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Публициста Бориса Стомахина, отбывающего семилетний срок за свои статьи, в ночь с 25 на 26 октября забрали из ИК-10 строгого режима в городе Чусовой Пермского края на этап в тюрьму. Об этом сообщил на своей ФБ-странице екатеринбургский гражданский активист Глеб Эделев со ссылкой на письмо политзека, отправленное с этапа, из СИЗО-3 Пермского края в городе Кизел.

В России действует лишь около десятка тюрем. В какую из них везут Стомахина, пока не известно.

Решение о переводе политзека в тюрьму на весь остаток срока - до ноября 2019 года - вынесла 11 июля судья Чусовского горсуда Татьяна Катаева. 22 сентября судья Пермского крайсуда Анатолий Теплоухов подтвердил это решение.

Администрация ИК-10 без малого год добивалась ужесточения приговора Стомахину. Представление фсиновцев было удовлетворено лишь с пятого раза. Первую бумагу судья сам отказался принимать к рассмотрению. Три следующих представитель колонии отзывал, после того как на слушаниях в суде адвокат политзека Роман Качанов указывал на ошибки и нестыковки, допущенные фсиновцами.

18 октября Эделев, накануне посетивший Стомахина вместе с Качановым, сообщил, что политзеку в очередной раз дали 15 суток ШИЗО, за то что он якобы не представился вошедшим в камеру фсиновцам. "Им нужно, чтобы он находился до этапа в условиях максимальной изоляции", - пояснил активист.

За время пребывания в ИК-10 в августе - декабре 2014-го, а затем - с августа 2015 года Стомахин неоднократно подвергался необоснованным взысканиям. Его много раз помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), позже - в ПКТ (помещение камерного типа), и наконец - в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). При этом уже после отправки в ЕПКТ политзеку продолжили назначать сроки в ШИЗО.

В случае Стомахина отправка из ЕПКТ в ШИЗО была в известной степени формальной мерой, поскольку фактически политзек оставался в той же одиночной камере, куда его поместили еще после перевода в ПКТ. Тем не менее при вынесении решения о помещении в ШИЗО условия содержания Стомахина в этой камере ужесточались. Кроме того, именно постоянное назначение дало фсиновцам основания объявить политзека злостным нарушителем режима и добиться перевода его в тюрьму.

При этом, хотя администрация ИК-10 нарушает права заключенных, пытки как таковые в этой колонии не применяются. Между тем все тюрьмы, по отзывам правозащитников, - пыточные.