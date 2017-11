В январе CNN и The Washington Post сообщали, что в докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США о кибератаках на демократов, представленных Бараку Обаме, на тот момент президенту страны, назывались имена россиян , ответственных за кражу информации. Самих имен в публикациях не приводилось.

Минюст США установил личности российских чиновников, ответственных за кражу электронных писем с серверов национального комитета Демократической партии в прошлом году. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.