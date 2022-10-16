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Также: Дети, Украина, Война, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Галко

статья Дети Изюма

Дмитрий Галко, 16.10.2022

В Изюме только пару дней назад восстановили электроснабжение, и дети смогли посмотреть мультики или поиграть в телефоне. До этого они ходили за водой, рубили дрова. Им пришлось повзрослеть на 5-10 лет за это время, говорят их родители.

Это взросление не проходило безболезненно: некоторые из детей мочились в постель от страха, многие не говорят с незнакомцами. Впрочем, все любят украинских военных - просят примерить бронежилет, выпрашивают патчи - их коллекционируют, обмениваются ими, продают.

Самый младший из этих детей, Илюша, половину своей жизни провел под авианалетами, артобстрелами и оккупацией. С марта вместе с мамой и сестрой он вынужден жить в подвале. Его первым словом было "бабах".

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