Реклама

Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов приобщил делу "Седьмой студии" показания ряда свидетелей, представленные следователем Александром Лавровым, сообщает "Медиазона". На заседании рассматривается ходатайство следствия о продлении мер пресечения фигурантам дела.

Как следует из показаний свидетельницы Ларисы Войкиной, она в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы "Седьмой студии" по указанию продюсера Екатерины Вороновой, находящейся в розыске. Лавров при этом назвал Воронову доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова.

Также судья Карпов приобщил к делу протоколы допроса свидетеля Валерия Синельникова. Это предприниматель, которому, по версии следствия, принадлежали фирмы-однодневки, через которые выводились выделенные "Седьмой студии" бюджетные средства. Синельников якобы брал за свои услуги 10–12 процентов.

Адвокаты фигурантов назвала действия судьи нарушением права на защиту и потребовали отложить заседание до среды, чтобы успеть ознакомиться с новыми материалами. Однако Карпов дал на ознакомление только 15 минут.

Судья также приобщил к делу новые поручительства за находящегося под стражей экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Их подписали подписали депутат Ярославской областной думы, актер МХАТ Игорь Золотовицкий, директор театра Маяковского Леонид Ошарин, директор Театра наций Мария Ревякина, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин и художественный руководитель театра им. Немировича-Данченко Александр Титель.

За Серебренникова поручились более 70 человек. К делу приобщены новые поручительства, которые подписали телеведущий Андрей Малахов, певец Иосиф Кобзон, актеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Сергей Безруков, Артур Смолянинов, Гоша Куценко, Вениамин Смехов, Евгений Миронов, актрисы Алиса Фрейндлих, Марина Неелова, Анна Михалкова, Евгения Добровольская, Алла Покровская, Зоя Бориславская. Кроме того, за Серебренникова поручились режиссеры Павел Лунгин, Борис Хлебников, Николай Фоменко, Вадим Абдрашитов, Станислав Говорухин, музыкант Борис Гребенщиков, продюсер и музыкант Александр Цекало, художник Зураб Церетели, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), певица Алена Апина и другие.

Следствие ходатайствует о продлении мер пресечения обвиняемым до 18 января.

У здания Басманного суда проходят пикеты. Их участники держат портреты репрессированных в СССР деятелей культуры.

Под домашним арестом находятся Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. С самого начала она признала вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на Серебренникова. Первоначально суд поместил Масляевув СИЗО. 7 октября судья Басманного райсуда Евгения Николаева по ходатайству следствия освободила экс-главбуха из-под стражи и отправила под домашний арест. Малобродский находится в СИЗО с 20 июня.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" общая сумма ущерба составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, вину не признает.