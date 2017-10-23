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новость Суд решил утяжелить обвинение координатору штаба Навального в Волгограде

23.10.2017
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
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Волгоградский облсуд постановил вернуть на доследование уголовное дело против координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого в публикации во "Вконтакте" коллажа с памятником "Родина-мать" в зеленке. Суд обязал следствие переквалифицировать дело на более тяжкую статью, рассказал "Медиазоне" активист.

По словам Волкова, ему могут вменить часть 2 статьи 244 УК (надругательство над архитектурным сооружением, посвященным борьбе с фашизмом). В таком случае оппозиционеру будет грозить до пяти лет колонии. Сейчас Волкова обвиняют по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных).

Волков уточнил в своем твиттере, что переквалифицировать обвинение ему решили по доносу свидетеля обвинения, заведующей экспедиционно-выставочным отделом музея "Сталинградская битва" Светланы Аргасцевой: в ее показаниях и подготовленной Аргасцевой от имени музея справке говорится, что памятник "Родина-мать" находится в "месте захоронения участников борьбы с фашизмом".

На слушаниях представитель прокуратуры выступил против возвращения дела.

На процесс из семи свидетелей обвинения пришел только один, добавил активист.

Суд оставил Волкова под подпиской о невыезде. 31 августа Центральный райсуд Волгограда отправил активиста под домашний арест, который он должен был отбывать по месту регистрации в Петербурге, однако 25 сентября областной суд вернул Волкову прежнюю меру пресечения.

В мае областное управление СКР возбудило дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных). Поводом стала публикация в сообществе в поддержку Навального обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

12 мая у Волкова прошел обыск по этому делу. Первоначально активист проходил по нему свидетелем. 26 июля в СКР сообщили, что Волкову предъявлено обвинение. С активиста взяли подписку о невыезде.

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23.10.2017
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