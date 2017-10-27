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новость Четвертая стена

Следствие просит отправить Апфельбаум под домашний арест
27.10.2017
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
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Следствие направило в Басманный райсуд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, обвиняемой по делу "Седьмой студии". Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия состоится 27 октября после явки всех участников процесса", - сказала Царева. Апфельбаум доставили в суд около 12:15.

Накануне после допроса в СКР Апфельбаум была задержана. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину Апфельбаум не признала.

Апфельбаум ранее работала в Министерстве культуры, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества. "По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО "Седьмая студия" Серебренниковым, Апфельбаум в 2011-2014 годах от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 миллионов рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе СКР.

"Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", - заявили в СКР.

До этого по делу "Седьмой студии" Апфельбаум проходила свидетелем. 23 мая у нее был проведен обыск, а затем Апфельбаум допросили в СКР.

Обвиняемыми по делу стали экс-генпродюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, экс-директор Юрий Итин, бывший главбух Нина Масляева и основатель студии режиссер Кирилл Серебренников. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК. Вину фигуранты не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

Малобродский находится в СИЗО. Серебренников, Итин и Масляева помещены под домашний арест. 17 октября судья Басманного райсуда Артур Карпов продлил сроки мер пресечения всем фигурантам дела до 19 января.

Еще одна обвиняемая, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова, бежала из страны и объявлена в международный розыск.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Сообщалось, что ведомство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
27.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Без страха и опричнины

Илья Мильштейн, 01.09.2017

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
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