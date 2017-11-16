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новость Сейм Литвы единогласно принял "закон Магнитского"

16.11.2017
Сейм Литвы. Фото: lrs.lt
Сейм Литвы. Фото: lrs.lt
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Сейм Литвы принял "закон Магнитского", который запрещает въезд в страну иностранцам, причастным к нарушениям прав человека, коррупции или отмыванию денег. За проект единогласно проголосовал 91 депутат, сообщает DELFI.

Закон вступит в силу с января следующего года. К этому времени МВД Литвы по представлению МИДа подготовят соответствующий "черный список".

В него будут включаться лица, в отношении которых есть серьезные основания полагать, что они совершил в иностранном государстве преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, либо коррупционное преступление. Кроме того, под санкции попадут лица, включенные в национальный список нежелательных иностранцев страной - Евросоюза, Европейской ассоциацией свободной торговли или НАТО.

"Я считаю, что это фундаментальный закон, демонстрирующий наше уважение к правам человека, прежде всего в России, потому что речь идет о человеке, который пытался защитить Россию от уничтожения российского бюджета, воровства у граждан России. За это пострадал, за это был уничтожен теми, кто воровал из российского бюджета. Это уважение к России и ее вероятному демократическому будущему", - заявил в Сейме консерватор Эмануэлис Зингерис.

"Этого послания свободы от нашего парламента ждет та демократическая часть российского общества, те люди, которые действительно жертвовали своими жизнями и своими судьбами, чтобы не позволить (Владимиру) Путину полностью контролировать большую часть общества", - сказал депутат Мантас Адоменас.

В апреле 2013 США ввели первые санкции а соответствии с "законом Магнитского". Тогда в санкционный список были включены 18 человек. Всем фигурантам списка запрещен въезд в США, а их активы в американских банках заморожены. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается иметь деловые контакты с фигурантами списка. После этого список Магнитского неоднократно расширялся.

8 декабря свой вариант "закона Магнитского" первой из стран ЕС приняла Эстония. 18 октября в Канаде после получения формальной санкции от главы государства королевы Елизаветы II, вступил в силу "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств". 3 Ноября Канада в соответствии с этим законом включила в санкционный список 30 россиян.

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16.11.2017
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