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Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева освободила из-под стражи и отправила под домашний арест бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нину Масляеву, сообщает Интерфакс. С самого начала Масляева признала вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и дала показания на других фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов предварительного следствия подлежит удовлетворению - огласила постановление судья. - Изменить меру пресечения в отношении обвиняемой Масляевой на домашний арест", в пятницу.

Масляеву пообещали "отпустить" в обмен на показания против еще двоих фигурантов дела, рассказал 23 мая Масляева и бывший гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин стали первыми задержанными по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа". Итина суд отправил под домашний арест, а Масляеву - в СИЗО.

8 июня Масляева на апелляции в Мосгорсуде заявила, что признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. "Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение. Я готова сотрудничать, только отпустите меня под домашний арест", - сказала Масляева. Мосгорсуд, однако, не удовлетворив жалобу защиты фигурантки дела на постановление Пресненского райсуда столицы о мере пресечения и признал арест законным.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила на три месяца, до 19 октября, срок содержания под стражей Масляевой и экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, а также срок домашнего ареста Итина.

9 августа стало известно, что Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали компанию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

6 сентября судья Мосгорсуда Светлана Александрова отклонила апелляционные жалобы на продление мер пресечений для Масляевой, Малобродского и Итина. В ходе заедания Масляева заявила об отзыве своей жалобы. Она отметила, что апелляцию на продление ареста без ее ведома подал адвокат Юрий Зайцев, от услуг которого она уже отказалась. "Я вообще не хочу присутствовать в этом судебном заседании. Это все будет длиться часов пять, и все это время речь будет идти о господине Малобродском", - сказала она.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" проходит также Серебренников, находящийся под домашним арестом, и бывший продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из них, кроме Масляевой, вину не признает.

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