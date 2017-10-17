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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов продлил до 19 января меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии". Об этом сообщает "Медиазона".
Серебренников просил отпустить его из под-домашнего ареста и освободить других фигурантов. "Правда за нами, и я надеюсь, она будет установлена. Есть еще просьба, необходимо закончить большой проект в Большом театре, в декабре выпускается премьера, и мое пристуствие очень там необходимо. Еще мне нужно пять дней, чтобы доснять фильм. Можно, не знаю, позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили", - сказал режиссер.
Адвокат Дмитрий Харитонов также просил отпустить Серебренникова или хотя бы смягчить ему условия домашнего ареста и разрешить самостоятельно выбирать время прогулок.
Ксения Карпинская, адвокат находящегося в СИЗО экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, отметила , что деяния, которые вменяются ее подзащитному, были совершены, когда он уже два с половиной года не работал в "Седьмой студии". Она просила отклонить ходатайство следствия и отпустить Малобродского под залог 10 миллионов рублей.
Экс-гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин заявил, что никогда закон не нарушал и не собирается нарушать его впредь. Он попросил не продлевать ему домашний арест.
Адвокат бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии Нины Масляевой заявил, что он, как и его подзащитная, оставляет решение на усмотрение суда.
В ходе заседания, продолжавшегося более шести часов, судья Карпов приобщил к делу протоколы допроса нескольких свидетелей, представленные следователем Александром Лавровым. Адвокаты обвиняемых назвали действия судьи нарушением права на защиту и потребовали отложить заседание до среды, чтобы успеть ознакомиться с новыми материалами. Однако Карпов дал на ознакомление только 15 минут.
Также к делу были приобщены новые поручительства за Серебренникова и Малобродского. За режиссера ручаются более 70 человек, за Малобродского - несколько десятков.
У здания Басманного суда проходили пикеты. Их участники держат портреты репрессированных в СССР деятелей культуры.
Под домашним арестом находятся Серебренников, экс-гендиректор "Седьмой студий" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. С самого начала она признала вину в хищении средств культурного проекта "Платформа" и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на Серебренникова. Первоначально суд поместил Масляевув СИЗО. 7 октября судья Басманного райсуда Евгения Николаева по ходатайству следствия освободила экс-главбуха из-под стражи и отправила под домашний арест. Малобродский находится в СИЗО с 20 июня.
По делу о хищениях с "Седьмой студии" общая сумма ущерба составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, вину не признает.
Cовсем другое дело, если гарант громовым шепотом велит силовикам отвязаться от художника, они же упорствуют в своем желании его покарать и отказываются исполнять неформальный приказ гаранта. Сперва выжимают показания из бухгалтера, сидящего в СИЗО, и ее подчиненной. А потом под утро набрасываются на режиссера.