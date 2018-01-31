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Также: Свобода слова, Политзеки, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Борис Стомахин, Вера Лаврешина, Питер Винс, Андрей Пионтковский, Гарри Каспаров

статья Награда нашла политзека

31.01.2018

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" и ордена "За мужество". В числе нескольких десятков СМИ, персон и гражданских организаций награжден политзаключенный Борис Стомахин. Это первая награда "политзека-невидимки", который мотает третий срок за публикации в личном блоге.

На церемонии награждения о деле Стомахина говорила гражданская активистка Вера Лаврешина - она постоянно навещает политзека.

В этом году главным лауреатом премии "За журналистику как поступок" стал публицист Андрей Пионтковский. В финал вышли журналисты "Новой газеты" Елена Милашина и Павел Каныгин, Владимир Кара-Мурза младший с фильмом "Немцов" и автор "Фонтанки.Ру" Денис Коротков с расследованием гибели российских военных в Сирии.

Премия имени А.Д. Сахарова "За журналистику как поступок" учреждена в 2001 году предпринимателем и меценатом Питером Винсом, сыном советского политзаключенного и религиозного деятеля Георгия Винса. В 2008 году против Питера Винса в России было открыто уголовное дело о неуплате налогов, его объявили в международный розыск. Винс, в свою очередь, обвинял силовиков в рейдерстве и обращался с открытыми письмами к российским властям.

В 2017 году в жюри учрежденной им премии под председательством Гарри Каспарова вошли Владимир Войнович, Людмила Шевцова, Светлана Алексиевич, Юрий Фельштинский, Валерий Борщев.

Орденом "За мужество" награждены Олег Сенцов, Юрий Дмитриев, Александр Соколов, Али Феруз, Ольга Романова, Юлия Латынина, Ирина Халип, Роман Сущенко, Олег Кашин. Награду получили и осужденные за мнение Александр Бывшев, Николай Семена, Дарья Полюдова, Алексей Кунгуров, Андрей Бубеев, Вадим Тюменцев, Владимир Тимошенко.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
31.01.2018
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 27.01.2018
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Вера Лаврешина 24.08.2017
в блоге Стомахин: "Мразям не сдамся"
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Борис Стомахин 24.07.2017
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Неприятный случай

Александр Подрабинек, 23.04.2014

Правозащитники, отказывающиеся защищать Бориса Стомахина из-за его взглядов, подобны врачу, который отказывается лечить больного из-за того, что он немыт, дурно пахнет и одет в лохмотья. Взгляды Стомахина - это его личное дело, а право эти взгляды излагать – дело общественное.
Борис Стомахин в суде, 17.04.2014. Фото Веры Лаврешиной

Последнее слово Бориса Стомахина

18.04.2014

Прокурор запросил 10 с половиной лет для Бориса Стомахина за публикации в блоге и малотиражном бюллетене. Политзек назвал суд бандой, а РФ - преступным государством. Судья Юрий Ковалевский не дал ему закончить последнее слово. Приговор будет оглашен 22 апреля. Мы публикуем последнее слово Бориса Стомахина.
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