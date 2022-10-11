Пейзаж после деоккупации
На Харьковщине так много трупов российских солдат, что их не успевают убирать. В Купянском районе они до сих пор остаются лежать по обочинам и дорогам. Что ж, вот он, путинский рай.
Статьи по теме
Испытание оккупацией
На освобожденной Харьковщине находят новые захоронения. Горе повсюду: родные ищут пропавших без вести, люди не могут оправиться от пыток и унижений. В некоторых селах давние враги обвиняют друг друга в сотрудничестве с оккупантами. Репортаж Дмитрия Галко.
Флаг как улика
Шахтер Александр Озерянский в 2014 году бежал из родного Донецка с семьей. В селе под Изюмом начал с нуля и стал успешным фермером. Над угодьями Озерянского развевались сине-желтый и красно-черный флаги. Оккупанты схватили его в апреле.
Взлет и падение Екатерины
Россиян с Харьковщины прогнали, а какова судьба местных коллаборантов? Блестящую, но скоротечную карьеру сделала при оккупантах сотрудница балаклейского ДК. Наш спецкор Дмитрий Галко разыскал эту женщину в ее родном селе.
Сто дней в плену
Убийства, пытки, издевательства, грабежи - всюду, где ступала нога российского солдата. Анатолий Гарагатый, пожилой фотограф из села на Харьковщине, провел "на подвале" сто дней и почти сломался - но все-таки отказался сотрудничать с оккупантами.