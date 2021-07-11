15 лет назад в эти дни в Москве проходила конференция "Другой России". Это была первая и последняя попытка создать широкую антипутинскую коалицию. Главными фигурами в тот момент были Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов.



Александр Осовцов, Гарри Каспаров, Виктор Анпилов. Фото: Дмитрий Борко

Новости тех дней читаются как сегодняшние: облавы на оппозиционных активистов по всей стране, обвинения Кремля в адрес "западных кукловодов", обращение оппозиции к "большой семерке" (которая тогда еще была восьмеркой), провокации титушек при вялом вмешательстве полиции (которая тогда еще была милицией), штрейкбрехерство Григория Явлинского.

Участники конференции призвали "лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв политических преследований и прекращения силовых действий в отношении оппозиции".

Касьянов сорвал аплодисменты зала, признав правоту нацболки, в 2004 году кинувшей в него яйцо с криком "Выборы - фальшь". Тут же на сцене произошло историческое примирение экс-премьера с Лимоновым.

В декабре 2006 года пройдет первый Марш несогласных. Коалиция вскоре развалится, название "Другая Россия" достанется лимоновской партии.

Гостиница "Ренессанс-Москва", 11-12 июля 2006 года. Фотографии Дмитрия Борко:



Милиция выводит провокатора, напавшего на Касьянова



Гарри Каспаров, Лев Пономарев, Эдуард Лимонов



Гарри Каспаров и Георгий Сатаров. На переднем плане - нацбол Сергей Аксенов



Анна Политковская



Юрий Афанасьев



Будущий посол США Майкл Макфол и исполнительный директор Международной Хельсинкской федерации Аарон Родс



Гарри Каспаров и Виктор Анпилов



Александр Осовцов с журналистами "Коммерсанта" и "Взгляда"