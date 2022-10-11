О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani2.appspot.com/War/m.286297.html
Также: Война, Украина, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Галко

статья Пейзаж после деоккупации

Дмитрий Галко, 11.10.2022

105623

На Харьковщине так много трупов российских солдат, что их не успевают убирать. В Купянском районе они до сих пор остаются лежать по обочинам и дорогам. Что ж, вот он, путинский рай.

105625

105629

105631

105635

105633

105627

105639

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Дмитрий Галко, 11.10.2022
статья Статьи по теме

Испытание оккупацией

Дмитрий Галко, 02.10.2022

На освобожденной Харьковщине находят новые захоронения. Горе повсюду: родные ищут пропавших без вести, люди не могут оправиться от пыток и унижений. В некоторых селах давние враги обвиняют друг друга в сотрудничестве с оккупантами. Репортаж Дмитрия Галко.

Флаг как улика

Дмитрий Галко, 26.09.2022

Шахтер Александр Озерянский в 2014 году бежал из родного Донецка с семьей. В селе под Изюмом начал с нуля и стал успешным фермером. Над угодьями Озерянского развевались сине-желтый и красно-черный флаги. Оккупанты схватили его в апреле.

Взлет и падение Екатерины

Дмитрий Галко, 24.09.2022

Россиян с Харьковщины прогнали, а какова судьба местных коллаборантов? Блестящую, но скоротечную карьеру сделала при оккупантах сотрудница балаклейского ДК. Наш спецкор Дмитрий Галко разыскал эту женщину в ее родном селе.

Сто дней в плену

Дмитрий Галко, 20.09.2022

Убийства, пытки, издевательства, грабежи - всюду, где ступала нога российского солдата. Анатолий Гарагатый, пожилой фотограф из села на Харьковщине, провел "на подвале" сто дней и почти сломался - но все-таки отказался сотрудничать с оккупантами.

Балаклея: конец рашистского банкета

Дмитрий Галко, 17.09.2022

Оккупанты, ураганившие здесь полгода, бежали, оставляя нижнее белье. Их штаб был уничтожен точечным ударом. Террор, изнасилования, мародерство - местные жители возненавидели россиян надолго. Репортаж Дмитрия Галко из освобожденной Балаклеи.


Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах