват в этом один человек. И вы его знаете. Это президент РФ Путин В. В. Вообще не из-за Крыма или "Боинга", или Навального, или еще какого Ходорковского. А из-за того, что чел зачем-то погрузил себя в такой аквариум, где считается нормальным "да и нет не говорить, черное и белое не называть". Где нормально никогда не сказать про приписываемую ему Кабаеву, символ худгимнастики (с приписываемыми им детишками), ни "да, моя баба, завидуйте, чуваки", ни "нет, вы охуели".
А так не работает. Смешно, но факт. Но смешно.
Ну и, конечно же, совершенно не помогает, что подведомственные бедняге Путину спортчиновники уже совершнно на голубом глазу приравнивают дурацкие медали к национальному достоинству великороссов.
Так что сестры Аверины, думаю, реальные иски должны бы ему выкатывать, бедные девочки.
Игорь Эйдман, социолог, публицист
А знаете, почему у пропагандистов такая истерика по поводу "украденного" у российских спортсменов золота по художественной гимнастике? Художественная гимнастика в России больше, чем спорт. Это любимая игрушка королевского двора.
Только три фамилии: Усманов, Винер-Усманова, Кабаева. Усманов - один из кошельков короля (Путина). Винер-Усманова поставляет королевскому двору девочек. Кабаева была одной из них, а теперь - фаворитка или даже тайная жена короля.
Сейчас все они в гневе. А королевские шуты и шутихи типа Симоньян, стремясь выслужиться, подвывают им в такт.
Сергей Медведев, профессор Свободного университета
...Надо признать Аверину олимпийской чемпионкой на территории РФ. Прецедент уже есть: решением Мосгорсуда таковым признан бобслеист (и по совместительству президент Российской Федерации бобслея) Александр Зубков, пойманный в Сочи на допинге, дисквалифицированный и лишенный медали. Однако Зубков отказался отдавать медаль, и в декабре 2018-го Мосгорсуд не согласился с решением CAS в Лозанне и оставил за бобслеистом олимпийский титул вместе со всеми причитающимися выплатами и льготами.
Мы скоро увидим раздачу праздничных слонов (зачеркнуто) спонсорских мерседесов олимпийским медалистам на Васильевском спуске, и можно не сомневаться, что там Аверину будут чествовать именно как чемпионку с золотыми премиальными. А за решением суда дело не станет - суверенитет России превыше всего.
P.S. Если вы думаете, что я шучу, то подождем пару дней. Юридические последствия точно будут -- тут на кону национальная гордость, Винер и Усманов, и тени самых высоких любителей художественной гимнастики.
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10226356738053116