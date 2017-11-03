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новость Исполнительный кленовый лист

Канада в соответствии с "законом Магнитского" ввела санкции в отношении 30 россиян
03.11.2017
Флаг Канады. Фото: cgai.ca
Флаг Канады. Фото: cgai.ca
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Власти Канады ввели санкции в отношении 30 граждан России в соответствии с "Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств". Список опубликован на сайте канадского правительства.

В список вошли глава СКР Александр Бастрыкин, бывший замминистра внутренних дел Алексей Аничин, бывший следователь Павел Карпов и другие лица, причастные к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Всего в соответствии с новым канадским законом под санкции подпали 52 иностранца. "Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией во всем мире", - говорится в заявлении главы канадского МИДа Христи Фриланд.

18 октября в Канаде после получения формальной санкции от главы государства королевы Елизаветы II, вступил в силу "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств". Он предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Санкции коснутся чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы. 5 октября закон единогласно приняла Палата общин, а 17 октября - Сенат.

В российском МИДе заранее выразили разочарование принятием аналога "закона Магнитского" в Канаде. "При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

19 октября Владимир Путин назвал "неконструктивными политическими играми" принятый в Канаде закон. "Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека (Магнитского. - Ред.), такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, так раздувать", - отметил президент.

В апреле 2013 США ввели первые санкции в соответствии с "законом Магнитского". Тогда в санкционный список были включены 18 человек. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы в американских банках заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается иметь деловые контакты с фигурантами списка. После этого список Магнитского неоднократно расширялся.

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03.11.2017
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