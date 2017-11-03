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новость WSJ: Минюст США установил россиян - участников взлома серверов Демпартии

03.11.2017
Минюст США. Фото: greensboro.com
Минюст США. Фото: greensboro.com
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Минюст США установил личности российских чиновников, ответственных за кражу электронных писем с серверов национального комитета Демократической партии в прошлом году. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Как утверждается, речь идет как минимум о шести сотрудниках российских ведомств. Их имена не называются. В каких именно государственных структурах работают подозреваемые, также не уточняется.

По сведениям газеты, американский Минюст собрал доказательства причастности россиян ко взлому серверов Демпартии и готовится выдвинуть против них обвинения в 2018 году. При этом арест подозреваемых маловероятен, утверждают собеседники издания.

Предъявление обвинений, говорится в публикации, может быть отложено до окончания расследования спецпрокурором Робертом Мюллером российского вмешательства в президентские выборы или до выявления новых подозреваемых: американские правоохранители предполагают, что в кибератаках на Демпартию участвовали "десятки других людей".

В октябре прошлого года Wikileaks опубликовал тысячи электронных писем штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон со взломанных серверов Демпартии.

В кибератаках на Демпартию американские разведывательные ведомства обвиняют российское ГРУ. По сведениям спецслужб, именно это ведомство публиковало украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.

В январе CNN и The Washington Post сообщали, что в докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США о кибератаках на демократов, представленных Бараку Обаме, на тот момент президенту страны, назывались имена россиян, ответственных за кражу информации. Самих имен в публикациях не приводилось.

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03.11.2017
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