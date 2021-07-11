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Также: История, Партии, Президент, Выборы, Акции протеста, Общество, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Борко, Эдуард Лимонов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Александр Осовцов, Георгий Сатаров

статья Из архивов: конференция "Другой России"

11.07.2021

15 лет назад в эти дни в Москве проходила конференция "Другой России". Это была первая и последняя попытка создать широкую антипутинскую коалицию. Главными фигурами в тот момент были Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов.

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Александр Осовцов, Гарри Каспаров, Виктор Анпилов. Фото: Дмитрий Борко

Новости тех дней читаются как сегодняшние: облавы на оппозиционных активистов по всей стране, обвинения Кремля в адрес "западных кукловодов", обращение оппозиции к "большой семерке" (которая тогда еще была восьмеркой), провокации титушек при вялом вмешательстве полиции (которая тогда еще была милицией), штрейкбрехерство Григория Явлинского.

Участники конференции призвали "лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв политических преследований и прекращения силовых действий в отношении оппозиции".

Касьянов сорвал аплодисменты зала, признав правоту нацболки, в 2004 году кинувшей в него яйцо с криком "Выборы - фальшь". Тут же на сцене произошло историческое примирение экс-премьера с Лимоновым.

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В декабре 2006 года пройдет первый Марш несогласных. Коалиция вскоре развалится, название "Другая Россия" достанется лимоновской партии.

Гостиница "Ренессанс-Москва", 11-12 июля 2006 года. Фотографии Дмитрия Борко:

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Милиция выводит провокатора, напавшего на Касьянова

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Гарри Каспаров, Лев Пономарев, Эдуард Лимонов

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Гарри Каспаров и Георгий Сатаров. На переднем плане - нацбол Сергей Аксенов

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Анна Политковская

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Юрий Афанасьев

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Будущий посол США Майкл Макфол и исполнительный директор Международной Хельсинкской федерации Аарон Родс

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Гарри Каспаров и Виктор Анпилов

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Александр Осовцов с журналистами "Коммерсанта" и "Взгляда"

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11.07.2021
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Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Июльские советы нечестивых

Валерия Новодворская, 05.07.2006

Кажется, июль мы проживем весело. Намечается даже некоторая ярмарка. Тщеславия и пиара. Конференции ожидаются самые разные, но роднит их недвусмысленное политиканство. Самая главная и самая противная - это, конечно, неполная "восьмерка".

Эдуард Лимонов. Фото Д.Борко/Грани.Ру

Кремль и Другая Россия

Эдуард Лимонов, 05.07.2006

Путин пригласил иностранцев (угрохав массу народных денег) - это отлично, он патриот, он Добро, это хорошо, он для России. Касьянов, Каспаров, Глазьев и др. на свою конференцию пригласили иностранцев - это чтобы унизить Россию, это предательство, это плохо, они Зло.
Форум "Другая Россия". Эдуард Лимонов выражает отношение к окружающим его "Нашим". Фото Д.Борко/Грани.Ру

"Другая Россия". Фоторепортаж

Дмитрий Борко, 11.07.2006

Первый день конференции "Другая Россия" был ознаменован провокациями со стороны поклонников державной самобытности - евразийствующие хулиганы выкрикивали свои лозунги и даже попытались физически оскорбить Михаила Касьянова. Смотрите фоторепортаж Граней.Ру.

Эдуард Лимонов. Фото Д.Борко/Грани.Ру

Штрейкбрехеры

Эдуард Лимонов, 10.07.2006

Что пообещал Кремль лидерам "Яблока" и СПС за отказ от участия в "Другой России", можно только догадываться. Но лучше не догадываться, а наплевать. Пускай их. Старые демократические партии выдохлись, выродились в штрейкбрехеров.
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