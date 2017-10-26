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Также: Право, Театр, Россия, Общество, Культура, Политика | Персоны: Ольга Романова, Кирилл Серебренников

новость По делу "Седьмой студии" задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум

26.10.2017
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
Софья Апфельбаум. Фото с личной ФБ-страницы
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По уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии" задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Об этом сообщает глава "Руси Сидящей" Ольга Романова.

Апфельбаум ранее работала в Министерстве культуры, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества. Следствие считает, что в 2011 году Апфельбаум дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание "под конкретного участника" аукциона, сообщают "Известия". В результате "Седьмая студия" была признана победителем.

До этого по делу "Седьмой студии" Апфельбаум проходила свидетелем. 23 мая у нее был проведен обыск, а затем Апфельбаум допросили в СКР.

Обвиняемыми по делу стали экс-генпродюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, экс-директор Юрий Итин, бывший главбух Нина Масляева и основатель студии режиссер Кирилл Серебренников. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину фигуранты не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

Малобродский находится в СИЗО. Серебренников, Итин и Масляева помещены под домашний арест. 17 октября судья Басманного райсуда Артур Карпов продлил сроки мер пресечения всем фигурантам дела до 19 января.

Еще одна обвиняемая, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова, бежала из страны и объявлена в международный розыск.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.10.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Без страха и опричнины

Илья Мильштейн, 01.09.2017

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
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