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Также: Президент, Политика, Право, Мир, Россия, Общество | Персоны: Владимир Путин, Сергей Магнитский, Уильям Браудер

новость Форменное раздувательство

Путин: Канадский "акт Магнитского" - "неконструктивные политические игры"
19.10.2017
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
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Президент Владимир Путин назвал "неконструктивными политическими играми" принятый в Канаде "закон Магнитского". Об этом глава государства заявил на заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщает РИА "Новости".

"Для нас это показалось совершенно неожиданным и странным, что вокруг, конечно, трагического случая, ухода из жизни человека (Магнитского. - Ред.), такие политические игры начались. Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, так раздувать", - отметил президент.

По мнению Путина, поводом для уголовного дела против погибшего юриста стала противоправная деятельность фонда Hermitage Capital во главе с Уильямом Браудером. Браудер более десяти лет уклонялся от налогов, живя в России в статусе туриста, сказал глава государства.

В четверг председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов Cовфеда и глава комитета Госдумы по международным делам призвали ввести ответные меры против Канады из-за принятия нового санкционного закона. "Мне представляется логичным вводить ответные меры против Канады, Россия не может не замечать таких враждебных выпадов, - заявил Климов. - В свое время "закон Магнитского" был первой пробой, массированной санкционной атакой на Россию со стороны США еще до событий в Киеве, до всего".

В среду в Канаде после получения формальной санкции от главы государства королевы Елизаветы II, вступил в силу "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств". Он предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, которые причастны к нарушению прав человека. Санкции коснутся чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы. 5 октября закон единогласно приняла Палата общин, а во вторник - Сенат.

В российском МИДе заранее выразили разочарование принятием аналога "закона Магнитского" в Канаде. "При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", - заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

В апреле 2013 США ввели первые санкции в соответствии с "законом Магнитского". Тогда в санкционный список были включены 18 человек. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы в американских банках заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается иметь деловые контакты с фигурантами списка. После этого список Магнитского неоднократно расширялся.

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19.10.2017
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