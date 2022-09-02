

Депортация мариупольцев в Россию. Кадр видео

По российской статистике, с конца февраля в Россию с территории Украины, включая так называемые "ДНР" и "ЛНР", прибыли более 3,2 миллиона человек, в том числе 507 тысяч детей. Точное число перемещенных лиц установить невозможно, но российские власти и не думают скрывать масштаб преступлений. Большинство этих людей приехали в РФ недобровольно. Российская пропаганда называет их беженцами, но в реальности речь идет о депортациях и интернировании.

Принудительный вывоз украинцев в оккупированные районы или в саму Россию - военное преступление, а в некоторых случаях такие действия могут быть признаны преступлением против человечности, говорится в докладе Human Rights Watch. Правозащитная организация собрала свидетельства принудительно перемещенных жителей Мариуполя и Харьковской области. Оккупанты не оставили им выбора.

Когда человек соглашается на переезд под страхом насилия, жестокого обращения или лишения свободы, это считается принудительным перемещением. HRW подчеркивает, что оккупирующая сторона не может использовать тяжелую обстановку, чтобы склонить людей к переезду.

Украинцы, отправляющиеся в Россию, проходят "фильтрацию". О том, как устроен этот унизительный процесс, стало известно еще весной, когда журналисты начали интервьюировать этих людей. Оккупанты собирают биометрическую информацию, берут отпечатки пальцев и фотографируют. Также сотрудники фильтрационных пунктов обыскивают людей, перетряхивают их вещи, изучают содержимое их телефонов, спрашивали об их политических взглядах и о вооруженных силах Украины. В очереди на "фильтрацию" люди по несколько недель жили в школах, общественных центрах, правительственных зданиях, палатках или транспортных средствах, чаще всего в антисанитарных условиях и с ограниченным питанием. Тех, кто не смог пройти "фильтрацию", задерживали, и они оказывались в изоляторах на подконтрольных России территориях. В некоторых случаях эти люди пропадали, об их дальнейшей судьбе можно только догадываться.

Даже тем, кто успешно прошел "фильтрацию", не всегда удавалось выбраться в безопасное место. В "ДНР" в поселках Безыменное и Казацкое удерживали почти 200 человек. Представители "республик" не возвращали им паспорта и не разрешали покинуть села. Люди все это время жили в школе и в доме культуры в тяжелых условиях.

HRW отмечает, что в ходе "фильтрации" украинцы подвергались жестокому и унизительному обращению, их право на неприкосновенность частной жизни было нарушено. Правозащитники напоминают, что Россия не имеет права проводить массовый сбор биометрических данных вне своей территории.

Как известно, конечным пунктом "эвакуации" для многих украинцев стали экономически депрессивные регионы России, в том числе Дальний Восток.

В России возникло движение волонтеров, которые помогают украинцам выехать в Европу - собирают деньги на билеты, довозят до границы.

На границе с Латвией с российской стороны украинцам чинят препятствия - в час пропускают не более 10 человек. Пограничники объясняют это сбоями в системе, пересменкой или же просто закрывают на ночь пропускной пункт. Украинцам приходится стоять в очереди по трое суток.