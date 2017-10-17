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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов продлил до 19 января меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии". Об этом сообщает "Медиазона".

Серебренников просил отпустить его из под-домашнего ареста и освободить других фигурантов. "Правда за нами, и я надеюсь, она будет установлена. Есть еще просьба, необходимо закончить большой проект в Большом театре, в декабре выпускается премьера, и мое пристуствие очень там необходимо. Еще мне нужно пять дней, чтобы доснять фильм. Можно, не знаю, позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили", - сказал режиссер.

Адвокат Дмитрий Харитонов также просил отпустить Серебренникова или хотя бы смягчить ему условия домашнего ареста и разрешить самостоятельно выбирать время прогулок.

Ксения Карпинская, адвокат находящегося в СИЗО экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, отметила , что деяния, которые вменяются ее подзащитному, были совершены, когда он уже два с половиной года не работал в "Седьмой студии". Она просила отклонить ходатайство следствия и отпустить Малобродского под залог 10 миллионов рублей.

Экс-гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин заявил, что никогда закон не нарушал и не собирается нарушать его впредь. Он попросил не продлевать ему домашний арест.

Адвокат бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии Нины Масляевой заявил, что он, как и его подзащитная, оставляет решение на усмотрение суда.

В ходе заседания, продолжавшегося более шести часов, судья Карпов приобщил к делу протоколы допроса нескольких свидетелей, представленные следователем Александром Лавровым. Адвокаты обвиняемых назвали действия судьи нарушением права на защиту и потребовали отложить заседание до среды, чтобы успеть ознакомиться с новыми материалами. Однако Карпов дал на ознакомление только 15 минут.

Также к делу были приобщены новые поручительства за Серебренникова и Малобродского. За режиссера ручаются более 70 человек, за Малобродского - несколько десятков.

У здания Басманного суда проходили пикеты. Их участники держат портреты репрессированных в СССР деятелей культуры.

Под домашним арестом находятся Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. С самого начала она признала вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на Серебренникова. Первоначально суд поместил Масляевув СИЗО. 7 октября судья Басманного райсуда Евгения Николаева по ходатайству следствия освободила экс-главбуха из-под стражи и отправила под домашний арест. Малобродский находится в СИЗО с 20 июня.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" общая сумма ущерба составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, вину не признает.