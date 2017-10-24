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Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр поблагодарила коллег за поддержку. Ее письмо написанное в палате Института имени Склифосовского, опубликовано на сайте радиостанции.

"Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно", - пишет Фельгенгауэр. Она отметила, что впервые выспалась за 16 лет работы на радио.

Между тем судья Пресненского райсуда Москвы я Евгений Найденов до 23 декабря арестовал Бориса Грица, напавшего накануне на журналистку, сообщает Интерфакс. Свое ходатайство следователь мотивировала тем, что обвиняемый имеет двойное гражданство России и Израиля, а также у него нет российской регистрации и постоянного источника дохода.

Дело в отношении Грица возбуждено по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство, от пяти до пятнадцати лет колонии). "Гриц частично признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Он заявил, что нанес журналистке телесные повреждения, однако пояснил, что не имел умысла на убийство", - сообщила следователь.

Во вторник главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что "атмосфера ненависти, натравливания, науськивания по отношению к журналистам" стала одной из причин нападения на Фельгенгауэр. "Сумасшествие не возникает на пустом месте, - сказал Венедиктов. - Люди не живут в безвоздушном пространстве. Я считаю, что, к примеру, Бориса Немцова убил не только тот негодяй, который стрелял, но и атмосфера ненависти и натравливания".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает такую связь. "Конечно же, подобные трагические случаи вызывают глубочайшее сожаление. Действия безумца - есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно, - заявил Песков. - Действия безумца есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно".

По его словам, в Кремле "искренне желают Татьяне скорейшего выздоровления". "Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу "Эха Москвы" в связи с тем, что она подверглась нападению безумца", - сказал Песков.

Накануне Гриц ворвался в здание на Новом Арбате, где расположена редакция "Эха", распылив газ в лицо охраннику. Он поднялся в помещение редакции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Грица задержали охранники и предали полиции.

Фельгенгауэр доставили в Институт имени Склифосовского и прооперировали. "Она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении, - рассказал директор медучреждения Сергей Петриков. - Могу сказать точно, что голосовые связки у нее не повреждены, но зона этого ранения достаточно серьезная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней".

48-летний Гриц - гражданин Израиля и России, уроженец Абхазии. В своем блоге Гриц писал, что подвергается "телепатическим преследованиям" со стороны журналистки. В 2003 году Гриц уехал в Израиль, а в Россию вернулся месяц назад и жил в Москве у своего знакомого. На первом допросе задержанный заявил, что последние пять лет общался с Фельгенгауэр "посредством телепатии", из-за чего у него появилась личная неприязнь к журналистке. При этом Гриц отмечал, что не имел претензий к ее профессиональной деятельности.

В понедельник вечером у здания "Эха Москвы" журналисты нескольких изданий провели одиночные пикеты в поддержку Фельгенгауэр.

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру: