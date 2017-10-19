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России следует применить ответные меры к Канаде в связи с принятием в стране "закона Магнитского". Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации, председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, сообщает РИА "Новости".

"Мне представляется логичным вводить ответные меры против Канады, Россия не может не замечать таких враждебных выпадов, - сказал Климов. - В свое время "закон Магнитского" был первой пробой, массированной санкционной атакой на Россию со стороны США еще до событий в Киеве, до всего".

"Здесь надо принимать весь тот пакет, который приняли в отношении США, - отметил член СФ. - МИД нас сориентирует по персоналиям, чтобы все было сделано цивилизованно, чтобы были отмечены люди, которые проявили себя в гнусном деле поддержания международной напряженности и ухудшения наших двусторонних отношений".

Принятие Канадой "закона Магнитского" негативно отразится на отношениях с Россией; Москва будет вынуждена принять ответные действия, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. "Принятие по американскому шаблону так называемого "закона Магнитского" выглядит ничем не оправданным политическим маневром Канадских властей, который негативно влияет на отношения между нашими странами, отметил единорос. -Россия будет вынуждена предпринять адекватные ответные действия, которые канадским властям точно не понравятся".

В среду в Канаде после получения формальной санкции от главы государства королевы Елизаветы II, вступил в силу "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств". Он предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Санкции коснутся чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы. 5 октября закон единогласно приняла Палата общин, а во вторник - Сенат.

В российском МИДе заранее выразили разочарование принятием аналога "закона Магнитского" в Канаде. "При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

В апреле 2013 США ввели первые санкции а соответствии с "законом Магнитского". Тогда в санкционный список были включены 18 человек. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы в американских банках заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается иметь деловые контакты с фигурантами списка. После этого список Магнитского неоднократно расширялся.